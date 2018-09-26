Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области

26 сентября 2018, 19:19

Владимир Путин сегодня провел встречу с замруководителя Федеральной таможенной службы Сергеем Морозовым, которому предложил временно возглавить Астраханскую область. Александр Жилкин, по словам Путина, попросил перевести его на другое место работы.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября о возможной скорой отставке губернатора Астраханской области Александра Жилкина сообщил источник в Совфеде. Сам Жилкин и председатель облдумы Игорь Мартынов не подтвердили эту информацию.

Александр Жилкин стал губернатором Астраханской области 14 сентября 2014 года, набрав 221 074 (75,09%) голосов избирателей в свою поддержку. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Александра Жилкина.

На сегодняшней встрече с Сергеем Морозовым в Кремле Владимир Путин сообщил, что действующий губернатор Астраханской области Александр Жилкин "обратился с просьбой перевести его на другое место работы". Стенограмма встречи опубликована сегодня на сайте Кремля.

Предлагая Морозову временно возглавить регион, Путин отметил, что тот на занимаемых им постах продемонстрировал "хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу". "Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации", - заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что Сергей Морозов занимал пост помощника министра обороны, а в последнее время работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, которая входит в систему Минфина.

"Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе", - заявил Владимир Путин.

Морозов заявил, что понимает "всю серьезность задачи", и добавил, что готов принять предложение возглавить область, говорится в стенограмме.