Владимир Васильев избран главой Дагестана

09 сентября 2018, 12:49

77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана проголосовали сегодня на выборах главы республики за кандидатуру Владимира Васильева.

"Кавказский узел" информировал, что 17 августа президент России внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты назвали выборы главы Дагестана безальтернативными. Сессия парламента по избранию врио главы Дагестана была назначена на 10:00 сегодня.

Всего в Народном Собрании 90 депутатов. Двое из них находятся под арестом, еще двое депутатов не пришли на сессию, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

За кандидатуру Владимира Васильева проголосовали 77 депутатов, за Махмуда Махмудова - пять, за Камила Давдиева - четыре. Спикер Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов объявил о том, что по итогам голосования главой Дагестана избрав Владимир Васильев.

Владимир Васильев стал врио главы Дагестана 3 октября 2017 года. Он назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. По подсчетам "Кавказского узла", с 3 октября 2017 года по 10 июля Васильев четыре раза встречался с Владимиром Путиным. Это, по мнению экспертов, свидетельствует об особом интересе Кремля к антикоррупционным мерам и является признаком демонстративного доверия президента России к Васильеву.

На "Кавказском узле" опубликована биография Владимира Васильева. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".