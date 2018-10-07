Победа Нурмагомедова вызвала ликование его односельчан

07 октября 2018, 15:30

Жители дагестанского селения Сильди эмоционально болели за Хабиба Нурмагомедова во время его боя с Конором Макгрегором. В честь победы земляка сильдинцы организуют праздник с угощением, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгергором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка.

Из-за драки, произошедшей в зрительном зале после поединка, к дагестанскому бойцу могут быть применены санкции вплоть до лишения чемпионского титула, сообщил глава UFC. Нурмагомедов извинился за свое поведение.

Жители Сильди Цумадинского района Дагестана, где родился Хабиб Нурмагомедов, коллективно смотрели бой своего односельчанина в доме главы села Абдурахмана Абдурахманова, где перед началом трансляции собрались более 20 человек. Некоторые из жителей Сильди смотрели бой земляка у себя дома - в селе нет проводного интернета, просмотр спортивных трансляций возможен только по спутниковым телеканалам. За поединком Нурмагомедова и Макгрегора наблюдали сельчане всех возрастов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Всего в Сильди живут 230 человек. Местные жители долго ждали поединка и были уверены в победе своего односельчанина - большинство сильдинцев следят за карьерой Хабиба с самого начала его выступлений. На организованном Абдурахмановым просмотре присутствовали соседи и родственники бойца.

Абдурахманов отметил, что он сам практически не сомневался в победе Нурмагомедова. Зрители в течение всего боя эмоционально выражали поддержку земляку, заочно подбадривая его. Победу Хабиба Нурмагомедова люди встретили ликованием, рассказал глава села корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Сильди планируют отпраздновать победу Нурмагомедова, один из сельчан пожертвовал для этого события барана, рассказал местный житель Мухаммад Саидов. "Планируем приготовить хинкал и угостить всех желающих", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Саидов отметил, что сельские подростки равняются на Хабиба Нурмагомедова. Он выразил надежду, что Нурмагомедов приедет после победы в родное село, а другие спортсмены из Сильди будут добиваться таких же высоких результатов.

Хабиб Нурмагомедов в последний раз приезжал в родное село в середине лета 2018 года, сообщил житель Сильди Салман. Он также обратил внимание на стремление подрастающего поколения сильдинцев равняться на чемпиона. «Я был уверен в победе Хабиба, как и большинство наших сельчан», - сказал Салман корреспонденту "Кавказского узла".