Александр Жилкин. Фото: North Caucasus Service (RFE/RL)

26 сентября 2018, 19:19

Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области

Владимир Путин сегодня провел встречу с замруководителя Федеральной таможенной службы Сергеем Морозовым, которому предложил временно возглавить Астраханскую область. Александр Жилкин, по словам Путина, попросил перевести его на другое место работы.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября о возможной скорой отставке губернатора Астраханской области Александра Жилкина сообщил источник в Совфеде. Сам Жилкин и председатель облдумы Игорь Мартынов не подтвердили эту информацию.

Александр Жилкин стал губернатором Астраханской области 14 сентября 2014 года, набрав 221 074 (75,09%) голосов избирателей в свою поддержку. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Александра Жилкина.

На сегодняшней встрече с Сергеем Морозовым в Кремле Владимир Путин сообщил, что действующий губернатор Астраханской области Александр Жилкин "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".  Стенограмма встречи опубликована сегодня на сайте Кремля.

Предлагая Морозову временно возглавить регион, Путин отметил, что тот на занимаемых им постах продемонстрировал "хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу". "Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации", - заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что Сергей Морозов занимал пост помощника министра обороны, а в последнее время работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, которая входит в систему Минфина.

"Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе", - заявил Владимир Путин.

Морозов заявил, что понимает "всю серьезность задачи", и добавил, что готов принять предложение возглавить область, говорится в стенограмме. 

Примечание:

"Источники сообщили о задержании главы Минстроя Астраханской области", "Министр спорта Астраханской области обвинен в злоупотреблении полномочиями", "Глава администрации села в Астраханской области обвинен в афере на 9 млн рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 сентября 2018, 20:12

26 сентября 2018, 20:05

26 сентября 2018, 19:37

26 сентября 2018, 19:19

  • Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области

    Владимир Путин сегодня провел встречу с замруководителя Федеральной таможенной службы Сергеем Морозовым, которому предложил временно возглавить Астраханскую область. Александр Жилкин, по словам Путина, попросил перевести его на другое место работы.

26 сентября 2018, 18:45

  • Силовики задержали участников акции в Сунже

    Протестующие против передачи Чечне части территории Сунженского района Ингушетии покинули место проведения акции, когда туда подъехали десятки машин силовиков. Часть активистов задержали.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи