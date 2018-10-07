Болельщики подрались после победы Нурмагомедова

Вышедший из октагона сразу после поединка Нурмагомедов спровоцировал драку между болельщиками, из-за потасовки чемпионский пояс не был вручен победителю.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в лёгком весе.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в США был назначен на 6 октября (07.00 7 октября по московскому времени), все билеты на него были раскуплены за три минуты еще 18 августа.

После завершения поединка Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с болельщиками, стоящими возле октагона, а затем перелез через ограждения, передает сегодня ТАСС.

Это сначала спровоцировало потасовку болельщиков в зрительном зале, а затем драку в октагоне, в которой приняли участие сами бойцы и члены обеих команд, сообщает издание. По информации ТАСС, охрана и не участвовавшие в поединке бойцы усмирили участников драки, менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов, а также член команды дагестанского бойца были задержаны полицией.

С арены сначала увели Макгрегора, а потом и Нурмагомедова, не дав ему пояс чемпиона, из-за драки объявление победителя состоялось после того, как оба спортсмена покинули октагон, сообщает eurosport.ru.

Отказ вручить чемпионский пояс Нурмагомедову глава UFC Дэйна Уайт объяснил тем, что боец нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка, передает РБК.

Напомним, в сентябре боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов резко высказался по поводу отмены запланированного концерта российского поп-исполнителя Егора Крида в Махачкале из-за угроз и рекомендаций не приезжать в Дагестан от пользователей Instagram. Отмену концерта боец назвал "невеликой потерей". Исполнитель и продюсер Тимати 10 сентября призвал Нурмагомедова быть толерантным и уважать чужое мнение, на что спортсмен отреагировал очередным резким постом в Instagram. В перебранку включились известные спортсмены, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегор опубликованы на "Кавказском узле".