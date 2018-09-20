Черкесские активисты разыскивают в СИЗО задержанных близ Заюково

20 сентября 2018, 22:22

Активисты, задержанные в ходе столкновений с силовиками у селения Заюково, находятся в Баксанском СИЗО и СИЗО Нальчика, их близкие ничего не знают об их судьбе, сообщил активист Мартин Кочесоко. Действия силовиков во время противостояния могли усугубить ситуацию, не исключил старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена, и на посту ДПС в Баксане. В Нальчике активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства республики, но после встречи с министром по делам национальностей собравшиеся разошлись.

По информации СМИ, по итогам столкновений с силовиками в районе Баксана были задержаны порядка 30-40 человек. Эта информация, как и сведения о девяти пострадавших, подтверждены не были. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пострадали два силовика. 19 сентября активисты попытались прорваться через полицейские заграждения близ села Заюково к расположенному рядом Кенделену, полицейские применили слезоточивый газ.

Черкесские активисты разыскивают молодых людей, задержанных в ходе столкновений с силовиками близ селения Заюково 19 сентября. Руководитель организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко отметил, что близкие задержанных ничего не знают об их судьбе.

"У нас не хватает людей, чтобы узнать, сколько именно людей задержано, какие им обвинения предъявлены, когда оповестят семьи об их судьбе", - цитирует Кочесоко "Кавказ.Реалии".

Официальной информации о числе задержанных и пострадавших до сих пор нет, а данные источников разнятся. По неподтвержденным данным, задержаны более 70 человек, а пострадали десятки человек. "Среди пострадавших более десяти силовиков, у них переломы, ушибы, ранения головы, черепно-мозговые травмы, двое сотрудников органов в реанимации", - приводит слова источника в силовых структурах СКФО издание "Регион online".

"Кавказский узел" не располагает доказательствами информации о десятках пострадавших и пока не может проверить эти сведения.

Глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков считает ответственными за конфликт у Кенделена республиканские власти, которые знали о готовящемся мероприятии, но ничего не предприняли для его мирного проведения. При этом балкарские активисты выразили мнение, что "в ситуацию должен вмешаться лично Путин", а в республике "нужно запретить все национальные общественные организации: и кабардинские, и балкарские" до стабилизации обстановки, пишет "Коммерсант".

Конфликт в Кенделене мало связан с различными взглядами на вопрос Канжальской битвы, к нему привели провокационные действия, уверен старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин.

По его словам, "глубинные межэтнические противоречия" в республике отсутствуют. "Невозможно думать о том, что в Кабардино-Балкарии имеется бытовая межэтническая напряженность, которая могла бы по любому поводу вот так выплеснуться. Здесь вопрос в том, что могли быть провокационные действия участников событий, могли быть неадекватные действия силовых структур", - процитировало сегодня Казенина "Эхо Москвы".

Еще одной предпосылкой к конфликту Казенин назвал отсутствие механизмов обратной связи между республиканскими властями и национальными организациями. "Еще недавно в Кабардино-Балкарии были активисты этнического толка, которые сотрудничали с властями и имели определенный статус, признаваемый властями региона. Они брали на себя ответственность за происходящее среди части молодежи, восприимчивой к этническим лозунгам", - пояснил эксперт.