Столкновения активистов и силовиков произошли близ Кенделена

19 сентября 2018, 16:38

Участники похода в честь 310-летия Канжальской битвы и их сторонники попытались прорваться через полицейские заграждения, полицейские применили слезоточивый газ.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен 18 сентября отказались пропустить через свое село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Силовики блокировали село, чтобы предотвратить масштабный конфликт участников акции с местными жителями. Несколько жителей села получили во время стычек с приезжими травмы, после чего сельчане организовали ночное дежурство. Активисты, поднявшиеся на гору Канжал, решили изменить маршрут, чтобы избежать нового витка противостояния с жителями селения.

Сообщение о конфликте в Кенделене поступило на смс-сервис "Кавказского узла" в 13.25 мск 18 сентября. По информации автора сообщения, участники акции в память о Канжальской битве пытались пройти по улицам селения, отказавшись от предложения местных жителей провести шествие в обход. Участники мероприятия скандировали лозунги, которые "провоцировали местное население", говорилось в сообщении. Часть этих данных была подтверждена корреспондентами "Кавказского узла".

Противостояние между участниками похода и полицейскими произошло близ расположенного рядом с Кенделеном селения Заюково, где сегодня днем собрались участники пешего шествия через Кенделен и сочувствующие им.

Узнав, что всадники изменили маршрут похода, чтобы обойти Кенделен, участники шествия попытались прорваться через заграждения полицейских, блокировавших село, сообщил в 16.03 мск корреспондент "Кавказского узла". Некоторые из участников акции бросали в силовиков камни, а те в ответ применили слезоточивый газ.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между селами Кенделен и Заюково, расположенными близ трассы Прохладный — Баксан — Эльбрус, составляет чуть более двух километров.

Подтверждением информации о пострадавших в результате столкновений с силовиками "Кавказский узел" пока не располагает.