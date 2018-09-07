07 сентября 2018, 23:19

Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы

Напряженность на границе Ингушетии с Чечней и критика местных оппозиционеров в адрес властей не накалили обстановку в Ингушетии перед выборами главы республики, Кремль удовлетворен сложившейся в регионе ситуацией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как информировал "Кавказский узел", 17 августа президент России внес на рассмотрение парламента Ингушетии список кандидатов на пост руководителя региона. В числе претендентов названы действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. Выборы главы республики намечены на единый день голосования 9 сентября.

Ингушское общество равнодушно к выборам главы региона, уверен правозащитник Тамирлан Акиев. "Тех, кто не интересуется и не следит за этими выборами - подавляющее большинство", - сказал Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

Назревающий конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за строительных работ на приграничных территориях Ингушетии и критика ингушской оппозиции в адрес республиканских властей никак не повлияют на кадровую политику Кремля в республике, убежден правозащитник Магомед Муцольгов.

В конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. Власти республики оставили эти действия без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты.

По словам Муцольгова, Северный Кавказ "поставлен федеральным центром в такие политические условия, при которых полностью отсутствует выборный процесс и игнорируется мнение общественности". "Выборов нет, значит, нет и предвыборных баталий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кремль удовлетворен сложившейся в Ингушетии ситуацией, критика местных активистов в адрес республиканских властей не вызывает тревоги у федерального центра, считает директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

Он напомнил, что советы тейпов и общин в разных республиках Северного Кавказа неоднократно вступали в противоречия с местными властями, но через некоторое время диалог возобновлялся. "Аналогичным образом развивается ситуация и в Ингушетии, думаю, что тут нет причин для беспокойства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Присутствие чеченских силовиков в Ингушетии осталось без реакции властей", "Организаторы митинга за прямые выборы главы Ингушетии отказались проводить акцию", "Путин выдвинул кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии".

Автор: Магомед Ахмедов, Магомед Туаев; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 сентября 2018, 02:54

  • Силовики рассказали суду о рейде на Свидетелей Иеговы* в Майском

    При проверке зала Свидетелей Иеговы* в Майском силовики запретили верующим снимать происходящее на видео и обнаружили запрещенную литературу, которую верующие назвали подброшенной, сообщили в суде по делу главы местной религиозной организации Юрия Залипаева сотрудники МВД.

08 сентября 2018, 01:50

  • Корреспондент "Кавказского узла" рассказала суду подробности нападения на митинге

    Обвиняемый в нападении на корреспондента "Кавказского узла" во время антикоррупционного митинга в Махачкале Карим Касумов был неоднократно предупрежден, что видеосъемку ведет сотрудник СМИ, однако, не реагировал и продолжал препятствовать работе журналистов, заявила на заседании суда потерпевшая по делу Патимат Махмудова. Она также рассказала, что подсудимый вывернул ее руку, чтобы выхватить видеокамеру. Сам Касумов объяснил свое поведение уразой.

08 сентября 2018, 01:46

08 сентября 2018, 00:47

08 сентября 2018, 00:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости