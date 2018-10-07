Приезд Аушева воодушевил митингующих в Магасе

07 октября 2018, 22:49

Митингующие в Магасе переходят на новую площадку в центре города, где с 8 октября официально согласовано проведение акции протеста. После приезда Руслана Аушева количество людей на площади начало увеличиваться, и к вечеру, по оценкам активистов, составило около двух тысяч человек.

Как писал " Кавказский узел ", сегодня на митинге в Магасе выступил первый президент Ингушетии Руслан Аушев, осудивший соглашение о передаче части Сунженского района Чечне.

Массовая акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией проходит в Магасе с 4 октября в круглосуточном режиме. Участники стихийного митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал Соглашение с Чечней. Сегодня активисты перенесли палатки к зданию НТРК "Ингушетия", где с 8 октября официально разрешено проводить митинг.

Протестующие собираются провести ещё одну ночь на площади, несмотря на холодную погоду. Сейчас Магас заставлен машинами, почти нет места проехать, на многих автомобилях наклейки с надписями, портреты Аушева, передает корреспондент "Кавказского узла" в 22.43 мск с места событий.

Сегодня с утра численность протестующих на площади уменьшилась, однако к моменту приезда Руслана Аушева площадь заполнилась людьми, сообщила корреспондент Alif.tv Изабелла Евлоева "Кавказскому узлу".

"Сейчас на площади выступают митингующие, власти дали на завтра санкцию, люди переходят на подготовленную площадку, настроение хорошее, как будто праздник. С утра было людей меньше, после приезда Аушева очень много людей прибыло на площадь. Старики и женщины, как сидели с начала митинга, так и не уходят домой», - рассказала Евлоева. Численность митингующих после 21.00 мск она оценила примерно в две тысячи человек.

Евлоева также сообщила о поступающей информации о давлении на бюджетников, участвующих в митингах.

"В первые дни было жестко сказано, кто пойдет на митинги - всех уволят, так было с моими двумя подругами, они работают в музеях, учителям тоже говорят. Еще есть факты, что скорой помощи запретили дежурить рядом с митингом и выезжать по вызовам на площадь. В первый день скорая стояла. Сказали, что даже если будет вызов, под страхом увольнения не посылать туда машину. Эту информацию сообщают здесь, на площади», - рассказала она.

Как рассказал участник акции протеста Арсен Илиев, в момент приезда Руслана Аушева он находился на проспекте Зязикова.

«Из его выступления я понял, что он резко осудил сам формат скрытого заключения соглашения, в тайне от народа. Он сказал прямым текстом, да, он тоже заключал соглашения, подписывал разного рода документы, но никогда не держал это в секрете и не утаивал от народа, а делал явно. Это одна из его цитат. Руслан Аушев - человек с богатым прошлым, особенно в свете чеченских кампаний того времени его позиция всегда была известна, он сказал, что у нас нет, не было и не может быть конфликта с чеченским народом, мы братья. Присутствующие на митинге поддерживают и соглашаются, что к чеченскому народу никогда не было и не может быть претензий. Но Аушев заявил, что осуждает действия руководств двух регионов», - сообщил активист корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику " Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней ".

Митинг продолжится завтра на площадке возле здания Национального телевидения, сообщил блогер Бекхан Хашагульгов.

«Там есть большая парковка, но, думаю, этой территорией не ограничится акция. Там есть и прилегающие территории. Вместимость достаточная. Количество участников протеста сохраняется до двух тысяч. С приездом Аушева настроение приподнятое у людей. Его воспринимают неким гарантом того, что происходящее приобретает правильное русло», - сказал Хашагульгов корреспонденту «Кавказского узла».

Митингующие продолжают настаивать на открытом голосовании депутатов местного парламента по вопросу законопроекта «Об определении границы с Чеченской Республикой», которое ожидается завтра, 8 октября. Однако не все участники протеста настаивают на требовании об отставке главы региона.

Ингушский имам Або Муцольгов заявил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла», что против соглашения, но не поддерживает требование об отставке Евкурова.

«Я против передачи ингушских земель. А что касается отставки Евкурова — я не согласен. На встречу с Евкуровым меня приглашали, но я не пошел, потому содержание встречи и состав участников я не знаю», - заключил Муцольгов.

Отметим, что ранее глава Ингушетии заявил о том, что к проведению протестов призывают имамы Духовного центра мусульман Ингушетии и руководитель этой организации, муфтий Иса Хамхоев. Сами имамы заявление Евкурова опровергли.

На "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).