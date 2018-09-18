18 сентября 2018, 23:54

Жители Кенделена договорились о ночном дежурстве

Решение организовать ночное дежурство вызвано опасениями сельчан, что участники похода в честь 310-летия Канжальской битвы могут войти в Кенделен ночью и спровоцировать новые стычки.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен сегодня отказались пропустить через село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Силовики прибыли в село и попытались организовать выезд участников акции из села во избежание конфликта с местными жителями, однако они отказались уехать. Несколько жителей села получили во время стычек с приезжими травмы.

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители вышли на митинг у селения под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

Собрание жителей Кенделена для обсуждения организации ночного дежурства состоялось сегодня поздно вечером в администрации села, по-прежнему заблокированного силовиками, сообщил в 22.28 мск присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Проход участников конного шествия через село был согласован, всадников должны были встретить и проводить через село, большая группа молодежи пешком вошла в село с флагами, выкрикивая лозунги, и спровоцировала конфликт, пояснил глава Марат Атмурзаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Атмурзаева, поведение этих молодых людей, чье шествие через село не было заранее согласовано, вызвало возмущение жителей Кенделена. Главы других балкарских поселений собрались в Кенделене, чтобы обсудить ситуацию и пути предотвращения конфликтов в дальнейшем, добавил он.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии прошла презентация картины-памятника "Канжальская битва", "Президент Кабардино-Балкарии осудил митинг у селения Кенделен", "Трасса Тырныауз - Нальчик закрыта из-за противостояния в Кенделене".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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