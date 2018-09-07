2070 волгоградцев проголосовали досрочно на выборах в гордуму

07 сентября 2018, 19:08

В территориальных избирательных комиссиях до 4 сентября досрочно проголосовали 0,29% избирателей Волгограда. До 8 сентября волгоградцы могут досрочно проголосовать в участковых избиркомах, итоги досрочного голосования по УИКам пока не подведены.

Как писал "Кавказский узел", в ходе выборов в волгоградскую городскую думу 9 сентября жители города должны избрать 36 депутатов. По мнению местных политологов, предвыборная кампания не заинтересовала жителей Волгограда. Активность горожан останавливает предсказуемость результатов голосования и отсутствие веры в то, что депутаты могут разрешить их проблемы, отметили политологи.

Предвыборная кампания в Волгограде ознаменовалась рядом скандалов. В частности, 7 августа суд отказался удовлетворить иск чиновника Дмитрия Крылова, который потребовал лишить регистрации другого кандидата в депутаты гордумы, своего однофамильца. В тот же день ТИК Ворошиловского района отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты стороннику Навального Алексею Волкову. 8 августа в регистрации было отказано члену Правозащитного совета Волгограда Серго Нарсии, выдвинутому реготделением партии "Альянс зеленых". Активист несколько раз обращался в суд, но тот отказывался удовлетворить его требования.

"На сегодняшний день приведена информация о досрочном голосовании в ТИКах, которое завершилось 4 сентября, - сообщила пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кулешовой, в досрочном голосовании приняли участие 2070 человек или 0,29% от общего числа избирателей Волгограда. "Итоги досрочного голосования по УИКам еще не подведены, голосование продолжится до 8 сентября", - отметила представитель регионального избиркома. Кулешова добавила, что информация о нарушениях на заседаниях областной избирательной комиссии пока не рассматривалась.

"Были обращения, связанные с уточнением адреса избирательного участка, помещений для голосования. 156 избирательных кампаний пройдут 9 сентября на территории 22 муниципальных районов и трех городских округов – Волгограда, Камышина и Волжского. По итогам единого дня голосования будет проведен анализ поступивших в избирательные комиссии жалоб и обращений", - пояснила она.

9 сентября жители Волгоградской области выберут глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В Волгограде, Волжском и Камышине состоятся выборы депутатов городских дум. Всего в области в этот день должны быть избраны 74 главы сельских поселений и 842 депутата муниципальных советов.

Все партии, изъявившие желание выдвинуть списки кандидатов на выборах в городские думы Волгограда, Волжского и Камышина допущены к выборам. В Волгограде списки кандидатов выдвинули девять партий, в Волжском – восемь партий, в Камышине – пять партий.

На выборах в Волгоградскую гордуму VI созыва по единому округу были зарегистрированы 343 кандидата от девяти партий, по 18 одномандатным округам – 87 кандидатов, в том числе представители пяти партий и два самовыдвиженца. После регистрации пять кандидатов выбыли из предвыборной гонки по собственному желанию.

Для участия в муниципальных выборах в Волгоградской области были выдвинуты более 2,5 тысячи кандидатов, из них зарегистрированы 2393 кандидата. Более 300 кандидатов - самовыдвиженцы, остальные представляют 13 партий.