Мусульманский активист задержан на Ставрополье

17 марта 2018, 17:19

Силовики задержали в Ставропольском крае Минатуллу Омарова, который участвовал в протестах против запрета на ношение хиджаба школьницами.

Вечером в четверг 15 марта Омарова задержали и увезли из его дома в хуторе Федоровский Советского района Ставропольского края, сообщил знакомый Омарова Иса Кубиев.

"Там в основном живут дагестанцы. Приехал ОМОН или СОБР, точно не знаю, провели обыск. Якобы обнаружили гранату и пакет то ли анаши, то ли еще чего-то, и забрали в РОВД. И это у верующего человека! Потом забирали и других жителей хутора, родственников Минатуллы. Но их отпустили", - рассказал Кубиев корреспонденту "Кавказского узла".

Племянник Омарова Тимур сообщил "Кавказскому узлу", что его и других родственников задержанного допрашивали. "Нас на следующий день по повестке сопроводили в Советский отдел полиции в Зеленокумск. До этого провели обыск. Ничего не изъяли. На допросе спрашивали о Минатулле - чем занимается и прочее", - отметил он.

По словам соседей Омарова, допросу в связи с его задержанием подверглись и они. Один из них сказал корреспонденту "Кавказского узла", что полицейских интересовали исключительно обстоятельства жизни Омарова.

Минатулла Омаров задержан в соответствии со ст.91 УПК (по решению следователя), сообщили "Кавказскому узлу" в дежурной части отдела полиции в Зеленокумске. "По одной статье УК ему готовится обвинение, а по другой проводится дознание". – сказал дежурный, предложив уточнить у следователя, о каких статьях идет речь. Однако следователь недоступен для комментариев.

Дежурный по ОМВД сегодня в 16.30 не смог уточнить "Кавказскому узлу", когда было принято решение о задержании Омарова на 48 часов. Но, по его словам, "сегодня движения по этому делу не было". "Его никуда не вывозили", - сказал он.

В то же время Иса Кубиев утверждает, что Омаров арестован. "Как сообщил сейчас один наш общий знакомый, Минатуллу уже в пятницу утром (16 марта, - прим. "Кавказского узла") привезли в райсуд и избрали меру пресечения. У нас это быстро делается. Его заключили под стражу, на какой срок, точно не знает, наверное на 2 месяца. И скорее всего отвезут в СИЗО Пятигорска", - отметил он.

Омаров участвовал в протестах против запрета на хиджаб в школах

В конце 2012 года Минатулла Омаров присоединился к верующим, выступившим против запрета властей на ношение хиджаба школьницами.

31 октября 2012 года правительством Ставрополья было принято постановление о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в общеобразовательных учреждениях, запрещающее ношение головных уборов. Это вызвало протест верующих, а юристы-мусульмане из российских регионов в декабре 2012 года заявили о намерении обратиться в Конституционный суд РФ с просьбой проверить законность этого постановления.

Так, в ноябре 2012 Минатулла Омаров был среди участников протестной акции у Соборной мечети Пятигорска. На акцию тогда собрались около тысячи прихожан мечетей края. Минатулла Омаров рассказал об инциденте с племянницей, которую не пустили в школу, пока она не сняла платок, сообщил 30 ноября 2012 года WordYou.

Напомним, что хиджаб (от араб. "преграда, покрывало") - одежда мусульманки, закрывающая все ее тело за исключением лица и кистей рук. Исламская традиция предписывает носить мусульманкам хиджаб, цель которого поддержание морали, скромности и умеренности во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.