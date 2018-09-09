4,21% избирателей проголосовали за два часа на выборах в Волгоградской области

Средняя явка на местных выборах в Волгограде, Камышине и Волжском к 10 часам утра составила 4,21%, сообщили в облизбиркоме. На участках повсеместно отказываются выдавать удостоверения членам УИК с правом совещательного голоса, заявил член одной из окружных комиссий.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня жители Волгоградской области выбирают глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В Волгограде, Волжском и Камышине состоятся выборы депутатов городских дум. Всего в области в этот день должны быть избраны 74 главы сельских поселений и 842 депутата муниципальных советов.

По мнению местных политологов, предвыборная кампания не заинтересовала жителей Волгограда. Активность горожан останавливает предсказуемость результатов голосования и отсутствие веры в то, что депутаты могут разрешить их проблемы, отметили политологи. К 4 сентября возможностью проголосовать досрочно воспользовались 0,29% избирателей.

К 10:00 мск средняя явка по региону составила 4,21%, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облизбиркома. При этом в Волжском явка составила 2,9%, в Камышине -7,46%, в Волгограде – 3,22%.

Корреспондент "Кавказского узла" с 8 до 10 утра побывала на УИК №450 в поселке Гумрак Дзержинского района Волгограда. Там работают четверо наблюдателей – двое от ЛДПР, один от "Справедливой России" и один от "Единой России". Избирательный участок открылся вовремя. В первый час его работы голосующих было немного, после девяти часов активность избирателей несколько выросла.

По данным председателя участка Ольги Морозовой, на 9:30 мск проголосовали 57 человек из 2179, при этом пять человек проголосовали досрочно. "Нам отзвонились из ТИКа и сказали сообщить явку на 9:30", - пояснила она. Морозова охарактеризовала утреннюю явку как слабую. По подсчетам сотрудников УИК, явка на 10 часов составила 75 человек. Корреспондент "Кавказского узла" насчитала к этому времени 99 проголосовавших.

Член окружной избирательной комиссии №8 с правом совещательного голоса Валерий Котельников сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что с утра объехал четыре избирательных участка. "Проблема в том, что абсолютно на всех избирательных участках не выдают удостоверения членам УИК с совещательным голосом. Практически на всех избирательных участках не выдают акты пломбировки ящиков для голосования. Методом убеждения пока удается решить эти вопросы. Были прецеденты после предыдущих выборов, когда члены УИКов с совещательным голосом писали заявления в суд, и несмотря на то, что они были должным образом зарегистрированы и проходили по всем реестрам, суд не принимал их заявления на основании того, что у них нет удостоверения. Это формальность, которую необходимо соблюдать. Я бы не назвал это нарушением, это скорее некомпетентность", - сказал Котельников.