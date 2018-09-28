Отставка Жилкина напомнила о провалах единороссов на региональных выборах

28 сентября 2018, 13:03

Отставка Александра Жилкина с поста губернатора Астраханской области была ожидаемой на фоне поражений действующих губернаторов на выборах в регионах, считают политолог Михаил Виноградов и депутат Госдумы Олег Шеин. После смены губернатора ситуация в Астраханской области изменится незначительно, предположил глава отделения "Парнаса" Михаил Долиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Александр Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области. По словам президента Владимира Путина, Жилкин попросил перевести его на другую работу. Временно возглавить регион Путин предложил заместителю руководителя Федеральной таможенной службы Сергею Морозову.

Вопросы коррупции, проблемы с объектами социальной сферы и ремонтом дорог вошли в число претензий, которые предъявили пользователи соцсетей ушедшему в отставку Александру Жилкину.

Отставка Александра Жилкина подняла вопрос о смене элит в Астраханской области, считает политолог, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Жилкин был губернатором-середняком, которого не трогали в ходе срока, но приближение момента окончания полномочий (срок полномочий Жилкина должен был закончиться в 2019 году. - Прим. "Кавказского узла") ставит под удар любого, у кого такой срок кончается (особенно после неудачных выборов старожилов в Хабаровске, Владимире и Хакасии). Другое дело, что в Астраханской области очень долго не было смены элит - по сути, весь период постсоветской России. Поэтому есть интрига в том, начнется ли этот процесс сейчас", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Виноградов.

23 сентября выборы главы региона проиграли единороссы: губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Ранее, 9 сентября, региональные выборы проиграл глава Хакасии Виктор Зимин, представлявший "Единую Россию", сообщило РИА "Новости".

По его мнению, отставка Жилкина - скорее предупредительная мера, чтобы за год до выборов "усилиться за счет новой фигуры". "Это практика последних двух лет, когда губернаторов с близким сроком конца полномочий ротируют более активно", - добавил политолог.

Отметим, что ранее Михаил Виноградов назвал отставку Жилкина "относительно ожидаемой". "Потому что в следующему году кончается срок полномочий у целой группы губернаторов, в том числе у астраханского губернатора. И история с Орловой и Шпортом, которых вовремя не поменяли, и в целом настрой администрации ротировать губернаторов, которые кончают срок полномочий, ― конечно, всё это работало против Жилкина", - привел слова Виноградова 26 сентября на своем сайте телеканал "Дождь".

Александр Жилкин – "выходец из партноменклатуры", напомнил глава астраханского регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

С 1986 года Жилкин работал вторым секретарем, а с 1987 года — первым секретарем Камызякского райкома ВЛКСМ. С 1988 по 1990 год являлся первым секретарем Астраханского обкома ВЛКСМ, депутатом Верховного совета РСФСР, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Александра Жилкина.

"Я думаю, что Путин в очередной раз формирует новый тип власти, опираясь на личную преданность людей, выходцев из спецслужб", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Долиев.

По его мнению, после смены главы региона ситуация в Астраханской области коренным образом не изменится.

"В нашей политической системе проблемы регионального уровня нельзя решить без решения вопросов на уровне федеральном. Если (новый губернатор) будет делать что-то помимо воли президента России, то продержится недолго. Решить любые вопросы региона без финансирования невозможно. Очень много долгов у региона, все деньги мы получаем из федерального бюджета, а это связано с откатами, коррупционной составляющей. Я не знаю, как он [новый губернатор] будет всё это решать", - пояснил Михаил Долиев.

Отставка Жилкина обусловлена в первую очередь провалом "Единой России" на выборах в регионах 9 и 23 сентября, считает депутат Госдумы Олег Шеин.

"Провал был прежде всего в тех территориях, где губернатор работает уже не первый год. Когда человек новый, люди его еще плохо понимают, у них есть ощущение возможности каких-то положительных перемен. Другое дело - когда человек работает не первый год, понятно, что он формирует как положительный кейс, реальных достижений, так и отрицательный - в виде конфликтов, ситуаций, когда его заявленные планы оказались нереализованными", - сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

На выборах губернатора области в сентябре 2014 года основная борьба развернулась между губернатором Александром Жилкиным и Олегом Шеиным. Александр Жилкин тогда набрал 221 074 (75,09%) голоса в свою поддержку, в то время как за Олега Шеина проголосовали 48 387 (16,43%) избирателей.

Политики назвали социальную сферу наиболее проблемной в регионе

Астраханская область остро нуждается в решении проблем в социальной сфере, в частности в привлечении денег на субсидии малоимущим, на пособия, считает Михаил Долиев.

"Надо почистить старых коррупционеров, набрать новую команду из каких-то популярных людей, как-то восстанавливать производство, создавать рабочие места. А как их создавать в отрыве от федерального центра? Реальных изменений от нового губернатора я не ожидаю", - сказал представитель "Парнаса".

Олег Шеин основной задачей нового главы области также назвал улучшение социальной сферы. "Я считаю принципиально важным в первую очередь возвращение [социальных] выплат, они сторицей окупаются через оживление на рынке, через стабильную оплату за коммунальные услуги. Причем речь не только о льготах и субсидиях, социальная среда - это гораздо шире, это тема и медицины, и образования", - сказал депутат.

Также Олег Шеин указал на необходимость легализации занятости людей. "На сегодняшний день из 600 тысяч астраханцев работоспособного возраста официально платят отчисления в Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, по моим оценкам, 230 тысяч человек, по данным фонда медицинского страхования - 280 тысяч. То есть 250-300 тысяч работают в черном рынке. Это влечет за собой выпадающие доходы регионального бюджета по подоходному налогу на отметке порядка 10 миллиарда рублей в год", - сказал Олег Шеин.

Напомним, что отставке Жилкина предшествовало его заметное падение в "Национальном рейтинге губернаторов" на фоне коррупционных скандалов и экономических проблем региона. В июне Жилкин занимал 57-е место из 85 в "Национальном рейтинге губернаторов" от ЦИК "Рейтинг", а спустя два месяца, в конце августа, он оказался уже на 64-м месте. Составители рейтинга связали это с арестом министра строительства и ЖКХ Василия Корнильева, который имел репутацию "человека Жилкина", и претензиями в связи с реализацией социальных программ.

Министр строительства и ЖКХ Астраханской области, ушедший в отставку 8 августа, уже 9 августа был задержан по делу о растрате.

По данным составителей рейтинга, "серьезные претензии" к Жилкину имелись по реализации программ переселения граждан из аварийного жилья и наделению многодетных семей земельными участками.

Кроме того, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов назвал Астраханскую область в числе нескольких регионов, в которых отмечается "катастрофическая исчерпаемость" полигонов твердых бытовых отходов, в связи с чем в них велика вероятность полномасштабных мусорных коллапсов, отметили составители рейтинга.

"Среди части экспертов "Национального рейтинга" бытует мнение, что хорошо и многообещающе стартовавший в своё время в регионе Александр Жилкин в последние годы демонстрирует апатию и равнодушие, по возможности передавая свои полномочия заместителям. В результате в административном плане регион серьезно разбалансирован", - говорится в опубликованном исследовании.