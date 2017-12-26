26 декабря 2017, 22:33

Студент Касаев объяснил проблемы с силовиками отказом стать агентом

Рахмет Касаев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, связал уголовное преследование с отказом стать информатором силовиков. Суд в Ставрополе из-за неявки свидетелей обвинения сегодня перенес заседание по делу Касаева на 31 января 2018 года.

"Кавказский узел" информировал, что 18 января Рахмет Касаев был задержан по дороге на экзамен в Ставропольскую медакадемию. Родственники расценили это как похищение. По словам родственника Касаева, силовики сообщили об обнаружении у студента наркотиков. В отношении Касаева возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Судебный процесс по делу Рахмета Касаева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков, проходит в Промышленном районном суде Ставрополя. Очередное заседание по делу планировалось провести сегодня, 26 декабря. Однако заседание было перенесено на 31 января в связи с неявкой на заседание свидетелей обвинения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Виталий Зубенко.



"Речь идет о сотрудниках полиции, которые осуществляли задержание, а также о понятых. Никто не явился сегодня на заседание суда, в связи с чем процесс отложили", - сообщил Зубенко.



Он напомнил, что Касаеву вменяется хранение двух граммов героина. "В отношении студента избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У нас были проведены очные ставки с двумя понятыми и одним оперативным работником, второй так и не явился. В ходе очных ставок мы пытались понять, были ли на месте происшествия понятные или нет. Следователь многие вопросы, касающиеся фактических обстоятельств дела, снимала. В том числе вопрос о готовности участников очной ставки пройти психо-физиологическое исследование на полиграфе", - отметил адвокат.

По его словам, после этого дело в отношении Касаева поступило в суд. "Нам отказали во всех ходатайствах на стадии следствия, в том числе в проведении дактилоскопии и проверки на полиграфе", - рассказал адвокат.

Защитник отметил, что сейчас процесс находится на стадии исследования доказательств стороны обвинения. Защита возражает против того, чтобы показания свидетелей обвинения были лишь зачитаны, настаивая на их вызове в суд и допросе на судебном заседании.



"По порядку, установленному судом, мы будем исследовать доказательства обвинения, а потом свои доказательства. Мы намерены вызвать ряд свидетелей, которые могут охарактеризовать Касаева, мы хотим вызвать эксперта, который провела исследование на полиграфе. В материалах дела эти исследования есть, мы ходатайствовали о проведении не только экспертизы, но и планировали допросить эксперта на стадии следствия, нам было отказано. Мы не будем соглашаться на оглашение показаний свидетелей обвинения", - подчеркнул адвокат.

"Из показаний на очной ставке и при ознакомлении с материалами дела мы увидели, что оперативники скрывают, что фактически его задержание совершали не они. Это задержание произвели четверо неизвестных лиц в черной одежде и в масках. А между тем, непонятно, кто это, сотрудники полиции или нет, какое подразделение. Знаков отличия на них не было", - добавил Зубенко.



Сам обвиняемый полагает, что его уголовное преследование стало следствием отказа от сотрудничества с силовиками, рассказал адвокат.



"Он проживает в ставропольском селе, в котором был конфликт по поводу ношения школьницами хиджабов. Его дядя добивался того, чтобы его дочери ходили в хиджабах в школу. Некоторые жители села уехали в Сирию, являются участниками бандформирований. Касаев к этому не имеет отношения, но силовики хотели, чтобы он их информировал о настроениях в селе. Он отказался. Перед допросом его запугивали, на него оказывали давление", - заключил Зубенко.

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"