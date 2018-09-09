Майкопские избиратели заявили о разочаровании в выборах

09 сентября 2018, 19:20

За первые семь часов работы избирательных участков на выборах Совета народных депутатов Майкопа проголосовали 14% избирателей, сообщили в избиркоме Адыгеи. Немногочисленные избиратели заявили, что люди устали от выборов. Жители станицы Ханской отказались голосовать из-за отмены местного автобуса.

На выборах было зарегистрированы 200 кандидатов, из них 152 по партийным спискам от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Родина", ЛДПР, КПРФ, "Коммунисты России". 48 кандидатов от партий выдвинуты по одномандатным округам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательной комиссии Адыгеи Нурбий Самогов. По его словам. в городском округе зарегистрированы 129539 избирателей. Кроме того, в Майкопе в одномандатном округе №9 проходят довыборы депутата в Госсовет-Хасе Адыгеи, на вакантное место претендуют три кандидата.

Все 72 избирательных участка открылись сегодня в 8 часов утра, отметил Самогов. "По данным на 15 часов явка на выборах депутатов городского совета составила 14%, в 2013 году явка составляла 19%", - рассказал он. В избирательной комиссии Майкопа корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что никаких жалоб сегодня не поступало, голосование проходит в штатном режиме.

Корреспондент "Кавказского узла" дежурила на УИК №151 в школе на улице 12 марта, с открытия участка и до 10 часов на участок пришли 10 человек.

"Люди устали от выборов, которые ничего не решают. Но я решил отдать свой голос, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Майкопа Салибек Тлиф. Он пожаловался на плохое состояние дороги на своей улице и отсутствие фонарей. "У меня жена ногу месяц назад сломала, провалилась в яму в темноте. Сколько пишем, просим - никто не реагирует", - рассказал мужчина.

Интереса к выборной кампании нет не только у избирателей, но и у кандидатов, считает избиратель Дмитрий Гундоров. "Никакой предвыборки нет вообще в этом году, только [одна из партий] размещала несколько баннеров, а остальных кандидатов не было слышно. Я специально интересовался, знаю кандидатов", - рассказал мужчина, который первым, 8:10 утра, пришел на избирательный участок.

Он считает, что участвовать в выборах нужно, чтобы затруднить их фальсификацию. "Другое дело, что люди в выборах разочаровались. Я своих родителей не смог уговорить, они предпочли поехать на дачу", - рассказал избиратель корреспонденту "Кавказского узла".

Жители станицы бойкотировали выборы в Майкопе

Жительница станицы Ханской, входящей в состав Майкопа, заявила, что не пошла на выборах из-за отмены станичного автобуса. "Мы не можем нормально передвигаться по станице с середины августа, когда у нас отменили автобус. Они даже ради выборов его не вернули, поэтому мы с соседями приняли участие не голосовать", - посетовала Сулиет Новикова.

Она отметила, что от избирательного участка ее дом отделяют четыре остановки отмененного маршрута. "Своего транспорта у нас с мужем нет, пешком идти несколько километров у нас нет здоровья. На такси - 150 рублей только в одну сторону. Не хотим выбирать никакой совет. Мы уже почти месяц пишем, просим, требуем вернуть автобус - нас не слышат", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка. Относительно выборов она заявила, что результат предрешен.

Другая жительница Ханской, Марина Сутулова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместо того, чтобы пустить автобус, ей предложили проголосовать на дому. "Я отказалась. Не хочу участвовать в этой профанации, не знаю кандидата ни одного. Думаю, что мы, жители Ханской, "проголосуем" на дому массово - кто-то за нас распишется", - считает женщина.

Жительница Майкопа Сафиет Тугуз рассказала, что накануне выборов в школе, где учится ее дочь, прошло родительское собрание, где кандидаты от одной из партий обещали закупить для школы компьютеры, если родители и учителя проголосуют за них. "Утром всем родителям звонила директриса с требованием всем идти на участки и прислать фото бюллетеня. Я отказалась идти", - сказала женщина.