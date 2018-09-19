19 сентября 2018, 01:40

Силовики и участники шествия покинули Кенделен

После того, как жители Кенделена в Кабардино-Балкарии организовали ночное дежурство, село покинули сотрудники силовых структур. Также окрестности села покинули приезжие, которые накануне пытались пройти через него, что и спровоцировали конфликт.

Как писал "Кавказский узел", жители Кенделена 18 сентября отказались пропустить через свое село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Силовики прибыли в село и попытались организовать выезд участников акции из села во избежание конфликта с местными жителями, однако они отказались уехать. Несколько жителей села получили во время стычек с приезжими травмы. Вечером 18 сентября жители села приняли решение организовать ночное дежурство, опасаясь, что участники похода ночью войдут в Кенделен и спровоцируют новые стычки.

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители вышли на митинг у селения под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

Мужчины села Кенделен продолжают дежурить у въезда в село, опасаясь провокаций. Тем временем силовики, которые ранее блокировали сельскую администрацию, покинули Кенделен. Их примеру последовали и участники шествия, которые пытались пройти через село, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Глава администрации Кенделена Марат Атмурзаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" подробности конфликта.

По его словам, конный пробег был согласован с властями, а в Баксане (согласно сервису "Яндекс.Карты", Баксан расположен в тридцати километрах от Кенделена) планировалось установить несколько подворий, в том числе Эльбрусского района, на территории которого расположено село.

«Но конники почему-то решили, что им здесь будут чинить препятствия, и пошли в горы другим маршрутом. Сегодня (18 сентября) утром мы собрались в здании администрации, обсуждали, чтобы встретить конников, как братьев, когда они пойдут обратно, вместе с ними спуститься в Баксан и принять участие в праздничных мероприятиях. Когда мы все это обсуждали, нам сообщили, что в селение вошла большая группа молодых и не очень молодых людей, с криками, с флагами. Они прошли до конца села, где их остановили и объяснили им, что так нельзя делать. Многие поняли. Те, кто понял, извинились. Мы приняли извинения»,- рассказал Атмурзаев.

По его словам, эта акция не была ни с кем согласована.

Комментариями участников похода "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии прошла презентация картины-памятника "Канжальская битва", "Президент Кабардино-Балкарии осудил митинг у селения Кенделен", "Трасса Тырныауз - Нальчик закрыта из-за противостояния в Кенделене".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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