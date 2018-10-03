Ингушские депутаты призвали жителей отказаться от дискуссий о границе с Чечней

03 октября 2018, 13:24

Законность соглашения о закреплении границы Ингушетии и Чечни должны обсуждать не участники акций протеста и пользователи соцсетей, а профессионалы, заявили сегодня депутаты парламента Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Жители Ингушетии раскритиковали подписание соглашения и провели несколько акций протеста. 29 сентября Юнус-Бек Евкуров предупредил пользователей соцсетей о наказании за противоправные высказывания по поводу установления границы с Чечней, а Рамзан Кадыров 1 октября обвинил жителей Ингушетии в неуважении к своему руководителю и к нему самому, потребовав от противников установления чечено-ингушской границы "не создавать себе проблем".

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Депутаты Народного собрания Ингушетии обратились к жителям республики, заявив, что "деструктивный, агрессивный характер обсуждения" соглашения о закреплении границы "ничего, кроме негативных последствий, не даст".

"Вопрос справедливости и законности может быть предметом серьезного обсуждения не в интернет- пространстве и на митингах, а специалистами и профессионалами в установленном формате. Решением руководителей двух республик были созданы соответствующие комиссии, заключения которых легли в основу обсуждаемого Соглашения. Парламенты обеих республик должны ратифицировать Соглашение", - говорится в обращении депутатов, размещенном сегодня на сайте парламента Ингушетии.

Передел границы затронет жителей горной части Ингушетии, в частности, жителей села Даттых, заявил сопредседатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов. На землях, передаваемых Чечне, много памятников исторического и культурного наследия, отметил председатель регионального отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

Депутаты внимательно изучили "многочисленные обращения общественных организаций, тейпов и граждан", подчеркивается в сообщении.

"Будет принято выверенное оптимальное решение на основании закона. При этом каждый из депутатов будет руководствоваться здравым смыслом и интересами нашей республики. Призываем всех к благоразумию и выдержке, не поддаваться на провокации, не допускать оскорблений и обвинений, а также воздержаться от некомпетентных заключений", - говорится в тексте обращения.

2 октября комитет парламента Чечни по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов рассмотрел проект закона "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой". Он включен в повестку ближайшего заседания Совета парламента Чечни.

Напомним, что 1 октября жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса.

В тот же день представители тейпа Кодзоевых и тейпа Плиевых, а также ингушская диаспора в Казахстане распространили видеообращения с осуждением действий главы Ингушетии, подписавшего соглашение о границе. Представители тейпа Плиевых, в частности, призвали Юнус-Бека Евкурова "отозвать подписанное соглашение из Народного собрания", а депутатов республиканского парламента — "денонсировать соглашение как противоречащее интересам народа Ингушетии".

Ранее глава Ингушетии дал поручение выявить всех критиков соглашения в социальных сетях, назвав их "агентами определенных служб". Интервью Евкурова вышло в эфир НТРК "Ингушетия" 30 сентября. "Это... люди, которые не первый раз [выступают] агентами определенных служб и делают свою грязную работу. То, что мы подписали - это мера ответственности моя и Рамзана [Кадырова]", - сказал Евкуров в эфире НТРК "Ингушетия".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".