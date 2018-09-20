СМИ сообщили о десятках задержанных после беспорядков в окрестностях Кенделена

20 сентября 2018, 05:50

После того, как силовики остановили на посту ДПС в Баксане группу людей, которые ехали на помощь одной из сторон конфликта в Кенделене, на трассе "Кавказ" произошли беспорядки. Задержаны, по данным СМИ, не менее 30 человек. Официального подтверждения информации о десятках задержанных не поступало.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября жители балкарского села Кенделен в Кабардино-Балкарии отказались пропустить через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Между приезжими и жителями села произошли стычки, есть пострадавшие с обеих сторон. Силовики блокировали село, не позволив пройти туда людям, которые съехались поддержать участников шествия. Чтобы они не прорвали оцепление, силовики открывали огонь в воздух. Ночью местные жители организовали в селе дежурство. 19 сентября активисты вновь попытались прорвать оцепление, полицейские применили против них слезоточивый газ. В этот же день у здания правительства Кабардино-Балкарии в центре Нальчика прошел митинг активистов с адыгскими флагами, которые потребовали разобраться в конфликте в Кенделене. Столкновения между участниками похода и полицейскими произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена, где собрались участники пешего шествия и сочувствующие им.

На посту ДПС в Баксане 19 сентября силовики задержали группу людей, которые приехали на помощь одной из сторон конфликта в селе Кенделен. После этого на развилке трассы "Кавказ" в сторону Нальчика и Баксана произошли беспорядки, пишет 1777.ru. По данным издания, при этом прозвучали выстрелы.

Силовики разогнали людей дубинками, пишет "Регион онлайн" со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, люди разбегались, пытались прятаться во дворах и в автомобилях, однако их выслеживали при помощи беспилотников. В общей сложности, по данным издания, были задержаны более 40 человек.

По данным "Коммерсанта", на Баксанском посту было задержано порядка 30 человек.

Официального подтверждения информации о задержанных в ходе беспорядков на Баксанском посту нет. сведений о задержанных на сайте МВД по Кабардино-Балкарии по данным на 05.45 мск не опубликовано.

Ранее, в 2008 году, жители Кенделена тоже отказывались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. На митинг они вышли под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня, однако утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении сотрудников правоохранительных органов прошли через селение.