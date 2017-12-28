Волгоград: цена мундиаля

Волгоград готовится к чемпионату мира по футболу, в городе ремонтируют трассы, строят гостиницы, реконструируют аэропорт, обустраивают гостевые маршруты для туристов. Благодаря чемпионату должна улучшиться дорожная сеть и вырасти инвестиционная привлекательность Волгограда, заявили эксперты. Но некоторые считают, что вложенные в город деньги не приведут к улучшению социального самочувствия людей, а часть денег, выделенных на благоустройство, расходуется неэффективно и заставляет задавать вопросы о коррупции в органах власти. Новый стадион жителям не нужен, а обустройство к чемпионату Мамаева кургана уже привело к скандалу из-за уничтожения мемориального парка, заявляют активисты общественных организаций. Вопросы о наследии чемпионата вызывают дискуссию среди волгоградцев. Многие опасаются, что бремя содержания большой спортивной арены будет неподъемным для бюджета, а ремонт дорог и ландшафтные работы надолго сократят социальные статьи. «Кавказский узел» разобрался, кто, как и для кого готовит Волгоград к мундиалю.

Главный объект — «Волгоград-Арена» Волгоград в сентябре 2012 года вошел в число городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу. После этого в городе развернулось масштабное строительство, главным объектом которого стал новый стадион, получивший название «Волгоград Арена». Здесь работают более двух тысяч человек. Работы на стадионе ведутся круглосуточно. Проектировщики разработали уникальную для стадионов России систему вантовой кровли (т.е. кровли, которая обустраивается не на жестких опорах, а на системе подвесных канатов), по форме напоминающую велосипедное колесо. Кровля закрывает трибуны, поле остается открытым. Это первый в России стадион на 45 000 зрителей с подобной кровлей, работы такого масштаба впервые производятся в России, отмечают представители генподрядчика — АО «Стройтрансгаз» (СГТ). «Более простая, на мой взгляд, конструкция применялась на стадионе в Краснодаре, но он гораздо меньшей вместимости — на 33 тысячи зрителей», — рассказал корреспонденту руководитель строительства стадиона Сергей Камин. «Две тысячи человек, в том числе волгоградцы, заняты на строительстве стадиона, — сообщил корреспонденту „Кавказского узла“ представитель СГТ. — Это рабочие места и для рабочих, и для инженерного состава, созданные на время строительства. Возможно, часть из вновь принятых сотрудников в дальнейшем будет принимать участие в эксплуатации стадиона». В зиму стадион вступил с уже подготовленным газоном, до конца декабря планируется завершить покраску металлоконструкций, работы по подготовке стадиона идут с соблюдением графика, уверяют в компании.

Содержание нового стадиона ложится на бюджет Общий объем финансирования строительства «Волгоград Арены» составляет 16,5 млрд. рублей, говорится в ответе комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 на запрос «Кавказского узла». Планируется, что стадион «Волгоград Арена» станет базой футбольного клуба «Ротор-Волгоград», а также многофункциональным спортивным и культурным центром. Чиновники заверяют, что на стадионе будут проводить массовые мероприятия, в нем откроются конференц-залы, офисные помещения, фитнес-центр, музей спорта, кафе и другие коммерческие объекты. Эксперты в этом сомневаются, как и в том, что грандиозное сооружение окупит себя. «В качестве негативных последствий проведения чемпионата в Волгограде я могу предположить, что содержание нового стадиона и другой сопутствующей инфраструктуры ляжет на областной бюджет. Это немалые деньги, которые области придется изыскивать, возможно, в ущерб другим статьям расходов», — заявил корреспонденту «Кавказского узла» член Общественной палаты Волгоградской области, руководитель «Волгоградгражданпроекта»1Андрей Куприков.

Андрей Куприков. Фото: Скриншот личной страница FB, https://www.facebook.com/akuprikov

Всего на подготовку к проведению ЧМ-2018 выделяется 45,3 млрд. рублей, сообщается в ответе комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 на запрос «Кавказского узла». Так что расходы на сам стадион составляют более 36% от общей сметы. По оценке председателя правления проектно-изыскательского института «Росгражданпроект»2Игоря Шкопинского, ежегодно из бюджета на содержание стадиона необходимо выделять около 200 млн рублей. «Будет необходимость по закрытию дыр в бюджете из-за содержания стадиона. Нужен титульный спонсор, чтобы проплачивать участие в чемпионате России по футболу. Пока он не будет определен, содержание стадиона будет ложиться на бюджет», — сказал Игорь Шкопинский. Он сомневается, что стадион будет эффективно использоваться после чемпионата.

Не стадионом единым К мундиалю в Волгограде реконструируются спортивные площадки «Олимпия», «Зенит» и Волгоградской академии физкультуры (ВГАФК). На них будут тренироваться команды — участницы чемпионата. На площадках готовится новый газон, монтируются поливочные установки, оборудуются системы видеонаблюдения и безопасности. Сейчас же на «Олимпии» проходят разные соревнования, занимаются детские команды, «Ротор-Волгоград» играет домашние матчи. На тренировочной площадке Волгоградской академии физкультуры демонтированы старые здания, построен новый корпус, в котором появился зал для пресс-конференций. На площадке смонтированы кровля и навесы, установлены трибуны на 500 зрителей. Обновленный спорткомплекс «Зенит» в Краснооктябрьском районе станет предматчевой тренировочной площадкой мирового первенства. На стадионе обустроено новое футбольное поле, соответствующее требованиям FIFA. Открытие комплекса состоялось 25 ноября. «Зенит» получил административное здание, две раздевалки, зал для прессы на 100 человек, медпункт, парковки.

Спорткомлекс «Зенит». Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

Всего, по данным комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018, на строительстве и реконструкции спортивных объектов (вместе со стадионом «Волгоград Арена») нашли работу 2300 человек, как местные рабочие, так и специалисты из других регионов. «Тренировочные площадки после чемпионата планируется использовать для подготовки спортсменов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, для проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований», — заявила пресс-служба комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018. Однако волгоградцы сомневаются, что реконструированные площадки будут эффективно использоваться после окончания чемпионата. Нет никакой информации о готовности властей выделять в будущем средства на спортивные секции и кружки, отметила, в частности, председатель движения «Народный стройконтроль» Виктория Сополева.

Председатель движения «Народный стройконтроль» Виктория Сополева

«Стадион — это хорошо, но для нашего города лучше были бы созданы спортивные секции, куда дети могли бы сходить», — прокомментировала «Кавказскому узлу» Виктория Сополева планы подготовки к мундиалю.

Пропускная способность аэропорта вырастет в три раза В программу подготовки к ЧМ в Волгограде входит строительство двух новых пассажирских терминалов в аэропорту, один уже сдан в эксплуатацию. При этом реконструкция продолжится и после завершения мирового первенства. «Уже после проведения ЧМ-2018 предстоит переоборудовать пассажирский терминал А в междугородный автовокзал, соединить 12-метровой „вставкой“ терминалы В и С, построить три телетрапа. В результате на базе аэропорта будет создан мультимодальный (объединивший поток пассажиров других видов транспорта — автомобильного и железнодорожного — прим. „Кавказский узел“) транспортно-пересадочный узел федерального значения», — говорится в ответе комитета.

Зал ожидания аэропорта. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области

В настоящее время продолжается строительство терминала В для обслуживания внутренних авиалиний, на аэродроме монтируется новое светосигнальное оборудование, сообщили в администрации. «После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты даже в неблагоприятных погодных условиях», — говорится в ответе. На сегодняшний день пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 200 чел./час, терминала международных воздушных линий — 100 чел./час. После реконструкции аэровокзального комплекса пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составит 500 чел./час, международного — 300 чел./час, сообщается на сайте аэропорта. «Новые терминалы будут намного удобнее для маломобильных людей. У нас будут амбулифты, (амбулифт предназначен для перевозки, посадки в самолет и высадки из него пассажиров с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих лиц — прим. „Кавказский узел“), которые будут поднимать людей в самолеты, они будут оборудованы кондиционерами. Будет более удобный подъезд к парковке. К аэропорту протянется железнодорожная ветка, которая сделает более удобным подъезд, и можно будет легко уехать в центр», — рассказал корреспонденту специалист по связям с общественностью ОАО «Международный аэропорт Волгоград» Ярослав Зимин. Необходимость строительства нового аэропорта не вызывает сомнений у опрошенных «Кавказским узлом» экспертов. «Чемпионат повысит туристическую привлекательность региона. Этому также способствует реконструкция аэропорта. Старый аэропорт был в ужасном состоянии», — заявил Игорь Шкопинский.

В городе построены три новых гостиницы мировых сетей Всего Волгоград примет четыре групповых матча ЧМ-2018 — по одной игре в группах А, D, H и G. Игры пройдут на новом стадионе «Волгоград Арена» 18, 22, 25 и 28 июня. Волгоград ожидает приезда команд из Польши, Японии, Англии, Исландии, Нигерии, Туниса, Саудовской Аравии и Египта и болельщиков из этих стран. Участников, организаторов и гостей чемпионата планируется разместить в 190 гостиницах Волгограда, Волжского, а также Городищенского, Дубовского и Среднеахтубинского районов, сообщил комитет. Три из них новые- Hampton by Hilton, Park Inn by Radisson и Hilton Garden Inn.

«Гостиница Hilton в Волгограде». Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

Всего в этих трех гостиницах более 460 номеров категории «четыре звезды» и «три звезды». Все гостиницы Волгограда, которые рассчитывают на приезд болельщиков и участников чемпионата, могут принять одновременно более 23 тысяч человек, говорится в ответе комитета. Отметим, что число мест на стадионе в два раза больше, чем номерной фонд. Но в оргкомитете не видят в этом проблемы. «По опыту проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 года весомая часть болельщиков прибывает в город в день матча и уезжает далее за своей командой, — заявил корреспонденту „Кавказского узла“ представитель комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области. — Для этого в дни соревнований были организованы дополнительные рейсы авиа-, железнодорожного и автотранспорта, воспользоваться которыми по паспорту болельщика и билету можно было бесплатно. Данная практика, скорее всего, будет распространена и на ЧМ-2018. Вопрос решается на федеральном уровне. Кроме того, матчи на „Волгоград Арене“ даже до старта официальной билетной программы пользовались большим интересом у местных жителей, которые, благодаря введению специальной четвертой категории билетов (по более низкой цене для резидентов РФ), вероятнее всего, заполнят достаточно большой объем трибун. Также у части болельщиков популярны альтернативные варианты размещения: аренда жилья у частных лиц, остановка у друзей и родственников, каучсерфинг и так далее». Однако Российская гостиничная ассоциация сомневается, что расширившийся номерной фонд будет востребован в Волгограде. Заполняемость волгоградских гостиниц в среднем (по данным за несколько лет) составляет 60 процентов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. «Я предостерегаю от строительства большого количества объектов, - сказал он. - Строить стараются 4-5 звездочные отели. Чтобы оправдать это строительство, должен быть насыщенный событийный календарь, от января до декабря заполненный фестивалями, форумами, спортивными событиями. Если этого не будет, а будет, как сейчас, то заполняемость гостиниц после чемпионата упадет».

Областной центр получит новые трассы 21 декабря в Волгограде сдан крупный дорожный объект — Нулевая продольная (рокадная магистраль). Нулевая продольная прошла вдоль берега Волги от улицы Калинина в Ворошиловском районе до улицы Химической в Центральном районе Волгограда. Ширина проезжей части новой городской магистрали составит 15 метров, движение осуществляется по четырем полосам. Расчетная пропускная способность новой трассы — до 1450 единиц транспорта в час.

Рокадная дорога. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области

На возведение рокадной дороги выделено 1,667 млрд рублей, говорится в ответе комитета. Километр рокадной автодороги обошелся более чем в 454 млн рублей. Это в 17,5 раз дороже, чем средняя цена за один погонный километр полотна дорог (около 26 млн. рублей), которые строятся в регионе. Однако, по мнению специалистов, заявленная стоимость новой магистрали не является чрезмерной. По словам Игоря Шкопинского, в основном в регионе строятся двухполосные дороги, цена строительства начинается с 20 млн рублей за километр. «Нулевая продольная — это совсем другая категория, это городская магистраль. Там огромные работы по инженерной защите, противооползневые мероприятия, гидротехнические сооружения, работы по подготовке причальных стенок, стесненные условия на некоторых участках, необходимость обеспечения ливневой канализации, производство работ по реконструкции существующих сетей», — отметил Игорь Шкопинский. По его оценке, на строительство заложено адекватное финансирование. Он добавил, что Нулевая продольная позволит разгрузить улицы, на которых постоянно возникают пробки. Так, движение транспорта в настоящее время затруднено по Первой продольной магистрали в границах проспекта Ленина. Строительство новой дороги способствует тому, что эта проблема разрешится, отметил Игорь Шкопинский. «На Первой продольной выделена полоса для общественного транспорта, для остального транспорта — только две полосы. Я предполагаю, что личный транспорт большей частью уйдет на Нулевую продольную магистраль. Первая продольная реально вздохнет», — сказал Игорь Шкопинский.

Проблемы с реконструкцией шоссе Авиаторов С реконструкцией шоссе Авиаторов (дороги, ведущей из аэропорта в центр города) возникли проблемы. Областной комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области расторг контракт с подрядчиком ООО «Дорстройсервис» из-за претензий по качеству работ.

Реконструкция шоссе Авиаторов. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

По данным пресс-службы Контрольно-счетной палаты области, на объекте были выявлены «признаки завышения стоимости приобретенных материалов и оборудования». На реконструируемом участке шоссе ежедневно работают около 200 человек. Длина участка — 10,3 км. Всего на дорогу выделено 2,45 млрд. рублей. То есть, 1 км дороги здесь стоит почти 238 млн рублей. «Заключен контракт с новым подрядчиком (ООО „ТрансСервис“), он приступил к работам. Мы контролируем процесс, планируется, что работы будут завершены до конца 2017 года», — сообщила корреспонденту пресс-секретарь КСП. Согласно контракту, размещенному на сайте Госзакупок, срок его окончания — 1 декабря.

Алексей Ульянов — организатор митинга. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

«Реконструировать дорогу в срок подрядчик не успел, доделывают с грубыми нарушениями — асфальт кладут в дождь, снег и грязь, — заявил корреспонденту руководитель Общественной независимой инспекции Алексей Ульянов. — Помимо этого, подрядчик игнорирует просьбы жителей поселка Гумрак, через который идет дорога. Они просят делать дорогу качественно».

Жители Гумрака против реконструкции шоссе Жители поселка Гумрак, который находится по пути из аэропорта в центр Волгограда начали протестовать после того, как строители опустили дорожное полотно шоссе Авиаторов более чем на метр. В результате протестов проект реконструкции дороги изменили, но на домах в Гумраке до сих пор висят плакаты с цитатами Путина, призывающими чиновников прислушиваться к людям, которые они повесили к визиту в город 2 февраля 2017 бывшего замглавы администрации Путина, в прошлом руководителя Аппарата Правительства России, а ныне спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На доме в Гумраке плакат остался со времени приезда Вячеслва Володина. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Для нас нет ни одного плюса от реконструкции этой дороги, — рассказала корреспонденту „Кавказского узла“ жительница Гумрака Елена Володина. — Нам было обещано, что у нас будут временные подъезды к домам, освещение, ограждение, что нам мешать жить не будут. Дома сразу стали отгораживать от дороги шумозащитными экранами. Мы расспрашивали подрядчиков, что происходит, нам отвечали в грубой форме. Трехметровая незакрытая траншея стояла посреди улицы. В итоге после наших протестов подрядчика убрали». Отметим, что если власти предъявили претензии к качеству работ и завышению их стоимости, то жители поселка критикуют сам проект. «Мы не довольны тем, что нашу дорогу превратили в магистраль. Теперь грузовой транзит спокойно будет проходить мимо нас», — сказала Елена Володина. В проекте реконструкции дороги было запланировано ее расширение, но ее расширили за счет обочины, рассказала Володина. «Ранее была обочина, ее просто закатали в асфальт», — отметила она. Несколько домов повреждены в результате строительства, их владельцы обратились в администрацию района по поводу того, что дома полопались в результате работы вибрационных катков, заявила Володина.

Жители Гумрака добираются к своим домам по мостикам через канавы. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Почти в каждом доме теперь трещины, у некоторых потолки съехали. Мы собирались обращаться с суд, но не обратились, потому что у людей нет денег, чтобы платить за адвокатов. Обращение в администрацию ни к чему не привело, приходила комиссия из администрации, дали ответ, что дома... не в аварийном состоянии и пригодны для проживания», — рассказала Володина. Жители Гумрака критически оценивают качество работ, которые велись на строительстве старым подрядчиком. «Работы велись непродуманно, тяп-ляп. Забор начали ставить прямо у наших домов, уже залит фундамент, но теперь по новому проекту (после смены подрядчика — прим. „Кавказский узел“) должны все переделать, — заявила корреспонденту Елена Золотарева. — Около моего дома самое узкое место до забора». По ее мнению, срубленные для расширения трассы деревья лучше защищали дома от шума и пыли, чем забор, которым ограждают трассу.

Елена Золотарева сомневается в качестве работ. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Забор, который отделяет наши дома от дороги, не будет защищать от шума. Мы всю жизнь здесь живем, перед домами всегда был порядок. Раньше деревья загораживали нас от машин и шума, они стояли стеной. Теперь все вырубили», — сказала она. «У каждого дома вырубили по два-три дерева, — сказала корреспонденту Елена Володина. — Всего вырубили примерно 250 — 300 деревьев». «Нам обещали, что дорога будет ровной, но теперь от моего дома большой уклон, — заявил корреспонденту житель Гумрака Александр Яхов. — Это пожизненно — моим детям, внукам, правнукам эту гадость сделали? Как здесь зимой подниматься? А кто будет чистить за забором, который поставили?». Между шумозащитными экранами, которые поставили строители, и домами жителей Гумрка около пяти метров. Этого слишком мало, считают жители домов, расположенных рядом с трассой.

Александр Яхов показывает, насколько сильно опустили уровень дороги. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Дорога от дома до забора в 5 метров, такое расстояние не позволит загнать во двор грузовую машину», — заявил корреспонденту житель Гумрака Владимир Суодайтис.

Областная администрация: никто договор с жителями не заключал «В 2014 году, еще до начала строительных работ, жители Гумрака приняли участие в слушаниях по вопросу реконструкции шоссе Авиаторов, проект был ими одобрен, — говорится в ответе пресс-службы областной администрации на запрос „Кавказского узла“. — В ходе работ у жителей возникли замечания и предложения по проекту реконструкции трассы. Пожелания людей были учтены: проектная документация скорректирована и прошла повторную госэкспертизу. В результате ось дороги будет смещена; шумозащитные экраны станут ниже на метр, их отодвинут от жилой застройки к краю проезжей части; будут организованы местные проезды с обеих сторон от шоссе». Однако конфликт разрешен не был. 26 августа жители Гумрака провели сход, в ходе которого обвинили областной комитет транспорта и дорожного хозяйства в нарушении договоренностей. Жители заявили, что подписали с областным комитетом транспорта соглашение о том, что ширина проезда от шумозащитных экранов до их домов будет более 6,5 метра. Однако дорожники вбили колышки для строительства фундамента под щиты на расстоянии 5 метров 10 сантиметров от домов, заявила корреспонденту «Кавказского узла» Елена Володина. Жители заявили, что будут препятствовать работам, пока ситуация не разрешится. Чиновники в ответ заявили, что никакого соглашения подписано не было. «Официально оформленного соглашения между жителями Гумрака и региональным комитетом транспорта и дорожного хозяйства не существует», — говорится в ответе пресс-службы администрации области на запрос «Кавказского узла». В пресс-службе заявляют, что есть только «письменно оформленные, с подписями, пожелания людей, проживающих в поселке, где указано, что для комфортного проезда для них необходимо соблюсти минимальное расстояние от границ жилых домов до ростверка не менее 6,5 метра». Нормативы предусматривают расстояние до домов не менее 5 метров, отметили чиновники. «Расстояние в 6,5 метра на всем протяжении участка дороги, проходящей через Гумрак, соблюсти невозможно без сноса заборов», — говорится в письме. 2 декабря жители Гумрака вышли на митинг, заявив, что их проблемы так и не решены, и предъявили претензии уже к новому подрядчику. «По всем параметрам — по отвратительному качеству, отношению к технике безопасности новая компания переплюнула старую», — заявила на митинге жительница Гумрака Елена Володина. Жительница Гумрака отметила на митинге, что установленные вдоль дороги шумозащитные экраны не могут выполнять свои функции. «Они шумозащитными не являются, в них щели, дырки», — заявила она.

Гумрак во время реконструкции шоссе. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Озеленение у нас отсутствует что в проекте, что в реалиях, — сказала Елена Володина. — То есть вместо газонов у нас засыпали все щебнем и сказали, что так и должно быть по проекту». «Подрядчик не выставляет ограждения, у него нет знаков, что идут работы, — пояснила Елена Володина корреспонденту свои претензии к соблюдению техники безопасности в ходе реконструкции. — Людям приходится идти прямо по дороге. Работы ведутся так, как будто люди здесь не живут».

«Беспрецедентные» суммы на ремонт дорог Всего в строительном сезоне 2016 года на магистрали было направлено более 3 млрд. рублей, сообщается в ответе мэрии на запрос «Кавказского узла». С учетом «переходящих» объектов, работы на которых начались еще в 2015 году, протяженность обновленных дорог и путепроводов составила 84 километра. «Это около 50 объектов, включая путепроводы, главные магистрали и второстепенные дороги. В числе прочих были комплексно восстановлены основные магистрали, по которым в 2018 году будут перемещаться гости города. Волгоградцы ощутили тот комфорт, с которым сейчас можно перемещаться по Первой Продольной от центра города в северную часть города — до Спартановки. Обновился и южный въезд в Волгоград — улица 40 лет ВЛКСМ и участок проспекта Героев Сталинграда».

Карту отремонтированных дорог в администрации Волгограда рисовали специально для «Кавказского узла»

«На подготовке транспортной инфраструктуры, строительстве Нулевой продольной магистрали (рокадной дороги) и других объектах занято более 400 человек. Это временные рабочие места. После сдачи объектов в эксплуатацию на ряде объектов будут создаваться постоянные рабочие места», — сообщили в комитете по подготовке к ЧМ. Всего в 2017 году в Волгограде должны быть обновлены около 100 километров городских магистралей, на ремонт выделяется 2,5 млрд. рублей. Стоимость 1 километра в среднем составила 25 млн. рублей. Раньше на ремонт дорог в областном центре тратили меньше денег, при этом 1 километр отремонтированной трассы обходился дороже. В 2015 году на ремонт дорог было выделено 1,3 млрд, капитально отремонтировали 45 км дорог, то есть 1 километр обошелся казне в 28,8 млн. рублей. Эксперты не видят проблемы в том, что средняя стоимость ремонта снизилась. «На самом деле считать в километрах стоимость дорог не совсем правильно, надо считать стоимость за квадратный метр, т.к. ширина ремонтируемых дорог отличается. Я не думаю, что произошло реальное снижение стоимости дорожно-строительных работ», — прокомментировал данные администрации области эксперт проекта «За честные закупки» реготделения ОНФ Эдгар Петросян. Ремонт дорог — один из главных плюсов, которые получит Волгоград в результате подготовки к чемпионату, считает Андрей Куприков. «В Волгограде ведется ремонт основной части улично-дорожной сети, что останется наследием от чемпионата на определенное количество лет», — сказал корреспонденту Куприков. Председатель движения «Народный стройконтроль» Виктория Сополева подвергла критике федеральные и областные власти за то, что средства на подготовку к чемпионату выделяются на фоне замораживания социальных программ, однако согласилась с тем, что необходимость масштабного ремонта дорог давно назрела. «Может быть, из выделенных на чемпионат денег в городе для жителей сделают хотят бы дороги», — сказала она.

Благоустройство обошло окраины Благоустройство придорожной территории в рамках программы подготовки к ЧМ-2018 выполняется только на шоссе Авиаторов. Остальные территории и объекты приводятся в порядок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», сообщается в ответе областного комитета по подготовке к ЧМ. Тем не менее, именно к чемпионату планируется привести в порядок фасады 25 домов. «Перечень домов, нуждающихся в ремонте, был определен в прошлом (2016) году. Из 25 многоквартирных домов семь — памятники архитектуры», — сообщил корреспонденту сотрудник пресс-службы мэрии. Он добавил, что к ЧМ по федеральной программе благоустройства дворов будут установлены фонари и светильники, а также лавочки, урны, устроены парковочные площадки. Деньги будут вложены в основном в центр города, в то время как необходимо равномерно развивать весь Волгоград, особенно окраины с застарелыми проблемами, отмечает председатель движения «Народный стройконтроль» Виктория Сополева. «45 миллиардов, выделенные на подготовку к ЧМ, будут вложены в центр Волгограда, — сказала Виктория Сополева. — Центр будет и дальше вылизываться, поскольку там будут болельщики». По ее мнению, необходимо развивать город в целом, а не только районы, в которых ждут болельщиков и участников чемпионата.

Работы на Мамаевом кургане привели к скандалу В этом году также началось обновление зеленой зоны у Мамаева кургана, отметил сотрудник пресс-службы мэрии. «Первый этап благоустройства мемориального парка, в ходе которого была создана Аллея России, завершился в мае этого года», — говорится в ответе мэрии.

Аллея России после реконструкции. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

В парке проектировщики обещают проложить дорожки для пешеходов, обустроить велосипедные дорожки, создать зеленый амфитеатр, построить фонтаны. Однако даже те работы, которые проведены в парке, вызвали протесты специалистов по охране памятников и местных жителей. 27 июля стало известно о том, что у подножия Мамаева кургана завершена вырубка так называемого «Парка вдов», который жители Волгограда начали создавать в 1965 году. Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры призвало сохранить «Парк вдов» и не строить на этом месте парковку. «Мемориальный парк у подножия Мамаева кургана — объект культурного наследия, который ни в коем случае нельзя реконструировать. Возможна только реставрация», — заявил корреспонденту «Кавказского узла» председатель совета волгоградского регионального отделения «Общества охраны памятников истории и культуры» Валерий Котельников.

Срубленные у Мамаева кургана деревья. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

Вырубку деревьев, по его мнению, ни в коем случае нельзя назвать реставрацией. Он также указал, что перед началом работ была проведена государственная историко-культурная экспертиза, однако в материалах экспертизы речь не шла об оборудовании стоянки. «Про стоянку там не было сказано ни слова. Там было указано, что будет пересадка деревьев, будут подсажены новые деревья, часть подпилят, часть уберут, будут приведены в порядок дорожки и сделано благоустройство парка. Там не было сказано о том, что деревья будут вырублены на 100 процентов... Какая это реставрация? Это просто уничтожение мемориального парка», — заявил Валерий Котельников.

Волгоградские экологи критикуют мэрию Пресс-служба мэрии также сообщила, что администрация города и ООО «Парк» подписали инвестиционное соглашение на 39 лет о реновации Центрального парка культуры и отдыха. В парке, занимающем 23 га, должны быть посажены новые деревья, кусты, разбиты цветники, открыты новые спортивные площадки, детские аттракционы, театр, аквапарк, этнокультурный парк «Казачий курень». Планы реновации парка вызывают критику специалистов. «Я считаю, что в корне неправильно уничтожать все деревья в парках для того, чтобы посадить новые саженцы, — отметил Валерий Котельников. — В ЦПКиО уже вырублены практически все деревья. Необходимо прорежать посадки, убирать больные деревья. Но не все поголовно». В Волгограде облагораживаются бульварные зоны вдоль основных дорожных магистралей города, обустраиваются клиентские маршруты ЧМ-2018, отмечается в ответе мэрии на запрос «Кавказского узла». В частности, обустраиваются проспект Маршала Жукова и улица Невская. На этих улицах высаживаются цветы, специально для поливочных систем строятся водопроводы, ремонтируются тротуары. «На бульварной части проспекта им. Маршала Жукова в этом году высажено свыше 20 тысяч цветов-однолетников», — говорится в ответе. Экологи сомневаются в разумности такого облагораживания. В засушливой зоне нужно сажать многолетники, считает директор информационного центра «Волгоград-экопресс» Елена Васильева. «Высадили бы тот же тамариск. Высадка однолетников — это попытка потратить максимальное количество денег с минимальным результатом. Последние несколько лет в Волгограде высаживают немыслимое количество копеечных однолетних цветов. Это очень большие трудозатраты. Их нужно точно также поливать, как и многолетники. Но многолетники не надо каждый год высаживать. 30 лет назад Волгоград был городом роз. Здесь были роскошные клумбы.... Затея с однолетниками абсолютно глупая и чисто показушная, с точки зрения благоустройства города — это неэффективная трата денег. До чемпионата мира однолетники не доживут», — сказала корреспонденту «Кавказского узла» Елена Васильева. «Куст роз стоит 100 рублей, на месте одного куста роз можно посадить, к примеру, три бархотки, стоимость которых 15 рублей. Куст роз растет 10-15 лет, за эти 10 лет бархотки придется сажать 10 раз. Если за эти годы покупать вместо куста роз по три бархотки, то покупка рассады обойдется в 4 раза дороже. То есть только стоимость посадочного материла будет выше в 4-5 раз, если посчитать за несколько лет. Плюс трудозатраты — ежегодная посадка», — пояснила Елена Васильева. Такое неэффективное использование бюджетных денег выглядит как пример коррупционного фактора, хоть и сложно доказуемого.

С новыми остановками Город получает новые остановки общественного транспорта. Новые павильоны обрадованы электронными табло, подсветкой, гранитными скамьями с деревянными сиденьями. Однако замена старых павильонов на новые происходила с задержками. Старые демонтировали в 2016 году, ставить новые начали только в 2017 году, работы по их установке продолжаются до настоящего времени. Волгоградцы жалуются на неудобства и критикуют власти за организацию работ.

Замена остановок в Волгограде заняла год. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Взяли типовые московские остановки и автоматом перенесли в Волгоград, — отметил Валерий Котельников. — У этих остановок прозрачные стекла, которые никак не защищают от солнца. Остановки очень маленькой вместимости, там не спрятаться ни от ветра, ни от дождя. И, конечно, нельзя было действовать таким образом — снести все остановки и только через год поставить новые! Год люди стояли под солнцем и дождем, поскольку вместо остановок стояли голые каркасы».

Памятник архитектуры под угрозой обрушения После начала строительства рокадной дороги в жилом доме по улице Пугачевская,1 пошли трещины. Жильцы дома еще в 2013 году требовали от властей не согласовывать проект строительства участка рокадной магистрали рядом с их домом. По словам жильцов, когда строители начали устанавливать подпорную стену для дороги, их дом, признанный памятником архитектуры, начал разрушаться.

После начала реконструкции магистрали по дому на Пугачевской, 1 пошли трещины. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Когда забивали подпорную стену, у нас все тряслось, пошли трещины, — рассказал корреспонденту „Кавказского узла“ проживающий в доме на Пугачевской Василий Васильев. — Сейчас нам склон укрепили — это плюс. Но в дальнейшем, когда пойдет четыре полосы движения под окнами, я не знаю, что будет».

Дом на Пугачевской 1 отгорожен от рокадной магистрали шумозащитным экраном. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

Он добавил, что многие отказались от идеи подать в суд с требованием компенсировать ущерб, который понесли владельцы квартир от реконструкции. «Это очень сложно. И мы не можем доказать, что трещины пошли именно от стройки, поскольку не обследовали дом до начала строительства», — сказал он. Жительница дома Вера Игнатьева показала корреспонденту многочисленные трещины в подъезде.

Каждую новую трещину в подъезде жильцы дома помечают бумажными маячками. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

На каждой новой трещине жители оставляют пометку с датой ее появления. «Когда забивали сваи, в сервантах посуда тряслась, на первом этаже в квартире пошла сквозная трещина», — сказала Вера Игнатьева.

Трещины в стенах проблемного дома. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

Ольга Смирнова рассказала корреспонденту, что в ее квартире полопалась плитка в ванной. «Сваи били рядом с домом, наш дом подпрыгивал, — рассказала она. — Почему-то стройка шла ночью и в выходные дни. Мы все это слушаем уже полтора года». После того, как жители пожаловались в надзорные инстанции, ночные работы прекратились. «После жалоб работы по ночам не вели, работали днем. Тарахтение начиналось в семь утра и заканчивалось к семи вечера», — сказал корреспонденту Василий Васильев. Опасения жильцов дома преувеличены, полагает Владимир Стрельцов, до выхода на пенсию долгое время работавший инженером-конструктором. «Здание находится в оползневой зоне, и оно в свое время „протрещало“. Трещины там были, это бросается в глаза... Подпорная стена и делается для того, чтобы воспринять нагрузки, если будет оползневая ситуация. Если подпорная стена сделана нормально и правильно организован отвод подземных вод, то страшиться нечего», — прокомментировал ситуацию корреспонденту Владимир Стрельцов. Четыре полосы движения не должны создать особого, по сравнению со многими другими районами города, неудобства для местных жителей, полагает он. «У нас почти все дороги такие, и вокруг много домов. Это никак не повлияет на дом. За этим зданием нужен мониторинг. Инженер по зданию должен иметь журнал мониторинга. На трещины нужно ставить маяки и наблюдать за ними», — сказал Владимир Стрельцов.

Война ларькам В Волгограде власти внедряют новую схему размещения нестационарных торговых объектов. В связи с этим многие предприниматели вынуждены сносить киоски, в которых работали годами и заключать договора на размещение новых торговых объектов. Согласно условиям новых договоров, предприниматели должны будут установить стандартные киоски серого цвета.

Новые торговые павильоны в Волгограде. Фото Татьяны Филимоновой для «Кавказского узла»

«Снесено больше сотни объектов, особенно много снесено в Центральном и Дзержинском районе, — сказала корреспонденту руководитель общественной организации предпринимателей „Союз малого бизнеса“ Вера Кучерявая. — Ларьки продолжают сносить». Она затруднилась сказать, сколько точно рабочих мест под угрозой закрытия. «На каждый объект приходится по два-три работника... Мы не подсчитывали, сколько точно человек лишатся работы в результате сноса, и сколько предпринимателей закрыли бизнес», — сказала Вера Кучерявая. Чиновники уверяют, что число торговых точек (и рабочих мест) фактически не изменится. В старой схеме размещения нестационарных торговых объектов было предусмотрено 2 674 мест, однако при этом порядка 1 200 мест оставались пустующими, говорится в ответе пресс-службы мэрии на запрос «Кавказского узла». Около 1500 мест занимали торговые точки, и в новой схеме предлагается такое же их число. 1300 предпринимателей уже заключили новые договора, говорится в релизе, опубликованном на сайте мэрии 2 декабря.