Конфликт в конкурсной комиссии задержал выборы главы Хунзахского района

21 августа 2018, 11:25

В Хунзахском районе Дагестана члены конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета бойкотировали ее заседание. По их мнению, депутатам пытаются навязать руководителя, который не заинтересован в решении местных проблем. Всего на конкурс подано 10 заявок. В их числе оправданный по делу о преступной группе бывший глава Кизилюртовского ОВД Асхабали Заирбеков.

Как сообщал "Кавказский узел", прежний глава Хунзахского района Саид Юсупов сложил с себя полномочия в марте. Он объяснил свою отставку переходом на другую работу. Временное исполнение обязанностей руководителя района было возложено на первого заместителя главы Шамиля Аммаева. 13 июля новым исполняющим обязанности главы района стал Нурмагомед Задиев, работавший до этого начальником Межрайонного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

По данным источника, близкого к окружению Юсупова, после ухода с поста главы администрации, он вернулся в структуру "Группы «Сумма»" братьев Магомедовых, в которой раньше работал. Аммаев отказался от полномочий руководителя района добровольно, а исполняющим обязанности назначил Нурмагомеда Задиева, который в связи с этим 13 июля был уволен из МВД, сообщили источники в районе.

Согласно статье 29 Устава Хунзахского района, глава муниципалитета избирается Собранием депутатов района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов муниципального района, а другая половина – главой республики.

На конкурс подано 10 заявок, но комиссия никак не может собраться для отбора претендентов из-за протеста части ее членов.

13 июля было опубликовано распоряжение врио главы Дагестана о формировании членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Хунзахского района. От администрации главы Дагестана в комиссию вошли замначальника отдела Управления по внутренней политике Амир Магомедов, начальник Управления по вопросам местного самоуправления Курбан Нажмудинов и начальник правового управления Анвар Халилов.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в райсобрании депутатов, на сессии представительного органа были отобраны трое членов конкурсной комиссии от района. "22 июля прошло первое заседание конкурсной комиссии, на которой был избран председатель – Анвар Халилов. Его заместителем выбрали представителя от района Али Мусаева", - рассказал источник.

Всего, по его словам, документы на конкурс подали 10 человек, среди них и.о. главы района Нурмагомед Задиев, а также бывший руководитель Кизилюртовского ОВД Асхабали Заирбеков.

По словам члена конкурсной комиссии Магомеда Омарова, на 26 июля планировалось заседание конкурсной комиссии, где должны были отобрать кандидатов для участия в выборах. "Но в тот день оно не состоялось, так как из Махачкалы члены комиссии не приехали. Практически две недели они молчали, и только 14 августа нам сообщили, что заседание назначено на 15 августа. Но в назначенный день провести его не удалось", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 20 августа Магомед Омаров.

Он отметил, что в самом начале заседания председателем комиссии представился Курбан Нажмудинов. "Но председатель - это выборная должность. За него должны проголосовать все члены комиссии. Мы выбрали Анвара Халилова. И даже если он снимал с себя полномочия, то до следующего избрания временно исполняющим обязанности председателя комиссии должен был стать Али Мусаев. Но проводить выборы нового председателя не собирались. Меня это возмутило, и я отказался принимать участие в работе комиссии. Я и остальные представители района покинули помещение", - рассказал Омаров.

С тех пор заседание комиссии, уточнил он, не проводилось.

С самого начала подготовки к выборам, говорит источник в райсобрании, Курбан Нажмудинов ратовал за то, чтобы выдвинуть на выборы только одного кандидата – действующего и.о. главы района Нурмагомеда Задиева.

"В Хунзахском районе заинтересованы в том, чтобы выборы в районе прошли демократично. Мы за то, чтобы депутаты сами голосовали за того, кто, по их мнению, будет работать на благо района. Но представители администрации главы и правительства республики пытаются указать нам, за кого отдать свои голоса и не допускают других кандидатов", - заявил источник.

При этом, по его мнению, это делается без указаний "сверху". "Ни врио главы Дагестана Владимир Васильев, ни премьер-министр Артем Здунов не давали указания так действовать. По нашим данным, в том, чтобы район возглавил Задиев, заинтересован бывший глава района. Если Задиев возглавит район, то он не станет вскрывать те проблемы, которые копились в районе при предыдущем главе", - отметил источник.

По его словам, на членов комиссии оказывается давление. В частности, по информации источника, Али Мусаева вызывали по каким-то вопросам к следователям, а его сыну - сотруднику правоохранительных органов – пригрозили лишить работы.

Один из подавших документы на конкурс Будун Баринов сообщил, что был приглашен в администрацию главы и правительства Дагестана, где его попросили снять свою кандидатуру.

"В прошлый четверг, 16 августа, я был в администрации главы и правительства. Меня просили снять кандидатуру в пользу другого претендента. Я отказался и сказал, что такого не будет, и вышел. С того дня больше со мной не связывались, мы намерены добиваться демократических выборов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Будун Баринов.

Одним из наиболее сильных кандидатов на пост главы района является Асхабали Заирбеков. Он уже заручился поддержкой некоторых местных депутатов, написало 17 августа со ссылкой на местные источники агентство РИА "Дербент" в своей заметке "Кто кого? Два силовика в борьбе за Хунзахский район".

Стоит отметить, что Асхабали Заирбеков обвинялся в создании преступной группы, в которую, по данным следствия, также входили несколько человек. Им были предъявлены обвинения в разбое, захвате заложника, хищении и незаконном обороте оружия. 15 сентября 2016 года Заирбеков был оправдан по решению Северо-Кавказского окружного военного суда, трое других подсудимых - приговорены к срокам от 11 до 15 лет, еще один - освобожден от наказания с применением мер медицинского характера.

Кроме того, Заирбекова связывали с появившимся в июле 2012 года в Интернете видеообращением группы вооруженных людей в масках, угрожающих расправой боевикам. Они называли себя "народными мстителями" или "Робин Гудами". Впоследствии стало известно, что, предположительно, под масками скрывались сотрудники Кизилюртовского ОВД. Сам Заирбеков в августе 2012 года отверг эти предположения.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Курбана Нажмудинова, Нурмагомеда Задиева, Асхабали Заирбекова и представителей администрации главы и правительства Дагестана относительно ситуации, создавшейся при выборах главы Хунзахского района.