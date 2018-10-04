Призывы выйти на акцию протеста распространяются в Ингушетии на фоне угроз силовиков

04 октября 2018, 01:39

Силовики предостерегли активистов в Ингушетии от выхода на новые акции протеста в связи с переделом чечено-ингушской границы, но в соцсетях распространился призыв на сход в день заседания парламента Ингушетии. На фоне этого призыва ингушские активисты сообщили об отключении мобильного интернета.

Как писал " Кавказский узел ", 1 октября жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса. Утром 2 октября силовики провели обыски у лидера "Яблока" Руслана Муцольгова и еще ряда активистов, в том числе Багаудина Хаутиева, Хасана Кациева и Исмаила Нальгиева. Ингушские депутаты 3 октября призвали жителей отказаться от дискуссий о границе с Чечней.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. В этот день и накануне подписания соглашения в Магасе и Сунже проходили акции протеста, их участники были задержаны. 29 сентября Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Жители Ингушетии, участвовавшие в акциях протеста в Сунже и Магасе, получили 3 октября письма-предостережения от прокуратуры. В письмах содержится предостережение от участия в новых акциях.

О предостережениях прокуратуры сообщил 3 октября лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов. По его словам, силовики ходят "по домам активистов". "Развозят предостережения прокуратуры о недопустимости митингов", - написал Муцольгов на своей странице в Facebook.

Письма с заголовком "Предостережение о недопустимости нарушения закона" получили десятки жителей Ингушетии, рассказал один из участников стихийного схода у здания сунженской райадминистрации 25 сентября. "В каждом письме указан конкретный адресат, его имя, отчество и фамилия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой человек отметил, что еще до получения письма счел предостережением арест двух участников автопробега, задержанных у въезда в Магас 1 октября. "Мы поняли, что это первый звонок для всех остальных жителей республики: не прекратите митинговать – всех пересажаем", - сказал он.

Двое участников акции протеста у въезда в Магас арестованы на 12 суток, а в связи с комментариями в интернете возбуждены два уголовных дела по статье об оскорблении представителя власти, сообщило 2 октября МВД по Ингушетии.

Согласно тексту предостережения, копия которого имеется у "Кавказского узла", силовики ожидают 6 октября несанкционированных акций протеста - по данным прокуратуры, такие акции запланированы "инициативной группой жителей Ингушетии" с целью "выражения несогласия с передачей Чеченской Республике земель Республики Ингушетия".

Ингушские активисты ранее анонсировали проведение 6 октября общегражданского форума о территориальной целостности республики. 22 сентября о подготовке форума сообщил в своем блоге на "Кавказском узле" руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. "Было принято решение о проведении общегражданского форума Ингушетии с целью определения позиции общественности республики по территориальному вопросу", – написал правозащитник.

Активист, получивший предостережение от прокуратуры, отметил, что в мессенджерах и соцсетях вечером 3 октября распространился призыв выйти на сход 4 октября. По данным авторов призыва, в этот день парламент Ингушетии планирует голосовать за закон об утверждении новых границ республики. Молодой человек процитировал корреспонденту "Кавказского узла" сообщение с призывом на акцию, пришедшее ему по WhatsApp.

По состоянию на 00.50 мск 4 октября на сайте парламента Ингушетии не опубликована повестка заседания, назначенного на этот день. Последняя опубликованная повестка касается заседания 2 октября, в ней вопрос Соглашения об установлении границы не значится. При этом парламент Чечни планирует 4 октября рассмотреть вопрос об утверждении этого соглашения в первом и втором чтениях, следует из повестки заседания на сайте законодательного органа.

Согласно информации активистов, руководство Ингушетии настаивает на тайном голосовании в парламенте, поскольку не уверено в поддержке соглашения о границе некоторыми депутатами. Целью анонсированной акции называется поддержка депутатов, которые откажутся голосовать за передел границ.

Призывы к депутатам ингушского парламента не голосовать за передел границы распространились наряду с анонсом схода и в социальной сети Facebook. Ингушские активисты в связи с этим высказали предположения, что силовики могут заблокировать въезды в столицу республики и отключить мобильный интернет. В 23.00 мск 3 октября жители Ингушетии заявили об отключении мобильного интернета в сетях всех операторов связи, за исключением одного, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Проект закона "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" подготовлен, 3 октября его разослали во все райсоветы Ингушетии "с требованием обязательного положительного заключения", говорится в публикации сообщества "The Magas Times" в Facebook.

К сообщению приложены скан-копии текста законопроекта. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этих данных и не может проверить достоверность опубликованных копий законопроекта.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".