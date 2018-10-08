Отец Хабиба Нурмагомедова пригрозил сыну суровым наказанием

08 октября 2018, 19:56

Драка с командой ирландского бойца Конора Макгрегора после победы над ним в октагоне грозит Хабибу Нурмагомедову жесткими наказаниями и может серьезно сказаться на его карьере, однако сам спортсмен комментирует ее в Instagram без сожаления.

Как писал "Кавказский узел", на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгергором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка. Победа Нурмагомедова вызвала ликование и в родном селе бойца.

Из-за драки, произошедшей в зрительном зале после поединка, к дагестанскому бойцу могут быть применены санкции вплоть до лишения чемпионского титула, сообщил глава UFC. Нурмагомедов извинился за свое поведение.

Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов выразил надежду, что инцидент с дракой после победы над Макгрегором закончится для спортсмена штрафом, который обычно составляет до 30% гонорара. Решить вопрос о наказании для Хабиба должна дисциплинарная комиссия, при этом "очень многое будет зависеть от главы UFC Дэйны Уайта", сообщил Нурмагомедов-старший.

Абдулманап Нурмагомедов отметил, что осуждает поведение сына после поединка и побеседует с Хабибом, когда тот вернется в Дагестан. Нурмагомедов-старший дал понять, что готовит суровое наказание для сына, который нарушил принципы наставника. Вместе с тем тренер считает, что судья допустил нарушения в отношении Хабиба Нурмагомедова - не предъявил Конору Макгрегору желтую карточку после трех ударов локтем в заднюю часть головы соперника.

"Нужно было предъявить желтую карточку, чего не было сделано. Она должна была быть показана независимо от личности", - процитировал сегодня слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Как утверждает отец спортсмена, драка после боя началась из-за оскорблений, высказанных представителем тренерского штаба Макгрегора в адрес Хабиба до боя и сразу после победы. "Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино [...] оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию. Я Хабиба просил никого не трогать, ни с кем не связываться, у тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем и все. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон", - приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова издание Sportbox.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, UFC пока не отстранила официально ни одного из бойцов команды его сына. Ранее президент UFC объявил, что секунданту Хабиба, чеченскому бойцу Зубайре Тухугову "не видать" следующего боя из-за участия в потасовке.

Чеченский боец Зубайра Тухугов рассказал подписчикам, как "дал пощечину" Конору Макгрегору после его поражения от Хабиба Нурмагомедова. Из-за этого инцидента Тухугов будет лишен боя с другом Макгрегора Артемом Лобовым, заявил президент UFC.

Из-за драки Нурмагомедову грозит отстранение и даже решение титула, отметил американский боец Bellator Чел Соннен, комментируя инцидент.

"Будет минимум шесть месяцев отстранения. Штраф 10-12% от 2 миллионов долларов (сумма гонорара - прим. "Кавказского узла"). Если отстранение будет на год, то UFC будет вынуждена лишить его титула чемпиона", – приводит слова Соннена "Советский спорт".

Ведущий боев Ник Пит также указал, что Нурмагомедову грозит дисквалификация и даже потеря титула. "После того, что я увидел, буду сильно удивлён, если Хабиба не дисквалифицируют на долгий срок и не лишат чемпионского пояса. Он стал причиной беспорядков. Он всё испортил и полностью потерял контроль над собой", - приводит его слова "Чемпионат".

В числе вероятных соперников Нурмагомедова в будущих поединках названы Жорж Сен-Пьер, Тони Фергюсон, Нейт Диаз и Дастин Порте, отмечает издание.

Поведение Нурмагомедова и его друзей, ввязавшихся в драку после боя, нанесли серьезный ущерб карьере российского чемпиона, которая с победой в этом поединке должна была взлететь, отмечается в заметке New York Times, переведенной "Кавказским узлом".

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт пообещал провести "всестороннее расследование" инцидента на турнире. Четкой даты окончания расследования нет, по опыту предыдущих слушаний для вынесения вердикта комиссии требуется от одного до двух месяцев, отмечает "Спорт Экспресс".

Издание указывает, что и в родном Дагестане поклонники Хабиба были раздосадованы несдержанным поведением спортсмена после поединка. "Если суммировать – почти все понимают действия соотечественника, но почти никто не оправдывает. Молодежь рассказывает о драке скорее снисходительно, старшее поколение жестко. Но многие сходятся на том, что Хабибу лучше было бы остановиться на удушающем приеме и не перепрыгивать через сетку в зал", - говорится в материале "Умей выигрывать!" Что думают земляки Хабиба о драке в Лас-Вегасе".

Сам Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram несколько шутливых постов о произошедшем после боя, не выразив сожаления. "Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался. Надеюсь я ни чьи чувства не задел этим прыжком )))", - написал боец.

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегор размещены на "Кавказском узле".