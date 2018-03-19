Власти Астраханской области рапортовали о рекордной явке избирателей

19 марта 2018, 15:12

Явка избирателей на выборах президента России в Астраханской области составила 60,4%, заявил сегодня губернатор региона Александр Жилкин. Штаб кандидата от КПРФ обнаружил в списке избирателей умершего человека, а наблюдатель от Титова сообщил о попытке подкупа.

Как сообщал "Кавказский узел", голосование на выборах в Астраханской области 18 марта прошло на фоне заявлений от астраханского штаба Навального о массовом подвозе бюджетников на избирательный участок. При этом облизбирком счел незначительными зафиксированные наблюдателями нарушения на участках в Астрахани и Астраханской области.

Жители России выбирали 18 марта президента из семи кандидатов от разных партий и самовыдвиженца. Кампания проходила с видимостью соперничества: и по гендерному, и по партийному, и по возрастному принципам, отмечается в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018".



"Результаты прошедшего голосования стали рекордными для Астраханской области. Активность избирателей на текущих выборах на треть превышает данные предыдущей президентской кампании: 60,4% против 47,1% в 2012 году. Это было видно невооруженным взглядом: на многих участках в день голосования было очень многолюдно. При этом голосование прошло без нарушений и эксцессов, что отметили международные группы наблюдателей ОБСЕ и СНГ", - цитируется заявление Александра Жилкина на официальном сайте губернатора Астраханской области.

Губернатор также отметил, что 77% астраханцев поддержали на выборах действующего президента России Владимира Путина. "Уровень поддержки президента вырос за шесть лет на 45 тысяч человек – с 297 тысяч человек до 342 тысяч", - подчеркнул глава региона.

По данным областного избиркома, действующий глава России Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов в Астраханской области набрал 76,95% голосов, на втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин с 14,4% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский (ЛДПР), у него 4,35% голосов. Ксения Собчак набрала 1,4% голосов избирателей. Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) набрали менее 1%, сообщает "Интерфакс".

Штабы двух кандидатов и Навального не увидели серьезных нарушений при голосовании

Серьезных нарушений на избирательных участках с 13.00 до 20.00 местного времени не наблюдалось, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Навального в Астрахани Александр Когат.

"Была попытка выдворить наших наблюдателей с УИКов №242 и 233. Но мы сумели доказать, что они находятся там на законных основаниях, и наши наблюдатели продолжили свое дежурство", - пояснил он.

За время голосования наблюдатели зафиксировали нарушение только в городе Знаменске, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор астраханского штаба кандидата в президенты Владимира Жириновского Руслан Джунусов.

"На территории УИКа №505 проходил концерт. Выступал какой-то творческий коллектив. А это незаконно. Наши наблюдатели сообщили о нарушении в наш Ахтубинский штаб. А там уже составили жалобу в Астраханский облизбирком", - пояснил он.

Наблюдатели от "Яблоко" не выявили на своих участках никаких нарушений, в свою очередь отметил координатор штаба кандидата в президенты Григория Явлинского Сергей Геворкян.

"Выборы прошли на редкость спокойно. Никаких нарушений мы не заметили", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава облизбиркома пообещал разобраться, как в списки избирателей попал умерший человек

В Астрахани на УИК №341 пенсионерка Надежда Курдюкова обнаружила в списках избирателей имя своего сына, умершего 16 лет назад, сообщил заместитель руководителя штаба Грудинина Халит Аитов.

"Женщина возмутилась и отказалась от голосования. Мы выяснили, что случилось. Оказывается, сын ее умер 16 лет назад. Но она увидела его в списках избирателей сегодня, когда проверяли ее прописку. Он значился под номером 594. Понятно, что это ее возмутило", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" в телефонном разговоре наблюдатель от Павла Грудинина на УИК №341 Эльмира Матикулова.

Председатель УИК №341 Марина Баранова назвала ошибкой внесение в списки умершего человека. "Мы работаем со списками, которые нам предоставляют. Не мы их составляем. Это ошибка паспортного стола. Мы попытались успокоить женщину. Не наша в этом вина", - сказала в телефонном разговоре председатель УИК №341 Марина Баранова.

"Он действительно значится в регистре избирателей. Если этот человек умер 16 лет назад, то это повод к разбирательству. Это наша вина. Дело в том, что ЗАГСы нам предоставляют сведения об умерших гражданах. Возможно, сведения о смерти этого человека к нам из ЗАГСа не поступили", - заявил председатель облизбиркома Игорь Коровин.

Председатель облизбиркома пояснил, что председатель УИК №341 не имеет права вычеркнуть имя умершего из списка сразу. Для этого, по словам Игоря Коровина, существует "соответствующая процедура". "Но к следующим выборам эта ошибка не повторится", - заверил корреспондента "Кавказского узла" председатель облизбиркома.

Наблюдатели в Астрахани сообщили о попытке подкупа и расхождении данных



На избирательном участке №430 в Астрахани, который находится в поселке Приволжье, наблюдатели зафиксировали большое расхождение в цифрах явки с данными участковой избирательной комиссии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".



"С утра, за первый час голосования, явка была превышена на 67 человек - мы насчитали 55 проголосовавших, а избирательная комиссия 122. Потом расхождение в цифрах увеличилось до 124. Но когда они поняли, кто пришел наблюдать, разрыв перестал увеличиваться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель астраханского регионального отделения партии "Парнас", наблюдатель от кандидата в президенты Бориса Титова Михаил Долиев.



"Еще меня попытался подкупить бывший кандидат в Астраханскую облдуму. Он сначала предложил мне деньги - за то, чтобы я не шумел, а потом бутылку армянского коньяка. Я отказался", - отметил Долиев.

При этом он не уточнил, были ли поданы сведения о нарушениях в областную избирательную комиссию.

По данным на 15.10 мск 19 марта на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликовано одно сообщение о нарушениях в день голосования в Астраханской области. "Книги со списками избирателей не прошиты на данном участке, а всего лишь скреплены степлером в левом верхнем углу. В ТИК Ленинского района Астрахани была отправлена жалоба. К 17:45 никаких мер не приняли", - отмечается в сообщении наблюдателя, размещенном на "Карте нарушений" в 16.24 мск 18 марта.

Расламбеков: в Астраханский облизбирком поступило пять жалоб на нарушения

Порядка пяти письменных жалоб на нарушения в ходе голосования поступили в избирательную комиссию Астраханской области, все они необоснованные, сообщил 18 марта начальник юридического отдела избирательной комиссии Владимир Расламбеков.

"Мы получили пять письменных жалоб. По предварительной информации, они необоснованные. В частности, представители КПРФ недовольны тем, что в агитматериалы Грудинина были вклеены обновленные данные о его финансовом состоянии, хотя это совершенно законно было сделано по всей стране", - цитирует Расламбекова в 17.55 мск 18 марта "Интерфакс".

По данным на 13.20 мск 19 марта, на сайте избирательной комиссии по Астраханской области нет информации о нарушениях в ходе голосования на выборах президента России.

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