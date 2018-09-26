Политологи сочли отставку Юрия Кокова следствием конфликта в Кенделене

26 сентября 2018, 21:39

События в Кенделене показали Кремлю, что Юрий Коков не способен поддерживать стабильность в Кабардино-Балкарии, считает Андрей Серенко. В Москве перестраховываются, ведя борьбу с оппозицией, проявившей себя в том числе и во время инцидента в Кенделене, уверен Дмитрий Орешкин.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Владимир Путин на встрече с Казбеком Коковым объявил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. По словам Путина, Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву. Коков ушел в отставку на фоне конфликта в Кенделене.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Произошли стычки, село оцепили силовики. На следующий день столкновения между активистами и силовиками произошли в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией попали в больницы 45 человек, а число задержанных составило 120 человек. Инициаторами конфликта Юрий Коков назвал провокаторов, целью которых было "сделать республику менее привлекательной для инвестиций".

Перевод Юрия Кокова в Москву координатор волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко назвал отставкой. Ее причиной послужили события в балкарском селении Кенделен, уверен политолог.

«Драка является первой причиной ожидаемой отставки. У Кремля, администрации президента главным требованием к главам регионов является способность поддерживать стабильность на его территории, несмотря ни на какие вызовы, угрозы и потрясения. Если глава региона не может обеспечить стабильность, то человек находится не на своем месте. События в Кенделене показывают, что Юрий Коков перестал соответствовать главному требованию Кремля. И отставка уместна, логична и справедлива», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Серенко.

По его мнению, стоит ожидать изменений в республике. «В любом случае новый глава прежде всего уберет тех людей, кто допустил кризис в Кенделене», - уверен Андрей Серенко.

Отправляя в отставку Юрия Кокова, Кремль перестраховывается, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. Таким образом, по его мнению, федеральный центр борется с оппозиционными движениями, проявившимся в том числе и во время инцидента в Кенделене.

«Москва сильно нервничает по поводу Кавказа. Увеличивается давление, становится больше людей, а рабочих мест – нет. Идет формирование современных наций через конфликты – идейные, религиозные, исторические. Людей делается больше, им некуда деться, и конфликты обостряются. Возникает проблема - как нарастающий конфликт улаживать или подавлять силой, вводя войска, или перекроить границы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Орешкин.

Он отмечает, что отставка стала самым очевидным способом решить ситуацию. «Кремль считает, что Юрий Коков не справился. Аналогичную ситуацию, когда сначала увольняют главу, мы наблюдаем в Дагестане», - заключил Дмитрий Орешкин.

Причиной конфликта в селе Кенделен стало давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев".

Примечательно, что ранее организатор конного перехода в честь 310-летия Канжальской битвы Аслан Кудаев раскритиковал власти за конфликт в Кенделене. По его словам, если бы чиновники шли на диалог с представителями общественности и действовали профессионально, противостояния в Кенделене удалось бы избежать.