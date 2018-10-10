Родственники сообщили о задержании силовиками ставропольского активиста

10 октября 2018, 14:22

Силовики в ходе обыска в доме жителя Ставропольского края Муслима Сулейманова подбросили боеприпасы и увезли его в неизвестном направлении, заявили родственники, связав преследование с активной гражданской позицией Сулейманова.

Как сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Виталий Зубенко, ранее преследованию подвергался родственник Муслима Сулейманова, ставропольский студент Рахмет Касаев, обвиненный в 2017 году в незаконном обороте наркотиков. Сам Касаев связал свое уголовное преследование с отказом стать информатором силовиков о настроениях в селе, в котором был конфликт по поводу ношения хиджабов в школах.

В начале октября 2012 года в прокуратуру обратились несколько жителей Кара-Тюбе, которые заявили, что их дочерей не пускают на уроки в хиджабах. Прокуратура после проверки в учебном заведении привлекла к дисциплинарной ответственности пятерых сотрудников школы. Однако 20 декабря 2012 года в крае вступило в силу постановление местного правительства, согласно которому в школе недопустимы все головные уборы, включая хиджабы, а также религиозные одежда, символика и атрибутика. Постановление было безуспешно оспорено в судебном порядке. 10 июля 2013 года коллегия Верховного суда России признала правомерным решение Ставропольского краевого суда.

Сегодня утром силовики пришли с обыском в дом жителей села Иргаклы Ставропольского края Муслима Сулейманова и его брата Рината Сулейманова. В ходе обыска в гараже была обнаружена клетчатая сумка с автоматом и 60 патронами, также в сумке находился мобильный телефон, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дочь Муслима Сулейманова.

Силовики, проводившие обыск, имели при себе постановление, но не дали ознакомиться с ним. При этом за день до обыска сумки с боеприпасами в гараже не было, уточнила дочь задержанного.

Родственники высказали мнение, что оружие и боеприпасы были подброшены силовиками, и связали преследование Муслима Сулейманова с его активной гражданской позицией, правозащитной и благотворительной деятельностью, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Муслим Сулейманов неоднократно помогал в защите жителей села, которые подвергаются преследованию со стороны силовых структур. Привлекал адвокатов, придавал огласке факты нарушения прав членов мусульманской общины, заявил адвокат Сулейманова Виталий Зубенко.

По его словам, гараж, где была обнаружена сумка с оружием и патронами, находится в открытом месте и не запирается. "Усадебного типа дом. Гараж - дворовой, и он не закрывался", - пояснил Зубенко, отметив, что ранее преследованию со стороны силовых структур подвергался родственник Муслима Сулейманова Рахмет Касаев.

Мусульмане на Ставрополье ранее заявляли о давлении силовиков на активных членов общины. Так, 26 сентября 2016 года на обочине трассы из Буденновска в Кара-Тюбе было обнаружено тело заместителя имама мечети в Кара-Тюбе Равиля Кайбалиева с пулевыми ранениями. Мусульманская община сообщила о давлении силовиков на Кайбалиева до убийства. 15 марта в Ставропольском крае был задержан Минатулла Омаров, который в 2012 году участвовал в протестах против запрета на ношение школьницами хиджаба.

По словам адвоката, он принимает меры по розыску Муслима Сулейманова.

Представитель ОВД Степновского района, к которому территориально относится село Иргаклы Ставропольского края, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Муслима Сулейманова в отделе нет. Согласно сервису Яндекс.Карты, село Иргаклы находится в 37 километрах от села Кара-Тюбе.

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