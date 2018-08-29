Политологи указали на отсутствие интереса волгоградцев к выборам

29 августа 2018, 06:25

Предвыборная кампания не заинтересовала жителей Волгограда, несмотря на ряд скандалов. Активность волгоградцев останавливает предсказуемость результатов голосования, а также то, что они не верят в способность депутатов гордумы разрешить их проблемы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа суд отказался удовлетворить иск чиновника Дмитрия Крылова, который потребовал лишить регистрации другого кандидата в депутаты Волгоградской гордумы, своего однофамильца. В тот же день Территориальная избирательная комиссия Ворошиловского района отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты гордумы стороннику Навального Алексею Волкову. 8 августа в регистрации было отказано члену Правозащитного совета Волгограда Серго Нарсии, выдвинутому кандидатом в депутаты реготделением партии "Альянс зеленых", активист несколько раз обращался в сут, но тот отказывался удовлетворить его требования.

9 сентября пройдут выборы в Волгоградскую городскую думу, в этот день планируется избрать 36 депутатов.

Политологи ожидают всплеск активности избирателей в начале осени

Предвыборная агитация в городе ведется, однако широкой общественной дискуссии нет, хотя интернет–ресурсы и пресса пытаются привлечь внимание избирателей, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Александр Стризое.

"Люди заняты выходом из летнего отдыха и подготовкой к 1 сентября. Мы только в самом начале процесса борьбы за массового избирателя... До 9 сентября, возможно, удастся вовлечь жителей Волгограда в предвыборную борьбу", - считает он.

Политолог также отметил, что внутри политических сил борьба идет. Оппозиционеры стремятся выдвинуть свои кандидатуры по нескольким избирательным округам, "но у них плохо с кадрами, а «Единая Россия» пытается найти новых людей, но выглядит это все вяло и неубедительно", - сказал Стризое.

По его словам, скандал с «Молодой гвардией» усиливает критику "Единой России", однако "это критика в СМИ и интернет-ресурсах, но пока не в общественном мнении".

В результате ДТП с участием заместителя руководителя волгоградского регионального штаба "Молодой гвардии "Единой России" Рената Булатова погибла семья из четырех человек. 14 августа суд принял решение арестовать его на два месяца, свою вину Булатова признал. 24 августа Волгоградский областной суд отклонил жалобу защиты об изменении ему меры пресечения. После инцидента волгоградское отделение "Единой России" пообещало приостановить членство в партии Булатова. История с ДТП подорвала репутацию партии власти перед выборами в Волгоградскую городскую думу, ранее заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Стризое считает, что инцидент пытаются использовать, но скандалом он не стал. "Нет сенсационных заявлений, разоблачений. «Единая Россия» молчит, следственные органы молчат. Оппозиция пытается делать посты на информресурсах, но резонанса никакого", - сказал он.

Агитация ушла в соцсети

«Помимо округа Крылова в предвыборной кампании практически нет моментов острой борьбы», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

«Скандал с ДТП, пенсионная реформа, а также появившаяся информация о том, что другой член "Молодой гвардии "Единой России" нападал на точки сотовой связи, имели бы значение и влияние на выборы, если бы выборы у нас проходили по Конституции... Выборный процесс сейчас не зависит от состояния общества", - заявил он.

Член волгоградского регионального отделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» Даниил Чуб был задержан в январе по подозрению в ограблении салона сотовой связи в Кировском районе Волгограда, сообщает сайт v1.ru Дело молодогвардейца рассматривалось в суде в начале апреля, однако Волгоградский гарнизонный военный суд потребовал вернуть его в прокуратуру Кировского района, так как на момент ограбления салона Чуб был военнослужащим.

По словам Арькова, билборды, развешанные в городе, направлены на продвижение партий, а не кандидатов.

«Наружка именно партийная... Ощущение, что вся предвыборная агитация ушла в соцсети. Там отчитываются о встречах и оппозиционные кандидаты, и «Единая Россия», - сказал он.

Арьков назвал предвыборную кампанию "нескандальной", и связал это с тем, что избиратели не верят в эффективность работы депутатов гордумы.

"Избиратели поняли, что от голоса каждого депутата ничего не зависит», - сказал он.

"Все апатично относятся к выборам, поскольку считают, что муниципальные выборы ни на что не влияют", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» заместитель директора Института региональных исследований ЮФО Александр Сайгин.

По его мнению, это большое заблуждение как со стороны партий, так и избирателей.

"Место в гордуме дает возможность не собирать подписи на выборах в заксобрание области, а мандат заксобрания – не собирать подписи в Госдуму... Если посмотреть на полномочия муниципальных депутатов, именно они влияют на благоустройство, вопросы освещения, вывоза твердых бытовых отходов, работу полиции на территории муниципального округа. Люди этих нюансов не понимают и считают, что у муниципальных депутатов никакой власти нет», - отметил Сайгин.

На билбордах ЛДПР и "Справедливой России" не идет речь о решении муниципальных проблем, указал политолог.

"Они не говорят о городских проблемах, а замахиваются на федеральные, которые не могут решить", - заявил он.

По словам политолога, коммунисты перешли на агитацию во дворах, а «Альянс Зеленых» начал говорить об экологических проблемах.

"Эта партия ("Альянс Зеленых", - прим. "Кавказского узла") могла бы пройти в гордуму, тем более у муниципалитета значительные экологические проблемы, которые нужно решать на местном уровне. У других партий я ни активности, ни агитации не вижу", - сказал Сайгин.

Политологи оценили шансы партий на выборах

«Эта избирательная кампания ничем не отличается от прошлых выборов в местные органы власти, это кампания на цыпочках, она аккуратно проходит, ее присутствие в официальном информполе – телевидении и газетах – ничтожно", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. Он также отметил, что она "кипит в соцсетях, в уличном пространстве".

Волгоградцев давно интересуют только выборы федерального уровня и губернаторские, местные выборы им не интересны, считает Серенко.

"У "Единой России" очень низкий рейтинг в городе – не более 25 процентов", - сказал он.

Политолог также указал на усилившуюся в последнее время активность губернатора Андрея Бочарова, который начал объезжать районы города.

27 августа Андрея Бочаров провел выездное рабочее совещание, на котором шла речь о приведении в порядок дорог и реализация проектов развития Ворошиловского района Волгограда, 24 августа он побывал в Центральном районе Волгограда, где дал поручения по ремонту дворовых территорий, и проверил, как идет реконструкция набережной, благоустройство дворов, ремонт дорог и тепломагистралей, а 22 - в южном районе, следует из сообщения пресс-службы на сайте правительства Волгоградской области.

"Его активность связана с избирательной кампанией. Это... инструмент, которым единороссы смогут обосновать свой успех 9 сентября при низком рейтинге", - считает Серенко.

«По большому счету, будет борьба "Единой России" с самой собой, партии нужно выдержать марку, а это сложно", - сказал он.

"Коммунисты активно используют повестку пенсионной реформы, которая цепляет многих людей, поэтому они могут привести своих людей и показать приличный результат. ЛДПРовцы пытаются выстраивать организованную избирательную кампанию, они могут показать неожиданный результат", - сказал он.

Серенко отметил, что "Справедливая Россия" также пытается отвоевать голоса избирателей, критикуя пенсионную реформу.

"Другим партиям мало что светит. У нас есть протестные настроения, но нет последовательного протестного электората», - указал Серенко.

По его мнению, скандал с ДТП молодогвардейца прозвучал в соцсетях, но в публичной плоскости его не было, поэтому он никак не повлияет на людей, которые получают информацию из телевизора и газет.

"Штаб Навального не будет готовить наблюдателей на выборы", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» го руководитель в Вогограде Алексей Волков.

«Эти выборы нам неинтересны, у нас основная повестка – митинг против пенсионной реформы, - сказал он.