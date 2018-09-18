18 сентября 2018, 21:04

Противостояние у села Кенделен продолжилось

Запланированный выезд участников конного шествия в честь 310-летия Канжальской битвы из окрестностей села Кенделен не состоялся, силовики пытаются предотвратить их конфликт с местными жителями, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен сегодня отказались пропустить через село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Источники сообщили, что силовики прибыли в село и посадили участников конного шествия в автобусы, чтобы вывезти их из села во избежание конфликта с местными жителями.

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители вышли на митинг у селения под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

Ситуация в селе Кенделен остается напряженной, поскольку запланированный днем силовиками выезд участников акции из села не состоялся. По состоянию на 20.30 мск, к селу стянуто большое количество силовиков, среди них полицейские, бойцы Росгвардии и ОМОН, сотрудники ГИБДД. Въезд и выезд из села перекрыты, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Многие жители села Кенделен, несмотря на темное время суток, находятся на улицах. Всего в селе живут около 5 тысяч человек. Десятки участников шествия при этом остаются вблизи села.

Сотрудники Росгвардии сегодня днем обещали организовать выезд из села для участников шествия, однако этот выезд не состоялся, поскольку они отказались уезжать, пояснила секретарь Совета старейшин балкарского народа (ССБН) Тамара Гериева корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями сотрудников администрации села и участников похода "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии прошла презентация картины-памятника "Канжальская битва", "Президент Кабардино-Балкарии осудил митинг у селения Кенделен", "Правозащитники Кабардино-Балкарии требуют наказать виновников противостояния конному походу".

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  • 1 Противостояние у села Кенделен продолжилось

    Запланированный выезд участников конного шествия в честь 310-летия Канжальской битвы из окрестностей села Кенделен не состоялся, силовики пытаются предотвратить их конфликт с местными жителями, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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