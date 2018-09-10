Волгоградские оппозиционеры сообщили о нарушениях на фоне низкой явки

10 сентября 2018, 01:31

Представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений на выборах в Волгоградской области в день голосования. Низкая явка в регионе стала следствием разочарования избирателей во власти, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители политических партий.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгоградской области 9 сентября выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В Волгограде, Волжском и Камышине прошли выборы депутатов городских дум. Всего же в области избирались 74 главы сельских поселений и 842 депутата муниципальных советов.

Предвыборная кампания в Волгограде хоть и отметилась рядом скандалов, однако не заинтересовала жителей областного центра, полагают опрошенные "Кавказским узлом" местные политологи. По их мнению, пассивность горожан обусловлена предсказуемостью результатов голосования, а также тем, что они не верят в способность депутатов гордумы разрешить их проблемы.

Нарушения на выборах заметили только оппозиционеры

Кандидат от ЛДПР Алексей Ульянов рассказал, что "на участке 0413 проголосовало 100 человек на выезде".

"Мы сейчас пишем жалобу по этому поводу. На 18 часов (18.00 мск 9 сентября - прим. "Кавказского узла") на этот участок пришло 210 человек. При этом выездная урна уехала первый раз в 12 часов, проголосовало 56 человек, второй раз в 16 часов – собрала еще 42 голоса. Откуда взялась такая огромная цифра на выезде? Получается, треть голосов – выездные. Я уверен, что это фальсификация", - заявил он в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что явка по его округу низкая и "составляет порядка 13%".

Самая распространенная жалоба в ходе выборов в Волгограде заключалась в том, что "списки избирателей были не прошиты, не пронумерованы, без печатей", отметил секретарь волгоградского обкома КПРФ Олег Дмитриев.

"На одном УИКе при ходе висел плакат "Единой России". Мы устно обратились, плакат сняли. Был случай, когда человек пришел и увидел в списках, что у него проголосовала жена. При этом жена – инвалид первой группы и не могла прийти голосовать. В Советском районе наши кандидаты зафиксировали, что в переносной ящик голосовали жители области, не прописанные в Волгограде", - сообщил представитель КПРФ.

Жалобу на условия работы избирательной комиссии подали представители волжского отделения партии "Яблоко". "Она (комиссия - прим. "Кавказского узла") сидит в таком помещении, что там негде разместить не то что наблюдателей, но самих членов комиссии. Эта комиссия расположена в домоуправлении. Эту жалобу я доведу до избирательной комиссии области", - заявил председатель политсилы Александр Ефимов.

"Нарушений очень много, мы сейчас их собираем, жалобы подавали, но подсчет не вели, - сказала руководитель регионального отделения "Альянса зеленых" Людмила Соловьева. – Много ездит автобусов, которые пытаются сделать "карусель".

Кандидат от "Альянса зеленых" Серго Нарсия поддержал заявления Соловьевой о большом количестве нарушений.

"На одном из УИКов не хотели регистрировать доверенное лицо кандидата. Мы написали жалобу в УИК, в итоге человека зарегистрировали. На том же УИКе мы подали и вторую жалобу на то, что не было схемы УИКа. Одна женщина сообщила, что больше 10 лет является хозяйкой квартиры, но в списках данные старого хозяина", - перечисли он.

Лидер "Справедливой России" в Волгоградской области Дмитрий Калашников сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его однопартийцы не подавали жалоб. "Нарушений не было, мы не оформляли пока жалоб, но как и любую политическую силу, нас очень расстраивает явка, которая была на выборах в гордуму", - отметил он.

Также не подавала жалоб и партия "Родина", заявил глава регионального отделения политсилы Константин Глушенок.

Секретарь Волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Горняков заявил, что выборы в области прошли без нарушений.

"По состоянию на 20.00 на территории Волгоградской области закрылись все участки, члены избирательных комиссий на территории региона приступили к обработке бюллетеней. Выборы, на мой взгляд, прошли в штатном режиме. Нарушений не зафиксировано. Теперь будем ждать результатов", - сказал Горняков, слова которого 9 сентября привела пресс-служба регионального отделения партии.

По данным председателя ИКВО Виктора Черячукина, все избирательные участки в области закрылись в 20.00. "Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. По нашим данным, к настоящему времени нарушений избирательного законодательства не зафиксировано", - говорится в заявлении Черячукина, опубликованном 9 сентября на сайте избиркома Волгоградской области.

"Кавказский узел" пока не располагает доступом к фото,- и видеодоказательствам заявленных нарушений. Комментариев по поводу заявленных нарушений на сайте избиркома Волгоградской области по состоянию на 01.30 мск нет.

Кандидаты назвали пенсионную реформу одной из причин низкой явки

Как "очень маленькую" оценили явку на выборах 9 сентября волгоградские коммунисты. "В этот солнечный день люди наверно выбрали отдых и дачи, а не голосование. У людей бытует мнение, что от них ничего не зависит, но есть и люди, которые идут голосовать целенаправленно", - сказал секретарь волгоградского обкома КПРФ Олег Дмитриев.

Представитель ЛДПР также отметил низкую явку на выборах. "Люди разочаровались в институтах власти, в решениях, которые принимают партии и политики. Плюс пассивность людей, хотя вечером явка оживилась", - заявил в комментарии "Кавказскому узлу" пресс-секретарь волгоградского отделения ЛДПР Сергей Попов.

Анализируя низкую явку, Дмитрий Калашников предположил, что она "может быть связана с работой партии". "Может быть причина в решениях гордумы, которые важны для граждан. Разочарование в пенсионной системе также могло вызвать у людей желание не голосовать", - отметил лидер "Справедливой России"

Согласно правительственному проекту пенсионной реформы, который в первом чтении поддержала Госдума, пенсионный возраст для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В городах юга России продолжаются митинги и акции протеста с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум.

Константин Глушенок из "Родины" признал низкую явку на выборах и отсутствие активности населения. "Люди не пошли голосовать. Здесь огромный набор факторов – пенсионная реформа, депрессивное состояние региона, отток населения, миграция бизнеса, низкие доходы на душу населения, проблемы с трудоустройством молодежи", - высказал он свое мнение.

Александр Ефимов из "Яблока" предположил, что низкая явка может быть связана "с дискредитацией института выборов".

По состоянию на 01.30 на сайте избиркома Волгоградской области нет информации о явке на 20.00 9 сентября. На сайте облизбиркома приведена явка на 18.00.

Согласно приведенным данным, в среднем по региону явка составила –20,98%. На выборах депутатов Волгоградской городской Думы –18,35%, на выборах депутатов Волжской городской Думы –18,51%, на выборах депутатов Камышинской городской Думы –23,35%

В среднем на выборах в органы местного самоуправления в 22 муниципальных районах области –39,57%.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что члены избиркомов и наблюдатели заявили о нарушениях в ходе голосования в Ростовской области.