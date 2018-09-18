Два человека обратились к врачам после стычек в селе Кенделен

18 сентября 2018, 21:47

Двум жителям села Кенделен потребовалась медицинская помощь после стычек с прорвавшимися в село участниками похода в честь 310-летия Канжальской битвы, сообщила местная активистка Тамара Гериева.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен сегодня отказались пропустить через село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Силовики прибыли в село и попытались организовать выезд участников акции из села во избежание конфликта с местными жителями, однако они отказались уехать.

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители вышли на митинг у селения под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

Потасовки между участниками похода к месту Канжальской битвы и сельчанами произошли сегодня, когда группа пеших участников похода с адыгскими флагами вошла в Кенделен. Местные жители потребовали опустить флаги, но не пропустили приезжих через село, даже когда флаги были опущены, пояснила секретарь Совета старейшин балкарского народа (ССБН) Тамара Гериева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гериевой, после нескольких стычек за помощью к врачам обратились двое жителей села 74-х и 52-х лет, старший из мужчин доставлен в Тырныаузскую больницу. По сведениям активистки, при потасовках пострадали и другие люди, но они решили не обращаться к врачам. После нескольких инцидентов прибывшие в село силовики и представители власти убедили участников похода выйти из села.

Как пояснила активистка, участники похода разделились - всадники направились к месту битвы в горах через соседнее кабардинское село, а остальные участники похода остались дожидаться их возвращения близ села Кенделен. При этом жители Кенделена остались вместе с полицейскими на улицах, опасаясь, что эта группа позднее предпримет новую попытку пройти через село.