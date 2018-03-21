21 марта 2018, 17:25

Глава Хунзахского района Дагестана подал в отставку

Саид Юсупов сложил с себя полномочия главы Хунзахского района Дагестана, объяснив это переходом на другую работу.

Информацию об отставке Саида Юсупова разместила сегодня пресс-служба администрации Хунзахского района.

Временное исполнение обязанностей руководителя Хунзахского района возложено на первого заместителя главы Шамиля Аммаева, говорится в сообщении на сайте райадминистрации.

"Решение, принятое мною, связано с переходом на другую работу. За почти пять лет управления муниципалитетом нам удалось сделать качественный рывок вперед по всем позициям. Это общая заслуга жителей района, глав сельских поселений и дружной команды Хунзахского района. Уверен, нашу работу по праву оценят подрастающее поколение, а взятый руководством региона курс будет продолжен", - цитируются в сообщении слова Саида Юсупова.

Уход Юсупова с поста главы района может быть связан с переходом на работу в компанию "Сумма", где он работал ранее. Срок полномочий Саида Юсупова истекал в сентябре текущего года, сообщает сегодня со ссылкой на свои источники "Черновик".

Саид Юсупов или его представители пока не прокомментировали данную информацию.

"Кавказский узел" писал, что 6 марта досрочно покинул свой пост глава Кулинского района Дагестана, ставший фигурантом дела о махинациях с жильем для сирот. Он объяснил свое решение об отставке состоянием здоровья.

Примечание:

"Васильев пригрозил зачистить Минимущества Дагестана", "Алиев и Толстикова утверждены вице-премьерами Дагестана", "Адвокаты указали на вмешательство Васильева в процесс выбора главы Верховного суда Дагестана".

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