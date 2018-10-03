Активисты рассказали о значении для Ингушетии передаваемых Чечне земель

03 октября 2018, 04:34

На землях, передаваемых Чечне в соответствии с соглашением о закреплении границ, постоянно живут люди и находятся могилы предков. Передел границы затронет жителей горной части Ингушетии, в частности, жителей села Даттых, заявил сопредседатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов. На этих землях много памятников исторического и культурного наследия, отметил председатель регионального отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

Как писал " Кавказский узел ", 1 октября жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса. Утром 2 октября силовики провели обыски у лидера "Яблока" Руслана Муцольгова и еще ряда активистов, в том числе Багаудина Хаутиева, Хасана Кациева и Исмаила Нальгиева. Двоих участников акций протеста суд арестовал на 12 суток.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне проходили акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе, их участники были задержаны. 29 сентября Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней.

На переданных Чечне землях много памятников исторического и культурного наследия

Против передачи территорий объединилось население республики с разными политическими и иными убеждениями и разных социальных слоёв, считает председатель ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

«Вы посмотрите, уже около двух десятков тейпов сделали публичные заявления, осуждающие соглашение и требующие их отмены», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, говорить о непригодности и ненужности земель для ингушей не приходится.

«Там много памятников исторического и культурного наследия», - заявил Руслан Муцольгов.

Эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", высказали различные мнения о значении договора. Соглашение о закреплении границы не исключает будущих притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов, полагают политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Политолог Алексей Малашенко, напротив, считает, что соглашение положит конец территориальному спору между Чечней и Ингушетией.

Изменение границ коснется жителей Даттыха

Вне зависимости от разницы политических взглядов территориальный вопрос объединил ингушей, считает сопредседатель общественной организации "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов.

«Политические разногласия могут быть. Но вне зависимости от взглядов единого мнения придерживаются люди разных возрастов - молодежь и пожилые, и разного рода занятий, политики и общественники. Другого мнения придерживаются только чиновники», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, он получил сотни обращений в связи с подписанным соглашением.

Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

«Я с товарищами в связи с этой проблемой приехал сейчас в Москву, и наши телефоны не утихают. Сотни людей звонят со словами поддержки. Ведь именно поэтому молодежь и стала обсуждать территориальный вопрос, поэтому вышла на акцию протеста. Теперь республика бурлит, как улей. Никто не желает признавать передачу земли, несмотря на то, что подпишут Евкуров с Кадыровым. Ингуши свои земли не уступят», - полагает Султыгов.

Он добавил, что речь не идет о межнациональном противостоянии, у ингушей с чеченцами нет конфликтов.

«Противостояния с братским народом нет. Проблема из-за бумаг, подписанных главами республик», - сказал он.

По его словам, эти территории важны с хозяйственной точки зрения.

«Там есть выпасы, сенокосы, посевные угодья. А самое главное, на тех территориях есть месторождение нефти. Есть несколько разведанных и законсервированных ещё в советcкое время скважин. В период президентства Руслана Аушева хотели расконсервировать, но отложили это дело», - сказал Султыгов.

По словам Евкурова, соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов. После того, как в Интернете появилась информация о том, что Чечне передана территория с богатым месторождением нефти, глава Ингушетии заявил, что близ Даттыхского месторождения находится 19 законсервированных скважин с высоким содержанием серы. Она не позволяет вырабатывать там нефть. При этом Евкуров также отметил, что из этих 19 скважин 16 находятся на территории Ингушетии.

Султыгов указал, что на территориях, о которых идет речь живут люди.

«Например, Даттых. Граница будет проходить между Верхним и Нижним Даттыхом. Эти земли не заброшенные. Люди постоянно живут, скот перегоняют», - говорит он.

Также, по словам Султыгова, в этих землях имеются могилы предков ингушей.

«Чеченских кладбищ в том районе нет», - заявил он.

В селе Даттых проживает 276 человек

Селение Даттых расположено в Сунженском районе Ингушетии на берегу реки Фортанги. По данным Росстата за текущий год, в селе проживает 276 человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 72 процента жителей села - ингуши (173 человека), 26 процентов - чеченцы (63 человека).

Основано в 1801 году. Является родовым селом Гандалоевых (Нижний Даттых), Булгучевых и Кориговых (Верхний Даттых), говорится в книге "Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII - начале XX века" Н. Волковой (издана в Москве в 1974 году).

Согласно книге "Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных людей, действовавших на Кавказе" (издана в Санкт-Петербурге в 1857-1859 годах), в 1801 году царская администрация изгнала из горных сел, в том числе Даттыха, орстхойцев.

Орстхойцы - в ингушской традиции один из семи шахаров (средневековых территориальных объединений). В чеченской традиции орстхойцы - один из девяти исторических тукхумов (военно-экономическое или военно-политическое объединение, союз тейпов). Родиной считается верхнее течение рек Асса и Фортанга - историческая область Орстхой-Мохк, говорится в книге "Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII - начале XX века".

Даттых также попадал в сводки силовиков. В августе 2015 года в селе Даттых прошла спецоперация, в ходе которой были убиты восемь предполагаемых боевиков. Все они были жителями Чечни. Во время перестрелки получил ранение местный житель Ваха Исламов. Кроме того, был нанесен ущерб домовладениям, оцененный в 400 тысяч рублей. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил главе района Аюпу Экажеву в течение недели выплатить компенсации пострадавшим

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".