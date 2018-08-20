Журналисты назвали выборы главы Дагестана безальтернативными

20 августа 2018, 03:01

Кандидаты на пост главы Дагестана заместители председателя Народного собрания республики Камил Давдиев и Махмуд Махмудов не имеют шансов, заявил обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов. Шансы у Давдиева и Махмудова есть только в том случае, если кого-либо из них прямо назначит Москва, считает главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов. Само попадание в список кандидатов - повышение политического статуса, отметил политолог Альберт Эседов.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Дагестана назначены на 9 сентября. 17 августа президент России передал на рассмотрение парламента Дагестана списки кандидатов на пост руководителя региона. На рассмотрение Народного собрания республики вынесены кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана 3 октября 2017 года. Борьбу с коррупцией он обозначил как одну из приоритетных целей. По подсчетам "Кавказского узла", с 3 октября 2017 года по 10 июля Васильев четыре раза встречался с Владимиром Путиным. Это, по мнению экспертов, свидетельствует об особом интересе Кремля к антикоррупционным мерам и является признаком демонстративного доверия президента России к Васильеву.

Камил Давдиев и Махмуд Махмудов известны как политики, возглавляющие дагестанские региональные отделения партий "Справедливая Россия" и КПРФ, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Оба давно в политике. Махмудов являлся депутатом Госдумы, Давдиев на заре создания "Справедливой России" возглавил дагестанское отделение. Но шансов стать главой Дагестана они не имеют. Региональные отделения возглавляемых ими партий являются так называемой "системной оппозицией", которая обозначает желание чего-то добиться, но ничего не добивается. Это происходит потому, что они вовремя договариваются с партией власти, получают какие-то бонусы и отходят в сторону, не претендуя на лидерство", - заявил Магомедов.

По его словам, Махмудова и Давдиева нельзя назвать представителями каких-то кланов, так как в их партиях сплелись интересы различных групп влияния.

"В свое время отделение "Справедливой России" в Дагестане представляло интересы бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, сенатора Ильяса Умаханова, других лиц. На данном этапе это просто партия без политических амбиций, которая объединяет определенные политические силы. У КПРФ достаточно сторонников, так как имеется давний партийный бренд. Но дагестанское отделение КПРФ - очень разношерстная команда с внутренними конфликтами", - рассказал Магомедов.

На вопрос, почему кандидатами в главы Дагестана выдвинуты заместители председателя Народного собрания, но не сам спикер, Магомедов ответил, что руководитель парламента Хизри Шихсаидов является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".

"Согласно порядку выдвижения кандидатов в главы региона каждая парламентская партия представляет в администрацию президента РФ список из трех человек. Затем президент представляет свой список из трех кандидатов, по сложившейся традиции - от разных партий. От "Единой России" выдвинут Васильев, от КПРФ - Махмудов, от "Справедливой России" - Давдиев. Отмечу, что неизвестно, каких двух кандидатов, кроме Васильева, представила "Единая Россия". Может, там был и Шихсаидов", - отметил журналист.

По его словам, данные выборы можно назвать "избранием Васильева, так как он является основным кандидатом".

"Любая другая персона, что в списке кандидатов - это дань уважения законодательству России и не более того. Шихсаидов, если бы находился в этом списке, все равно являлся бы изначально не проходной фигурой, так как федеральный центр делает ставку на Васильева", - сообщил Магомедов.

Махмудов и Давдиев известны в республике только тем, что возглавляют свои партии, за ними "нет никаких криминальных и негативных шлейфов", и они не связаны с известными местными кланами, отметил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Они имеют шанс возглавить регион только в случае, если их прямо назначит Москва. Ни на всенародных, ни на парламентских выборах они не имеют шансов", - заявил Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

Попадание в список кандидатов - уже повышение политического статуса

"Соперники" Владимира Васильева на выборах главы республики не имеют шансов, считает политолог, руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов.

"Можно было бы рассуждать на тему, чьи интересы они могут лоббировать в случае избрания, если бы не было уже сегодня понятно, как и за кого проголосует в сентябре дагестанский парламент", - сказал Эседов.

При этом он отметил, что само попадание в список кандидатов на должность главы республики - "это в некоторой степени повышение политического статуса и веса самих кандидатов".