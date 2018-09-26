26 сентября 2018, 22:36

ЦИК сообщил сроки выборов в Кабардино-Балкарии и Астраханской области

Выборы губернатора Астраханской области и главы Кабардино-Балкарии состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который ранее занимал пост замруководителя Федеральной таможенной службы. По словам Путина, прежний губернатор, Александр Жилкин, попросил перевести его на другое место работы.

Сегодня же Путин назначил врио главы Кабардино-Балкарии работавшего в администрации президента Казбека Кокова. Пост главы республики с октября 2014 года занимал Юрий Коков, который "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву". По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, отставка Юрия Кокова стала следствием конфликта в Кенделене. 

Выборы глав регионов "состоятся в обозначенный законом срок – в сентябре 2019 года", сообщил сегодня заместитель главы Центризбиркома России Николай Булаев, на которого ссылается РИА "Новости". 

Губернатор Астраханской области избирается путем прямых выборов. Главу Кабардино-Балкарии избирает местный парламент.

Новости о противостоянии близ селения Кенделен публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Кенделен: битва за историю".

Примечание:

"Шеин потребовал пересчета голосов на выборах губернатора Астраханской области", "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев", "Организатор конного перехода раскритиковал власти за конфликт в Кенделене". 

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