Драка с Макгрегором поставила под угрозу карьеру Зубайры Тухугова

09 октября 2018, 17:07

Поведение чеченского бойца Зубайры Тухугова, который похвастался, что дал пощечину Конору Макгрегору после поражения ирландца от Хабиба Нурмагомедова, заслуживает самых жестких санкций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" тренеры и спортивные журналисты. Против спортсмена, забравшегося в октагон после боя, ведется расследование, отметил глава Атлетической комиссии штата Невада.

Как писал "Кавказский узел", на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка. После прилета в Махачкалу Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками на стадионе "Анжи-Арена".

Из-за драки, произошедшей в зрительном зале после поединка, к дагестанскому бойцу могут быть применены санкции. Нурмагомедов извинился за свое поведение. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов выразил надежду, что инцидент с дракой закончится для спортсмена только штрафом. Секундант Нурмагомедова, чеченский боец Зубайра Тухугов, участвовавший в драке и напавший на Макгрегора в октагоне со спины, будет лишен боя с другом Макгрегора Артемом Лобовым, заявил президент UFC. Сам Тухугов рассказал подписчикам, как "дал пощечину" Конору Макгрегору после его поражения от Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмены обязаны понести наказание за инцидент после боя Нурмагомедова и Макгрегора, уверен тренер по борьбе из Адыгеи Аскер Намитоков.

«Это неспортивное поведение, спортсмены должны быть наказаны за такое. Хабиб сделал все эмоциях: много раз оскорбляли его, его семью, религию, у нас на Кавказе такие вещи ведь не прощаются. Но все равно боец Зубайра Тухугов не должен был перелезать через ограду клетки и бить Конора со спины», - сказал Намитоков корреспонденту "Кавказского узла".

Тренер уверен, что члены команды Нурмагомедова не должны были забираться в октагон после боя. «Это некрасиво. Некоторые удары были даже со спины. Не думаю, что Тухугов планировал бить Конора со спины, так получилось, но все равно это не красит никого», - отметил тренер.

Действия Зубайры Тухогова недопустимы, уверен заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по борьбе дзюдо и самбо Артуш Касемян. «Это нельзя назвать нормальным явлением, все споры должны закончиться в клетке и только по спортивным правилам. Как только бой закончился, больше никаких потасовок или перепалок, это все уже не спорт», - заявил Касемян корреспонденту "Кавказского узла".

Конор Макгрегор и его команда перегнули палку с шоу, оскорбляя Хабиба, из-за чего последний «не выдержал», считает Касемян. Вместе с тем о том, что нельзя бить человека со спины, должны знать не только спортсмены, но и все люди, в том числе далекие от спорта, подчеркнул тренер, говоря о действиях Тухугова.

«Этого нельзя делать, это неправильно. За такие действия следуют жесткие наказания. Мы на наших соревнованиях следим, чтобы спортсмены, нарушившие правила, были наказаны. Нельзя устраивать драку после боя, тем более бить со спины», - подчеркнул он.

Поведение Тухогова заслуживает сурового наказания, уверен бывший PR-менеджер Федерации кикбоксинга W5 Александр Зверев.

«Президент UFC Дана Уайт уже сказал, что Тухогов точно не будет драться в его организации. Это самое строгое наказание для него. Действия Тухогова можно кратко охарактеризовать как неспортивное поведение, они не укладываются в логику ни спорта, ни зрелища. Это довольно дешевая кабацкая потасовка», - сказал Зверев корреспонденту "Кавказского узла".

Зверев отметил, что спортсмены, правила поведение спортсменов и наказание за их нарушения устанавливаются их контрактами с организацией.

«Любая спортивная организация в праве назначить наказание за неподобающее поведение, а то, что произошло после боя, однозначно, является неподобающим поведением. Неважно, что было сказано, всегда есть способ урегулирования в более цивилизованном русле. Все санкции, которые применимы к спортсменам, будут оправданными, за такой инцидент наказание будет довольно суровым», - заключил он.

Главный редактор «Сила ТВ» Игорь Рязанцев считает, что причиной потасовки после боя стало провокационное поведение Макгрегора, которое приветствуется на западе, но не принято в российской спортивной среде.

«Спорт – это то, что внутри ринга или октагона, что регламентировано правилами. Все остальные проявления не имеют отношения к спорту. Важно отметить, что произошедшее – следствие неспортивного поведения самого Конора Макгрегора. В США такое провокационное поведение приветствуется, поскольку оно увеличивает продажи шоу. Там нормально, когда до боя спортсмены оскорбляют друг друга, устраивают потасовки. Но это все противоречит всему тому, что принято в российской спортивной среде», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рязанцев отметил, что видео потасовки Макгрегора и Тухугова оставляет простор для трактовок.

«Сам Зубайра говорил, что он пару раз ударил Макгрегора. Но на видео видно, как Конор тоже отвечает ему ударом. Чем больше смотришь видео потасовки, тем больше вариантов трактовки потасовки между бойцами. Но в целом эта потасовка не имеет абсолютно никакого отношения к спорту», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Рязанцев.

Политолог, любитель MMA Артур Аваков обратил внимание, что Хабиб Нурмагомедов после боя извинился за потасовку, тогда как Зубайра Тухугов, похваставшийся перед подписчиками Instagram, считает себя героем.

«Хабиб извинился за потасовку, а в случае с Зубайрой нет даже намека на попытку исправиться. Человек считает себя героем. Омерзительно нападать со спины на только что поверженного, пусть даже недруга. В конце боя было очевидно, что Хабиб не собирался отпускать Конора, желая причинить ему максимальный ущерб, но то, что сделал Тухугов за гранью людской морали. Таким людям вообще не место в спорте, ни в профессиональном, ни в любительском», - сказал Аваков корреспонденту "Кавказского узла".

Атлетическая комиссия обратила внимание на поведение Тухугова

Руководитель Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл сообщил, что из-за инцидента после боя наказание грозит и Хабибу Нурмагомедову, и Зубайре Тухугову, и Конору Макгрегору. По словам Марнелла, вопрос о наказании для ирландского бойца связан с тем, что на видео видно, как Макгрегор ударил одного из членов команды Нурмагомедова.

При этом Марнелл обратил внимание, что ирландец получил свой гонорар целиком, а выплата гонорара Нурмагомедову была заморожена. По словам председателя Атлетической комиссии, Хабибу Нурмагомедову грозят "и штраф, и диквалификация".

Марнелл не назвал по имени Зубайру Тухугова, но прокомментировал действия человека, перебравшегося через клетку в октагон, когда Макгрегор был повернут к нему спиной. «Мы очень серьезно смотрим на этого джентльмена. Мы точно знаем, кто он и где он. Я должен сообщить генеральному прокурору [об этом]. Это действие заслуживает серьезного расследования», - приводит слова Марнелла ESPN в материале, переведенном "Кавказским узлом".

Марнелл отметил, что при определении наказания для спортсменов комиссия учтет рекомендации генерального прокурора штата Невада, который должен дать оценку произошедшему. Следующее заседание комиссии назначено на 24 октября, а решающее заседание состоится до конца ноября, отметил сегодня "Коммерсант".

По состоянию на 16.40 мск на странице Зубайры Тухугова на сайте UFC по-прежнему значится анонс поединка с Артемом Лобовым, запланированного на 27 октября.

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора размещены на "Кавказском узле".