Участники конного похода заблокированы в селе Кенделен

18 сентября 2018, 15:09

Участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы заблокированы в селе Кенделен, жители которого отказались их пропустить. В село прибыли силовики, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", в 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного пробега, посвященного 300-летию победы Кабарды в Канжальской битве. Участники стихийного митинга у селения вышли под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим", а также заявили, что в республике меняется топонимика. Противостояние между совершающими конный переход и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей беспрепятственно прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

17 сентября 2018 года участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути к селению Кенделен, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на информированный источник.

"Состоялся разговор, в ходе которых местные жители объяснили конникам, что они против такого похода. Однако всадники сегодня в сопровождении силовиков отправились в поход", - пояснил источник, уточнив, что, по состоянию на 14 мск 18 сентября, участники похода были заблокированы в Кенделене, а дорога к селению была перекрыта.

Участники шествия в сопровождении силовиков прошли через село, однако их не выпускают из населенного пункта местные жительницы, заявила корреспонденту "Кавказскому узлу" секретарь Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева.

"В результате силовики стали скручивать местных жителей. Жители села не хотят, чтобы всадники прошли через их село. На это не было никакого разрешения", - рассказала Тамара Гериева.

По ее словам, много задержанных, но точное их количество пока неизвестно. "У выхода из села стоят женщины Кенделена. Они решительно настроены и не пропустят всадников дальше. Это очень опасная и напряженная ситуация, власти бездействуют", - рассказала Гериева, отметив, что жители населенного пункта выразили опасение, что у них могут отнять эти земли.

Пользователями Facebook в дискуссии к записи о конфликте в селе Кенделен, размещенной в группе Международной черкесской ассоциации, опубликована видеозапись, на которой группа людей с черкесскими флагами в сопровождении одетых в камуфляж мужчин идет по дороге через населенный пункт, выкрикивая лозунги. "Кавказский узел" не располагает подтверждениями, что на видеозаписи показана именно ситуация в селе Кенделен, и не может проверить информацию о проходе через село участников конного похода.