Протестующие отметили взаимопомощь жителей Магаса и приезжих участников митинга

05 октября 2018, 18:57

Противники соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, собравшиеся на центральной площади в Магасе, неагрессивны, но решительны, горожане помогают приезжим с питанием и установкой палаток, рассказали участники митинга.

Как сообщал "Кавказский узел", участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили 4 октября бессрочный протест и переночевали на площади перед парламентом в Магасе. Сегодня тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву. В оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, а приехавших из других регионов бойцов Росгвардии отправили обратно во избежание применения силы, сообщили активисты. Они подчеркнули, что конфликтов между протестующими и силовиками нет.

В пятничной молитве приняли участие 10-12 тысяч человек, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" протестующие.

По оценке участника акции дагестанского историка Зураба Гаджиева, вечером 4 октября число протестующих доходило до 20 тысяч человек, а ночью на площади в центре Магаса одновременно находилось не менее двух тысяч человек. Днем, даже тогда, когда люди отходили из-за холодной погоды или чтобы поесть, их было не менее пяти тысяч, сказал Гаджиев.

Он отметил, что не слышал о задержаниях и сомневается, чтобы они могли быть. "Люди очень дружелюбно общаются между собой, в том числе с силовиками, которые находятся в оцеплении госучреждений", - заявил Гаджиев. Настроение людей не агрессивное, а, скорее, радостное, добавил он. "Мне это напоминает народные гуляния. Сейчас, после джума-намаза (пятничной молитвы. - Прим. "Кавказского узла") люди пошли пообедать. Кто-то обедает на месте - это те, кто из сел подтянулись. Им же подвозят еду - мясо, суп, воду. Сами участники акции, женщины, волонтерят, раздают пищу. Некоторые пошли по окрестным кафе, кто-то кого-то домой позвал. Да и палатки, тенты помогали устанавливать для тех, кто ночевал на площади, обычные люди", - рассказал Гаджиев, который пробыл сегодня на площади до часа ночи.

Он посетовал, что выступающие говорят исключительно по-ингушски. "Это минус. Только к вечеру обещают перевод всех выступлений. Я думаю, что все-таки надо было бы, чтобы сразу пытались воспроизвести и по-русски речи участников", - сказал дагестанский историк.

Гаджиев рассказал, что специально приехал в Ингушетию, чтобы поддержать друзей. "Мои друзья, которым я помог в свое время образовать историко-географическое общество, были первыми в Ингушетии, кто опубликовал карты якобы обмена. Их стали обвинять во всяческих неправильных делах. Я не мог не поддержать их. Когда у соседа горит дом, то нужно бежать помогать, хотя бы потому, что это пламя может переброситься на твое жилище. Тем более, в Дагестане внешнее управление, и многие чиновники вообще не в курсе тонкостей территориального вопроса. Если даже в маленькой Ингушетии такие нестыковки возможны, когда два главы, как феодальные сеньоры, делят землю, то что может быть в Дагестане?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, требование об отставке Евкурова не потеряло своей актуальности. "Евкуров и гостелевидение Ингушетии, которое врет безбожно, сейчас главные объекты неприятия народа", - считает Гаджиев.

4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку.

Другой участник акции, программист Берд Азиев, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему не столь важно, кто будет у власти в Ингушетии. "Если его (Евкурова. - Прим. "Кавказского узла") заменят, то на его место придет такой же ставленник. Сейчас главное, чтобы решили вопрос о земле - отменили соглашение", - считает он.

Азиев отметил необычайную сплоченность и воодушевление протестующих. "Я был вчера среди народа, когда Евкуров пытался выйти, и сегодня днем. Люди неагрессивны, но решительны. Все готовы помочь и поддержать друг друга. Каждый старается внести свою лепту. Кто-то кормит протестующих, кто-то принес палатки и теплые одеяла. Такого в республике сплочения я не припомню. Сейчас все ждут прихода депутатов, которые голосовали против соглашения", - отметил он.

Власти Ингушетии сообщили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших 4 октября на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Однако сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что "за" проголосовали лишь пять депутатов. Сегодня стало известно, что как минимум 11 депутатов объявили, что голосовали против ратификации соглашения об административной границе с Чечней. Ингушские депутаты также объявили о подготовке нового голосования. Власти Ингушетии обвинили протестующих в давлении на депутатов.

Пятничное богослужение вел имам мечети из Альтиево, добавил Берд Азиев.

На "Кавказском узле" содержится справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".