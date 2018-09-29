Волгоградские политологи предрекли Бочарову второй срок

29 сентября 2018, 05:50

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не отправится в отставку вслед за своим астраханским коллегой Александром Жилкиным, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они отметили упрочившиеся политические позиции Андрея Бочарова на фоне успеха в недавних выборах "Единой России" и неконструктивную критику его работы со стороны оппозиции в регионе.

Андрей Бочаров в апреле 2014 года был назначен исполняющим обязанности главы администрации Волгоградской области. На выборах губернатора 2014 года одержал победу с результатом около 90% голосов, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "персоналии" "Кавказского узла".

Отпуск губернатора породил предположения о его отставке

Об отсутствии Бочарова на рабочем месте более 10 дней сообщили региональные СМИ.

Бочаров "не объявляется уже 11 дней. Поговаривают якобы об отпуске главы региона... становится совсем страшно за судьбу губернатора", - говорится в статье, опубликованной 26 сентября изданием "Блокнот. Волгоград".

При этом составители политических рейтингов критично оценивают успехи Бочарова на посту губернатора.

Авторы "Национального рейтинга" отвели Бочарову крайне низкую позицию - в национальном рейтинге губернаторов за июль-август он занял 82-е место из 85.

Согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", опубликованному 27 сентября коммуникационным холдингом "Минченко консалтинг", Бочаров попал в группу руководителей регионов, вероятность отставки которых определяется как высокая.

Губернатор Бочаров находился в отпуске с 17 по 27 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь губернатора Александр Бондаренко.

Бочаров вышел из отпуска и провел встречу с активом ветеранских организаций 28 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы областной администрации.

Серенко: выборы упрочили политическое влияние Бочарова

Политические позиции Бочарова не ослабли, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава экспертного совета Фонда изучения электоральной политики Андрей Серенко.

"Можно говорить, что в Волгоградской области только один политик – это губернатор. Он и его окружение являются источником политических инициатив, есть реактивное поведение региональных элит на предложения губернатора, его, как правило, поддерживают", - отметил он.

По словам Серенко, недовольные политикой губернатора никакой альтернативы ей предложить не в состоянии. "Митинги, которые проходили... носили несистемный характер, попытки эффективного давления на власть оппозиция не демонстрировала", - сказал он.

Серенко напомнил, что в единый день голосования все ожидали "провала с точки зрения непопулярности пенсионной реформы, но область показала чудеса... результат единороссов был успешным во всех трех крупных городах – Волгограде, Волжском и Камышине". По его словам, оппозиция не смогла найти каких-либо убедительных нарушений и поднять поствыборный скандал.

Во многих регионах России, в том числе и на юге страны, 9 сентября прошло голосование на выборах разного уровня. Жители Волгоградской области в этот день выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Первое место на выборах в городские думы Волгограда, Волжского и Камышина заняла партия "Единая Россия", сообщил 10 сентября избирком Волгоградской области. На "Карте нарушений" движения "Голос" опубликовано не менее девяти заявлений о нарушениях в день голосования в регионе. Представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений на выборах в Волгоградской области в день голосования. Новости о выборах в регионах Юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы 09.09.18".

Губернатор устраивает федеральные власти, отметил Серенко. "На протяжении всей карьеры Бочарова у него были хорошие отношения с федеральным центром", - сказал он.

По его словам, работу Бочарова по подготовке к мундиалю "оценили успешно, несмотря на скандалы, которые просачивались через интернет", они никак не сказались на оценке его работы.

Подготовка к ЧМ-2018 вызвала дискуссию среди волгоградцев. Люди опасались, что дополнительные расходы могут обернуться сокращением социальных статей расходов, а содержание спортивных объектов ляжет непосильным бременем на бюджет, говорится в материале "Волгоград: цена мундиаля", опубликованном на "Кавказском узле". 15 июля в Волгограде выпала двухмесячная норма осадков, ливневая канализация справилась частично и оставшиеся потоки смыли грунт с откосов и склонов, из-за чего образовались наносы на дорогах, в том числе рядом со стадионом "Волгоград Арена". Кроме того, дождь смыл насыпной склон у стадиона. Размыв откоса у "Волгоград Арены" произошел из-за недостатков ливневой канализации, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты в строительстве.

"Все недовольства заканчиваются в соцсетях, там они и умирают... Региональная политическая система демонстрирует устойчивость", - считает он.

По мнению Серенко, никаких публичных критических выпадов в адрес Бочарова со стороны федеральной власти нет. "Думаю, позиция в национальном рейтинге губернаторов не отражает позиции Бочарова в российской политической системе, и он никак не повлияет на его отношения с Москвой. Бочаров точно не в конце этого рейтинга, тем более после 9 сентября", - отметил он.

Политологи сопоставили позиции Жилкина и Бочарова

По мнению политолога, позиции губернатора Волгоградской области Бочарова и недавно отправленного в отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина разные.

26 сентября Александр Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области. По словам президента Владимира Путина, Жилкин попросил перевести его на другую работу. Отставка Жилкина была ожидаемой на фоне поражений действующих губернаторов на выборах в регионах, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" политолог Михаил Виноградов и депутат Госдумы Олег Шеин. Отставка Александра Жилкина подняла вопрос о смене элит в Астраханской области, сказал Виноградов. Вопросы коррупции, проблемы с объектами социальной сферы и ремонтом дорог вошли в число претензий, которые предъявили пользователи соцсетей ушедшему в отставку губернатору.

Серенко указал, что главным критерием оценки работы власти в регионах для Москвы является управляемость территорий. "В Волгоградской области никаких революционных потрясений нет. У Бочарова система контроля на территории отлажена. Приход нового человека всколыхнет зажатые в жесткие тиски конфликты, группы интересов, амбиции местных политиков... Думаю, кадровых перемен в Волгоградской области не будет", - сказал он.

"В Астрахани реальный конфликт элит, выплеснувшийся наружу... В Волгоградской области такого рода конфликтов нет", - пояснил он.

По мнению политолога, Бочаров будет губернатором еще год, потом может выиграть выборы и остаться на второй срок.

Бочаров с Жилкиным несравнимы хотя бы из-за продолжительности управления, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Сайгин. "Жилкин - важная и независимая величина в политике Южного федерального округа, чего не скажешь о Бочарове", - отметил он.

По его мнению, "провести хорошо мундиаль – это обязанность губернаторов, а не какое-то выдающееся достижение".

Сайгин считает, что позиции Бочарова, которые просели в разного рода рейтингах, никоим образом на отставки и назначения не влияют. "Тут гораздо более важный вопрос, как будет наполняться региональный бюджет следующего года", - сказал он.

"Скоро у депутатов Волгоградской областной думы начнётся осенняя сессия. Один из главных вопросов - это бюджет текущего и следующих годов. Регион живёт не по средствам", - отметил политолог. По его словам, если из-за этого у федерального бюджета начнутся проблемы, это сыграет не в пользу региональной власти.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и бывшего губернатора Астраханской области Александра Жилкина.