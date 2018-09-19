Жители селения Кенделен. 19 сентября 2018 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

19 сентября 2018, 13:54

Участники конного похода изменили маршрут после конфликта в Кенделене

Активисты, поднявшиеся на гору Канжал в Кабардино-Балкарии в честь 310-летия состоявшейся в этих местах битвы, решили изменить маршрут, чтобы избежать нового витка противостояния с жителями селения. Кенделен остается блокированным силовиками.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября жители Кенделена отказались пропустить участников конного похода. Произошли стычки, в ходе которых несколько жителей села получили травмы. Силовики попытались вывезти участников акции из села, но те отказались. Как участники акции, так и силовики покинули Кенделен только после того, как местные жители организовали ночное дежурство.

Сообщение о конфликте поступило на смс-сервис "Кавказского узла" в 13.25 мск 18 сентября. По информации автора сообщения, участники акции в память о Канжальской битве пытались пройти по улицам селения, отказавшись от предложения местных жителей провести шествие в обход Кенделена. Участники мероприятия скандировали лозунги, которые "провоцировали местное население", говорилось в сообщении. Часть этих данных была подтверждена корреспондентами "Кавказского узла".

Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Напряженность в районе селения Кенделен сохраняется. Селение Кенделен по-прежнему блокировано бойцами Росгвардии. Сегодня в Кенделен приезжал министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин. Трасса Нальчик–Тырнауз остается перекрытой, передает корреспондент "Кавказского узла".

Возвращение всадников с горы Канжал было запланировано на середину дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников похода, руководитель организации "Хабзэ" в Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко. "Мы хотим собраться за селением Заюково и там встретить всадников. В селение Кенделен заходить не будем, только если сами жители нас не пригласят", - сказал Кочесоко.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", селение Кенделен расположено вблизи автодороги между Тырныаузом и Нальчиком. Расстояние от Кенделена до Тырныауза составляет порядка 30 километров, до Нальчика - около 45 километров. Село Заюково находится близ Кенделена, их окраины разделяют лишь два километра.

Конники возвращаются в обход Кенделена тем же маршрутом, каким они поднялись на гору Канжал, сообщили, в свою очередь, жители селения. Протестующие против проезда конников люди пришли к въезду в населенный пункт, чтобы не пропустить участников шествия дальше селения Заюково. 

Напомним, что в 2008 году жители Кенделена, населенного балкарцами, также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Тогда противостояние продолжалось два дня.  Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей сумели пройти через селение и продолжили путь к горе Канжал.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии прошла презентация картины-памятника "Канжальская битва", "Президент Кабардино-Балкарии осудил митинг у селения Кенделен", "Правозащитники Кабардино-Балкарии требуют наказать виновников противостояния конному походу".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

19 сентября 2018, 15:29

19 сентября 2018, 14:30

  • Главой Волгограда переизбран Виталий Лихачев

    Большинство депутатов волгоградской думы проголосовали сегодня за переизбрание действующего главы администрации города Виталия Лихачева. Трех его конкурентов поддержали лишь три депутата.

19 сентября 2018, 14:14

19 сентября 2018, 13:54

19 сентября 2018, 13:48

  • УФСИН рапортовало об улучшении состояния Велитова

    Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов, осужденный по делу об оправдании терроризма, выписан из больницы и переведен в колонию с дополнительными условиями для маломобильных групп населения, сообщили сегодня в УФСИН по Астраханской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости