Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы

07 сентября 2018, 23:19

Напряженность на границе Ингушетии с Чечней и критика местных оппозиционеров в адрес властей не накалили обстановку в Ингушетии перед выборами главы республики, Кремль удовлетворен сложившейся в регионе ситуацией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как информировал "Кавказский узел", 17 августа президент России внес на рассмотрение парламента Ингушетии список кандидатов на пост руководителя региона. В числе претендентов названы действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. Выборы главы республики намечены на единый день голосования 9 сентября.

Ингушское общество равнодушно к выборам главы региона, уверен правозащитник Тамирлан Акиев. "Тех, кто не интересуется и не следит за этими выборами - подавляющее большинство", - сказал Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

Назревающий конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за строительных работ на приграничных территориях Ингушетии и критика ингушской оппозиции в адрес республиканских властей никак не повлияют на кадровую политику Кремля в республике, убежден правозащитник Магомед Муцольгов.

В конце августа общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии и о попытке установить пост ДПС МВД по Чечне в районе приграничного ингушского селения Аршты. Власти республики оставили эти действия без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты.

По словам Муцольгова, Северный Кавказ "поставлен федеральным центром в такие политические условия, при которых полностью отсутствует выборный процесс и игнорируется мнение общественности". "Выборов нет, значит, нет и предвыборных баталий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кремль удовлетворен сложившейся в Ингушетии ситуацией, критика местных активистов в адрес республиканских властей не вызывает тревоги у федерального центра, считает директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

Он напомнил, что советы тейпов и общин в разных республиках Северного Кавказа неоднократно вступали в противоречия с местными властями, но через некоторое время диалог возобновлялся. "Аналогичным образом развивается ситуация и в Ингушетии, думаю, что тут нет причин для беспокойства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".