Падение рейтинга стало предвестником отставки Жилкина

27 сентября 2018, 01:38

Отставке губернатора Астраханской области Александра Жилкина предшествовало заметное падение в "Национальном рейтинге губернаторов" на фоне коррупционных скандалов и экономических проблем региона.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Александр Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области. Президент Владимир Путин сообщил, что Жилкин сам попросил перевести его на другое место работы, и предложил замруководителя Федеральной таможенной службы Сергею Морозову временно возглавить Астраханскую область.

25 сентября о возможной скорой отставке Жилкина сообщил источник в Совфеде. Сам Жилкин и председатель облдумы Игорь Мартынов не подтвердили эту информацию.

Информации о новом назначении Александра Жилкина пока нет, но он намерен объявить о своем будущем месте работы на брифинге 27 сентября. Источник в областной администрации при этом отметил, что новое место работы Жилкина будет связано "с международной тематикой", а сам Жилкин заявил об "определенной степени усталости от всех проблем, которые есть", сообщил ТАСС.

Александр Жилкин просил об отставке еще в 2015 году, но Путин не стал отправлять его в отставку, напомнил глава экспертного совета Фонда изучения электоральной политики Андрей Серенко. В числе причин, которые привели к отставке губернатора Астраханской области, он назвал также экономические проблемы региона.

«Три года назад из-за поправок в Налоговый кодекс Астраханская область лишилась нефтяных доходов в бюджете. Это около 10 млрд рублей ежегодно. Это был серьёзный удар для губернатора. Регион из экономически успешных перешёл в состояние перманентного дефолта, он стал первым субъектом в России, который заявил о своём возможном банкротстве», - процитировало слова политолога издание "Эксперт-Юг".

Серенко отметил, что Жилкину так и не удалось справиться с последствиями этого решения: регион остро переживает общероссийский финансовый кризис, что спровоцировало конфликты местных элит из-за доступа к преференциям и ресурсам. В то же время политолог считает, что Жилкин устраивал федеральное руководство, поскольку "в целом, контролировал ситуацию в регионе".

Отставке Жилкина предшествовало заметное падение его рейтинга. В июне Жилкин занимал 57-е место из 85 в "Национальном рейтинге губернаторов" от ЦИК "Рейтинг", а спустя два месяца, в конце августа, он оказался уже на 64-м месте. Составители рейтинга связали это с арестом министра строительства и ЖКХ Василия Корнильева, который имел репутацию "человека Жилкина", и претензиями в связи с реализацией социальных программ.

Министр строительства и ЖКХ Астраханской области, ушедший в отставку 8 августа, уже 9 августа был задержан по делу о растрате.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2018 года Кабардино-Балкария и Астрахань оказались в числе десяти российских регионов, власти которых могут столкнуться с острой проблемой вывоза и переработки мусора. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, как и Жилкин, ушел в отставку 26 сентября с похожей формулировкой - по словам Путина, Коков попросил перевести его на работу в Москву. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли отставку Юрия Кокова следствием конфликта в Кенделене.

Александр Жилкин занимал пост губернатора Астраханской области с 2004 года. На последних выборах 14 сентября 2014 года он набрал 75,09% голосов избирателей, срок полномочий Жилкина должен был закончиться в 2019 году. На "Кавказском узле" опубликована биография Александра Жилкина.