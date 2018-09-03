Дольщики ЖК «Династия» обвинили власти в бездействии

03 сентября 2018, 02:21

Дольщики провели митинг в Волгограде. Участники акции заявили, что данные застройщиком обещания возобновить работы на стройке не выполнены, власти не принимают никаких мер для решения проблемы, а названные ранее сроки сдачи дома под угрозой срыва.



Как писал "Кавказский узел", 28 июля в ходе митинга дольщики потребовали отправить в отставку вице-губернатора Волгоградской области Валентину Гречину и главу региональной инспекции Госстройнадзора Александра Сторожука, а также привлечь к ответственности застройщика ЖК "Династия".

Митинг прошел 2 сентября на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Дольщики построили импровизированный дом из картонных коробок, склеив их скотчем. Они установили две палатки, а также раскладушку и развесили портреты вице-губернатора Валентины Гречины, главы Гостройнадзора Александра Сторожука, его заместителя Романа Касьянова. В ходе митинга дольщики держали плакаты «Путин, забирай чиновников –бездельников в Москву», «Жк «Династия» - кидалово к выборам» и другими, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

По данным организаторов, в митинге приняло участие 35 человек. По словам организатора митинга Марины Тесленко, на митинг подошли дольщики, которые еще не принимали участия в акциях протеста.

Данные ранее представителями властей и застройщика обещания, что дом будет достроен, не выполняются, отметила Тесленко. "Стройка стоит, крыши даже нет", - резюмировала она.

По словам Марины Тесленко, квартир дожидаются примерно 70 дольщиков. На следующей неделе дольщики планируют провести в городе серию одиночных пикетов, добавила она.

Дольщица, которая представилась Натальей, рассказала корреспонденту. что живет в однокомнатной квартире с дочерью, ее мужем и 10-месячным внуком.

«Когда покупали квартиру, дочь еще не была за мужем, теперь у нее семья и ребенок, - сказала женщина. – Теперь по идее, молодой семье нужно что-то большее, а мы не можем, потому что за эту квартиру выплачиваем ипотеку, не имея ее. Ночуем иногда то у родственников, то еще где-то. Стройка то строится, то нет. Мало того что недобросовестный застройщик, так еще то за одним, то за другим подрядчиком бегает полиция. Вроде договора заключены, они должны сделать работы, завести материал, но этого не происходит. Но где органы, которые должны этим заняться и навести порядок на наше стройке? В стройнадзор мы ходим как к себе домой, там разводят руками – мол, ничего не могут сделать с застройщиком, обманутыми дольщиками нас не считают, потому что какие-то вложения в стройку есть. Дом должны были сдать в конце 2015 года. Три года просрочки».

Напомним, что на акции 20 июля с дольщиками ЖК "Династия" в Волгограде встретились застройщик и представители Госстройнадзора, они пообещали, что строительство будет завершено за несколько месяцев. Дольщики встретили обещание с недоверием, указав, что работы на стройке не ведутся, и потребовали достроить дом к зиме.

«На территории стройки у нас каждую неделю проходят собрания. На очередном собрании больше недели назад нам обещали привезти материалы и начать стройку, но ничего не происходит, - сказала дольщица Кристина Цап корреспонденту. – Мы уже не придаем значения этим словам. Мы платим ипотеку, материнский капитал был направлен туда. Мы снимаем квартиру. Жить так мучительно, вплоть до того, что разбегаться уже хочется. Но куда разбегаться с тремя детьми. Тяжело постоянно ютиться. Жизнь превращается в сплошную бытовуху, больше ни на что сил не остается».

«На стройке создают видимость работы – двигают кран туда-сюда, раз в неделю что-то поднимут – опустят, - подтвердил муж Кристины. – Если бы руководство области следило за порядком у себя в хозяйстве, такого бы не произошло. Какой хозяин – такой и дом».