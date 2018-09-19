Участники конного похода изменили маршрут после конфликта в Кенделене

19 сентября 2018, 13:54

Активисты, поднявшиеся на гору Канжал в Кабардино-Балкарии в честь 310-летия состоявшейся в этих местах битвы, решили изменить маршрут, чтобы избежать нового витка противостояния с жителями селения. Кенделен остается блокированным силовиками.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября жители Кенделена отказались пропустить участников конного похода. Произошли стычки, в ходе которых несколько жителей села получили травмы. Силовики попытались вывезти участников акции из села, но те отказались. Как участники акции, так и силовики покинули Кенделен только после того, как местные жители организовали ночное дежурство.

Сообщение о конфликте поступило на смс-сервис "Кавказского узла" в 13.25 мск 18 сентября. По информации автора сообщения, участники акции в память о Канжальской битве пытались пройти по улицам селения, отказавшись от предложения местных жителей провести шествие в обход Кенделена. Участники мероприятия скандировали лозунги, которые "провоцировали местное население", говорилось в сообщении. Часть этих данных была подтверждена корреспондентами "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Напряженность в районе селения Кенделен сохраняется. Селение Кенделен по-прежнему блокировано бойцами Росгвардии. Сегодня в Кенделен приезжал министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин. Трасса Нальчик–Тырнауз остается перекрытой, передает корреспондент "Кавказского узла".

Возвращение всадников с горы Канжал было запланировано на середину дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников похода, руководитель организации "Хабзэ" в Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко. "Мы хотим собраться за селением Заюково и там встретить всадников. В селение Кенделен заходить не будем, только если сами жители нас не пригласят", - сказал Кочесоко.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", селение Кенделен расположено вблизи автодороги между Тырныаузом и Нальчиком. Расстояние от Кенделена до Тырныауза составляет порядка 30 километров, до Нальчика - около 45 километров. Село Заюково находится близ Кенделена, их окраины разделяют лишь два километра.

Конники возвращаются в обход Кенделена тем же маршрутом, каким они поднялись на гору Канжал, сообщили, в свою очередь, жители селения. Протестующие против проезда конников люди пришли к въезду в населенный пункт, чтобы не пропустить участников шествия дальше селения Заюково.

Напомним, что в 2008 году жители Кенделена, населенного балкарцами, также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Тогда противостояние продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей сумели пройти через селение и продолжили путь к горе Канжал.