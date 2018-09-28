Пользователи соцсетей упрекнули Жилкина за коррупцию в регионе и нерешенные проблемы

28 сентября 2018, 06:43

Вопросы коррупции, проблемы с объектами социальной сферы и ремонтом дорог вошли в число претензий, которые предъявили пользователи соцсетей ушедшему в отставку губернатору Астраханской области Александру Жилкину.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области. По словам президента Владимира Путина, Жилкин попросил перевести его на другую работу. Временно возглавить регион Путин предложил заместителю руководителя Федеральной таможенной службы Сергею Морозову. Отставке Жилкина предшествовало его заметное падение в "Национальном рейтинге губернаторов" на фоне коррупционных скандалов и экономических проблем региона.

После отставки Жилкина в Сети был запущен хештег #СпасибоСанСаныч, но пользователи соцсетей использовали не только для благодарностей бывшему главе региона, но и для упреков в его адрес.

В социальной сети Facebook на странице "Комсомол Астрахань" опубликованы посты с упреками в адрес Жилкина, в частности, за проблемы с закрытием социального объекта и ремонтом дороги.

"#СпасибоСанСаныч за брошенный и закрытый дом культуры на 3 Интернационале. Тысячи детей остались без развития", - говорится в одном из них.

"#СпасибоСанСаныч спасибо за такие дороги как на моей улице Каховского. Больше 20 лет тут не смогли сделать дорогу, а лишь скрыли её от глаз позорным щитом", - отмечается в другом сообщении.

"В Астрахани нищета. За что только ему спасибо говорить?" - написала пользователь под ником mahanova0702 в Instagram.

"Наконец-то. Самая приятная новость за целый день", - прокомментировал пользователь im_a_happy_mom сообщение об отставке Жилкина.

"Ты был худшее, что видел 30-й регион", - добавил в адрес бывшего губернатора пользователь "Александр Борисов" в социальной сети "ВКонтакте".

"Старался, пыжился, наверное, как раб на галерах, ночами не спал, думал, как Астрахань поднять, а тут вот те, Саныч, и благодарность от земляков "неблагодарных", - отреагировал пользователь "Василий Зонтов" в этой же соцсети.

Однако некоторые пользователи социальных сетей считают, что смена главы региона не изменит ситуацию.

"Да какой бы у нас тут не стоял во главе, ситуация не изменится. Коррупция пустила свои корни очень глубоко ещё со времен Столярова",- написал No Name в соцсети "ВКонтакте".

5 ноября 2014 года бывший мэр Астрахани Михаил Столяров был осужден на 10 лет колонии по статье о получении взятки в особо крупном размере, ему также был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Позже апелляционная инстанция сократила срок заключения до девяти лет. По данным обвинения, Столяров в октябре 2013 года, будучи мэром, потребовал у бизнесмена 10 млн рублей и долю в уставном капитале компании за содействие в выделении земельного участка. Лукьяненко обвинялась в получении свыше 2 млн рублей взяток от руководителей подведомственных ее министерству учреждений.

Александр Жилкин занимал пост губернатора Астраханской области с 2004 года. На последних выборах 14 сентября 2014 года он набрал 75,09% голосов избирателей, срок полномочий Жилкина должен был закончиться в 2019 году. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Александра Жилкина.