Жители селения Кенделен. 19 сентября 2018 г. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

26 сентября 2018, 21:39

Политологи сочли отставку Юрия Кокова следствием конфликта в Кенделене

События в Кенделене показали Кремлю, что Юрий Коков не способен поддерживать стабильность в Кабардино-Балкарии, считает Андрей Серенко. В Москве перестраховываются, ведя борьбу с оппозицией, проявившей себя в том числе и во время инцидента в Кенделене, уверен Дмитрий Орешкин.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Владимир Путин на встрече с Казбеком Коковым объявил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. По словам Путина, Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву. Коков ушел в отставку на фоне конфликта в Кенделене.

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Произошли стычки, село оцепили силовики. На следующий день столкновения между активистами и силовиками произошли в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией попали в больницы 45 человек, а число задержанных составило 120 человек. Инициаторами конфликта Юрий Коков назвал провокаторов, целью которых было "сделать республику менее привлекательной для инвестиций". 

Перевод Юрия Кокова в Москву координатор волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко назвал отставкой. Ее причиной послужили события в балкарском селении Кенделен, уверен политолог.

«Драка является первой причиной ожидаемой отставки. У Кремля, администрации президента главным требованием к главам регионов является способность поддерживать стабильность на его территории, несмотря ни на какие вызовы, угрозы и потрясения. Если глава региона не может обеспечить стабильность, то человек находится не на своем месте. События в Кенделене показывают, что Юрий Коков перестал соответствовать главному требованию Кремля. И отставка уместна, логична и справедлива», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Серенко.

По его мнению, стоит ожидать изменений в республике. «В любом случае новый глава прежде всего уберет тех людей, кто допустил кризис в Кенделене», - уверен Андрей Серенко.

Отправляя в отставку Юрия Кокова, Кремль перестраховывается, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. Таким образом, по его мнению, федеральный центр борется с оппозиционными движениями, проявившимся в том числе и во время инцидента в Кенделене.

«Москва сильно нервничает по поводу Кавказа. Увеличивается давление, становится больше людей, а рабочих мест – нет. Идет формирование современных наций через конфликты – идейные, религиозные, исторические. Людей делается больше, им некуда деться, и конфликты обостряются. Возникает проблема - как нарастающий конфликт улаживать или подавлять силой, вводя войска, или перекроить границы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Орешкин.

Он отмечает, что отставка стала самым очевидным способом решить ситуацию. «Кремль считает, что Юрий Коков не справился. Аналогичную ситуацию, когда сначала увольняют главу, мы наблюдаем в Дагестане», - заключил Дмитрий Орешкин.

Причиной конфликта в селе Кенделен стало давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев".

Примечательно, что ранее организатор конного перехода в честь 310-летия Канжальской битвы Аслан Кудаев раскритиковал власти за конфликт в Кенделене. По его словам, если бы чиновники шли на диалог с представителями общественности и действовали профессионально, противостояния в Кенделене удалось бы избежать.

Опрошенные "Кавказским узлом" историки считают первопричиной конфликта в Кенделене земельный спор. К беспорядкам привели не только споры из-за горных пастбищ, считает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов, подготовивший материал для "Кавказского узла". К противостоянию в Кабардино-Балкарии привели именно действия федеральных и республиканских чиновников, считает Соколов.

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Примечание:

"Родные жителя Кабардино-Балкарии сообщили о его пропаже после беспорядков", "Объявлен сбор средств для пострадавших в столкновениях близ Кенделена", "Историк Алоев рассказал о задержании на митинге в Нальчике".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 сентября 2018, 21:56

26 сентября 2018, 21:45

26 сентября 2018, 21:39

26 сентября 2018, 21:37

26 сентября 2018, 21:12

  • Политологи поспорили о конфликтном потенциале соглашения Кадырова и Евкурова

    Соглашение о закреплении границы Чечни и Ингушетии выглядит знаком разрешения спора двух республик, но не исключает притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов в будущем, считают политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Соглашение положит конец территориальному спору республик, уверен политолог Алексей Малашенко.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи