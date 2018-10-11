Силовики освободили ставропольского активиста

11 октября 2018, 14:39

Житель Ставропольского края Муслим Сулейманов освобожден силовиками без предъявления обвинения, его брат Ринат остается задержанным, сообщили родственники активиста. Сход жителей села Иргаклы, недовольных задержаниями, завершился после обещания кревых чиновников разобраться в ситуации.

Как писал "Кавказский узел", родственники Муслима Сулейманова заявили, что 10 октября силовики подбросили в его дом боеприпасы, после чего увезли мужчину в неизвестном направлении. Родные связали преследование с активной гражданской позицией Сулейманова.

Муслим Сулейманов отпущен после допроса, обвинений ему не предъявляли, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь задержанного Алина Сулейманова.

10 октября ставропольские силовики провели обыск и у брата Муслима Сулейманова, Рината. В его доме не было найдено ничего запрещенного, но он также был задержан и до сих пор остается в краевом управлении одной из силовых структур, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" родственники братьев. По их данным, Ринату Сулейманову пытаются инкриминировать причастность к теракту, который был совершен в Пятигорске в 2009 году.

10 октября и сегодня в селе Иргаклы проходил стихийный сход жителей, недовольных действиями силовиков, сообщила жительница села, которая является родственницей братьев Сулеймановых. Числа собравшихся она не уточнила. По ее словам, участники схода потребовали отпустить Рината Сулейманова и прекратить давление на местную общину. Собравшиеся разошлись после того, как местные чиновники вызвали представителей схода в администрацию. Присутствовавшие там краевые чиновники пообещали разобраться в причинах задержания Рината Сулейманова.

Жительница села отметила, что оба брата принимали активное участие в организации защиты активиста Рахмета Касаева. "Они не из тех людей, которые оставались равнодушными. Они из тех, кто впереди всех бежал всем на помощь", - подчеркнула родственница Сулеймановых.

По словам адвоката Виталия Зубенко, ставропольский студент Рахмет Касаев, которого в 2017 году его обвинили в незаконном обороте наркотиков, также состоит в родстве с Сулеймановыми. Сам Касаев связал свое уголовное преследование с отказом стать информатором силовиков о настроениях в селе Кара-Тюбе, где был конфликт по поводу ношения хиджабов в школах. 15 марта в Ставропольском крае был задержан Минатулла Омаров, который в 2012 году участвовал в протестах против запрета на ношение школьницами хиджаба. Мусульманская община также сообщала о давлении силовиков на имама мечети в Кара-Тюбе Равиля Кайбалиева, убитого в сентябре 2016 года.

На видео, опубликованном 10 октября в Facebook на странице Абдуль-Азиза Муслима, участники схода высказывают претензии человеку в форме защитного цвета. "Почему они в то время не могли доказать, что они были в Чечне, что участвовали в боевых действиях? А прошло 20 лет - вы им доказываете. Конечно, сейчас на голову вам наденем мешок, вы нам тоже будете обещать, что их отпустят, ребят, оттуда, правильно?", - говорит ему один из мужчин под одобрительные голоса других собравшихся.

Адвокат Сулеймановых Виталий Зубенко не смог дать корреспонденту "Кавказского узла" оперативный комментарий относительно того, выдвигались ли обвинения против Муслима и Рината. На сайте краевого управления МВД и управления СКР по Ставрополью по состоянию на 14:39 мск 11 октября нет информации о задержании Муслима и Рината Сулеймановых. На сайте администрации Степновского района Ставропольского края, к которому относится село Иргаклы, и на сайте краевых властей к этому времени также не появились комментарии относительно требований участников схода.

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