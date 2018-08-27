27 августа 2018, 23:34

Назначено заседание парламента для выборов главы Дагестана

Президиум Народного собрания Дагестана назначил сегодня дату и время сессии парламента, на которой будет избран глава республики.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Дагестана должны состояться 9 сентября. 17 августа президент России внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты назвали выборы главы Дагестана безальтернативными.

Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана 3 октября 2017 года. Борьбу с коррупцией он обозначил как одну из приоритетных целей. По подсчетам "Кавказского узла", с 3 октября 2017 года по 10 июля Васильев четыре раза встречался с Владимиром Путиным. Это, по мнению экспертов, свидетельствует об особом интересе Кремля к антикоррупционным мерам и является признаком демонстративного доверия президента России к Васильеву.

Сентябрьская сессия парламента Дагестана начнется в 10.00 мск 9 сентября, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Народного собрания.

Избрание главы Дагестана - единственный вопрос, который депутатам предложено рассмотреть на этой сессии. Заседание будет транслироваться на сайте парламента.

Примечание:

"Конфликт в конкурсной комиссии задержал выборы главы Хунзахского района", "Путин выдвинул кандидатов на должности глав Дагестана и Ингушетии", "Политологи озвучили детали согласования кандидата в главы Дагестана".

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