07 сентября 2018, 19:08

2070 волгоградцев проголосовали досрочно на выборах в гордуму

В территориальных избирательных комиссиях до 4 сентября досрочно проголосовали 0,29% избирателей Волгограда. До 8 сентября волгоградцы могут досрочно проголосовать в участковых избиркомах, итоги досрочного голосования по УИКам пока не подведены.

Как писал "Кавказский узел", в ходе выборов в волгоградскую городскую думу 9 сентября жители города должны избрать 36 депутатов. По мнению местных политологов, предвыборная кампания не заинтересовала жителей Волгограда. Активность горожан останавливает предсказуемость результатов голосования и отсутствие веры в то, что депутаты могут разрешить их проблемы, отметили политологи.

Предвыборная кампания в Волгограде ознаменовалась рядом скандалов. В частности, 7 августа суд отказался удовлетворить иск чиновника Дмитрия Крылова, который потребовал лишить регистрации другого кандидата в депутаты гордумы, своего однофамильца. В тот же день ТИК Ворошиловского района отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты стороннику Навального Алексею Волкову. 8 августа в регистрации было отказано члену Правозащитного совета Волгограда Серго Нарсии, выдвинутому реготделением партии "Альянс зеленых". Активист несколько раз обращался в суд, но тот отказывался удовлетворить его требования.

"На сегодняшний день приведена информация о досрочном голосовании в ТИКах, которое завершилось 4 сентября, - сообщила пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам Кулешовой, в досрочном голосовании приняли участие 2070 человек или 0,29% от общего числа избирателей Волгограда. "Итоги досрочного голосования по УИКам еще не подведены, голосование продолжится до 8 сентября", - отметила представитель регионального избиркома. Кулешова добавила, что информация о нарушениях на заседаниях областной избирательной комиссии пока не рассматривалась.

"Были обращения, связанные с уточнением адреса избирательного участка, помещений для голосования. 156 избирательных кампаний пройдут 9 сентября на территории 22 муниципальных районов и трех городских округов – Волгограда, Камышина и Волжского. По итогам единого дня голосования будет проведен анализ поступивших в избирательные комиссии жалоб и обращений", - пояснила она.

9 сентября жители Волгоградской области выберут глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В Волгограде, Волжском и Камышине состоятся выборы депутатов городских дум. Всего в области в этот день должны быть избраны 74 главы сельских поселений и 842 депутата муниципальных советов.

Все партии, изъявившие желание выдвинуть списки кандидатов на выборах в городские думы Волгограда, Волжского и Камышина допущены к выборам. В Волгограде списки кандидатов выдвинули девять партий, в Волжском – восемь партий, в Камышине – пять партий.

На выборах в Волгоградскую гордуму VI созыва по единому округу были зарегистрированы 343 кандидата от девяти партий, по 18 одномандатным округам – 87 кандидатов, в том числе представители пяти партий и два самовыдвиженца. После регистрации пять кандидатов выбыли из предвыборной гонки по собственному желанию.

Для участия в муниципальных выборах в Волгоградской области были выдвинуты более 2,5 тысячи кандидатов, из них зарегистрированы 2393 кандидата. Более 300 кандидатов - самовыдвиженцы, остальные представляют 13 партий.

Примечание:

"Суд допустил кандидата от КПРФ к выборам в думу Волжского", "Дольщики ЖК "Династия" обвинили власти в бездействии", "Около 600 человек приняли участие в митинге против пенсионной реформы в Ростове-на-Дону".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 сентября 2018, 21:46

07 сентября 2018, 21:23

07 сентября 2018, 21:04

  • Предвыборная кампания в парламент Калмыкии прошла на фоне судов и скандалов

    Выборы в Народный хурал превратились в референдум о доверии главе Калмыкии, однако предвыборная кампания не содержала особой интриги, считают политолог Андрей Серенко и публицист Семен Атеев. Представители политических партий озвучили подробности судебных процессов, которые сопровождали подготовку к выборам парламента региона.

07 сентября 2018, 20:46

  • 2 Кадыров потребовал уточнить границы Чечни

    Госкомиссия по вопросам определения и уточнения административной границы Чечни должна подготовить документы и обоснования для разрешения споров о местоположении границ республики, говорится в указе Рамзана Кадырова.

07 сентября 2018, 20:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости