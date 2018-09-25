Власти Астраханской области назвали слухами информацию о скорой отставке Жилкина

25 сентября 2018, 14:54

О возможной скорой отставке губернатора Астраханской области Александра Жилкина сообщил сегодня источник в Совфеде. Сам Жилкин и председатель облдумы Игорь Мартынов не подтвердили эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", Александр Жилкин стал губернатором Астраханской области 14 сентября 2014 года, набрав 221 074 (75,09%) голосов избирателей в свою поддержку.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Александра Жилкина.

О том, что Александр Жилкин может в начале октября покинуть свой пост, сообщил источник в Совете Федерации. "2-3 октября Жилкин, скорее всего, уйдет в отставку", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

По словам источника, место руководителя региона может занять глава областного заксобрания Игорь Мартынов или сенатор от Астраханской области Александр Башкин.

При этом пресс-служба Александра Жилкина отказалась комментировать информацию о его возможной скорой отставке, уточняет агентство.

Сам Александр Жилкин не подтвердил информацию о своей отставке. "Не могу пока комментировать никак, не знаю, слухи ходят. Я работаю", - приводит слова губернатора ТАСС.

Председатель областной думы Игорь Мартынов также назвал информацию об отставке Жилкина слухами. "Я не готов комментировать слухи. Губернатор в рабочей поездке в Москве", - цитирует Мартынова агентство.