Жителей Надтеречного района Чечни разочаровала утрата земель

03 октября 2018, 14:27

По соглашению о переделе границы Чечня отдала Ингушетии сельхозугодия бывшего госхоза "Горагорский" в Надтеречном районе. Переданные соседней республике земли удобны для ведения сельского хозяйства, посетовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. 29 сентября Юнус-Бек Евкуров предупредил пользователей соцсетей о наказании за "противоправные высказывания" по поводу установления границы с Чечней, а Рамзан Кадыров 1 октября потребовал от противников установления чечено-ингушской границы "не создавать себе проблем".

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, пояснил Юнус-Бек Евкуров. В соответствии с соглашением Чечня передает Ингушетии земли сельхозназначения в Надтеречном районе, граничащем с Малгобекским районом Ингушетии, а Ингушетия взамен уступает Чечне территорию в приграничном Сунженском районе, сообщил "Кавказскому узлу" представитель парламента Чечни. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Чечня передала Ингушетии земли в Надтеречном районе, в направлении селений Новый Редант и Аки-Юрт Малгобекского района, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

"Взамен получили равнозначную территорию в районе границы между Ачхой-Мартановским и Сунженским районами. Это земли, прежде относившиеся к сельским поселениям Даттых и Алкун. Это участок горно-лесистой местности", - уточнил он.

По соглашению между главами Чечни и Ингушетии соседней республике переданы пахотные земли бывшего госхоза "Горагорский", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Надтеречного района.

"Ингушской стороне передана земля вне населенных пунктов. Это в основном сельхозугодия бывшего госхоза «Горагорский». Всего по договоренности между главами республики ингушской стороне передано 1890 гектаров территории", - сказал он.

Представитель администрации напомнил, что в 2012 году в составе Чечни были закреплены шесть хозяйствующих субъектов бывшего госхоза "Горагорский" в Надтеречном районе. "Этот вопрос удалось разрешить в ходе встреч наших комиссий в Москве и Пятигорске. За республикой было закреплено более 15 тысяч гектаров земель, включая и 5000 гектаров, на которые претендовала Ингушетия", - сказал он.

В сентябре 2012 года представители правительства Чечни в Москве и Пятигорске провели рабочие встречи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, картографии и кадастра по СКФО. После этого в состав Чечни вошли 15 тысяч гектаров земель, в том числе более 5000 гектаров на территории спорного Сунженского района.

По соглашению между Кадыровым и Евкуровым Ингушетии передано 1290 гектаров пахотных земель и 600 гектаров земель, которые были отведены под пастбища, уточнил представитель муниципалитета.

Жители Надтеречного района недовольны соглашением властей

"Ингушам отдали сельхозугодья, что в окрестностях Горагорска и Комарово. И пахотные земли там, и пастбища. Местность эта хоть и холмистая, но достаточно удобная для ведения сельского хозяйства. Теперь эти земли, как я понял, отошли к ингушскому Аки-Юрту. Мы здесь ничего взамен не получили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ибрагим.

Многие жители Надтеречного района недовольны передачей земель соседней республике, рассказал житель Чечни Зайнди. "От нашего района отрезали значительную территорию, чтобы взамен получить другую землю в Сунженском районе. Естественно, этому никто не рад. Сейчас граница Ингушетии фактически подошла к Горагорску", - сказал Зайнди.

Соглашение о закреплении границы вызвало недовольство и активистов в Ингушетии. Передел границы затронет жителей горной части Ингушетии, в частности, жителей села Даттых, заявил сопредседатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов. На землях, передаваемых Чечне, много памятников исторического и культурного наследия, отметил председатель регионального отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.

"Власть решила передать нашу землю другой республике, чтобы получить другую землю в другом месте. Конечно, нас это не устраивает, хотя мы и не протестуем, и не митингуем по этому поводу, как наши соседи. Понятно ведь, что при любом раскладе власти уже все решили, и уже поздно что-то менять и говорить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Лечи.

Посты силовиков близ административной границы с Ингушетией все еще работают, рассказал житель Надтеречного района Хамзат.

Приграничные посты между двумя республиками будут убраны после согласования с Национальным антитеррористическим комитетом, посты сохранятся лишь на федеральных трассах, заявил 1 октября глава Ингушетии.

"Они все еще стоят. И на Терском хребте пост есть, где федералы несут службу, и в районе Аки-Юрта. У нас в районе все спокойно, а вот соседи [в Ингушетии] митингуют и требуют отказаться от соглашения по границе. Этот вопрос рано или поздно пришлось бы решать, чтобы исключить эти бесконечные претензии друг к другу", - сказал Хамзат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что вчера, 2 октября, комитет парламента Чечни по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов рассмотрел проект закона "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой". Он включен в повестку ближайшего заседания Совета парламента Чечни.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".