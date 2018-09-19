Историки объяснили межнациональный конфликт из-за Канжальской битвы

19 сентября 2018, 17:53

Масштаб и значение Канжальской битвы могут быть предметом исторических дискуссий, но возникший в связи с этим событием межнациональный конфликт в Кабардино-Балкарии является следствием жестких политических ограничений и манипуляций, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен 18 сентября отказались пропустить через свое село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. Силовики прибыли в село, чтобы предотвратить масштабный конфликт участников акции с местными жителями. Несколько жителей села получили во время стычек с приезжими травмы. Сегодня днем неподалеку от Кенделена произошли столкновения между активистами и силовиками.

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители вышли на митинг у селения под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

Канжальская битва в сентябре 1708 года воспринимается историками в Кабардино-Балкарии как важнейшая веха в истории адыгов, поворотный момент во внутренней и внешней политике Кабарды и одно из значительных событий в истории Юго-Восточной Европы, повлиявшее, в частности, на исход Полтавской битвы. При этом ряд историков ставит под сомнение обозначенный коллегами масштаб битвы и ее последствий.

Подготовленное в 2013 году заключение Центра военной истории Института Российской истории РАН указывает, что Канжальская битва - реальное историческое событие, которое "имеет важнейшее значение в национальной истории кабардинцев, балкарцев и осетин", указал старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев.

По словам Алоева, имеется еще ряд важных источников, описывающих это столкновение. "В российской историографии по поводу битвы, в которой кабардинские князья разгромили войско Крымского ханства, существует консенсус", - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

Оценивая историческое значение битвы, Алоев обратил внимание на два факта: крымскому хану было отказано в "дани рабами", а разгром его войск на горе Канжал помешал ему принять "полноценное участие" в Полтавской битве на стороне союзника османского султана Карла XII.

"Получается, что те воинские ресурсы, которое ханство могло направить на помощь Карлу, были обессилены, и против Петра I были использованы только силы перекопских [татар и] ногайцев", - пояснил он.

По сведениям Алоева, потери ханства в Канжальской битве были значительными. "Есть данные, что до 100 тысяч воинов участвовали [в битве] против Кабарды, и большинство из них погибли. Но если это и преувеличенное число, то все равно было не менее 20 тысяч погибших", - заключил он.

При этом кабардинский историк подчеркнул, что однозначной этнической окраски битва не имела, поскольку на стороне крымского хана, поддержанного османским султаном, воевало большое количество западных черкесов.

Известный в Кабардино-Балкарии краевед и издатель Виктор Котляров также не ставит под сомнение реальность Канжальской битвы, хотя и не смог найти во время своих археологических раскопок практически никаких вещественных следов этого сражения.

"Ситуация схожая с Куликовым полем – оно есть, а доказательств, что битва с татаро-монголами происходила именно здесь, раз-два и обчелся. Впрочем, по историческим данным, Куликовская битва велась на площади в десятки тысяч гектаров, а не на десятках, как Канжальская. Возможно, на месте, где мы провели расширенный поиск, состоялось какое-то локальное сражение", - писал Котляров 2014 году в своем "Живом журнале".

В 2014 году Котляров получал угрозы по телефону и на траурном митинге, посвященном годовщине депортации балкарского народа. По словам Котлярова, к нему подошла группа женщин и стала его обвинять в том, что он умышленно искажает историю, "переписывает ее в угоду другим народам". Опрошенные "Кавказским узлом" активисты связали угрозы Котлярову с его работами о Канжальской битве.

Сомнения в описанных масштабах Канжальской битвы выразил специалист по военной истории ногайцев, профессор кафедры финансового права Высшей школы экономики Александр Ялбулганов.

"Ногайцы составляли основу войска крымского хана, но 100 тысяч воинов крымский хан никогда не выдвигал, даже когда в союзе с Османской державой участвовал в больших военных кампаниях, например, в войнах против Речи Посполитой. То, что я знаю из собственного изучения архивных материалов, для экспедиций на Кавказ больше 10 тысяч воинов не выходило. К тому времени Черкесия и Кабарда еще были под контролем Крыма. Кстати, и Карлу XII затем помогали небольшие мобильные ногайские отряды крымского хана", - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Бобровников отметил, что "взаимодействие черкесов с Крымом в то время было поcтоянным", а походы войск крымского хана для утверждения своей власти на северо-западе Кавказа - обычным явлением.

"Есть мнение, что исламизация адыгов во многом связана с крымским господством. Большая Кабарда в той или иной мере подчинялась Крымскому ханству до тех пор, пока на Кавказ не пришла Российская империя. Локальные столкновения с черкесами имели место, но о самой Канжальской битве я не могу ничего определенного сказать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Межнациональный конфликт вызван историческими домыслами и политическими манипуляциями

Независимо от масштаба и значимости Канжальской битвы, это событие относится на сегодняшний день к области "исторической и культурной памяти", считает Бобровников.

В последние 20-30 лет в общественных кругах малых народов на Кавказе идет соревнование у кого "круче история"

"В ней событие представляется порой не так, как оно [происходило] на самом деле. На Кавказе много таких тем, которые, невзирая на то, что событие собой представляло и что за ним следовало, имеют болезненный характер при их освещении", - указал он.

Александр Ялбулганов согласился с замечанием, что масштабирование того или иного события порождает измышления и домыслы. "К сожалению, в последние 20-30 лет в общественных кругах малых народов на Кавказе идет соревнование у кого "круче история", кто больше найдет значимых событий для нее", - отметил историк, указав на возможность манипулирования общественным мнением с использованием исторических дат.

К недопониманиям в связи с оценкой тех или иных исторических событий в современной России привели отсутствие политической свободы и манипуляции властей общественным мнением, считает Тимур Алоев.

"Отношение федерального центра к [республикам Северного Кавказа] сугубо колониалистское. Формально мы выбираем президента России, но не имеем права выбора главы своей республики. Никакого свободомыслия, естественных процессов, необходимых для любого здорового общества, нет", - подчеркнул историк из Кабардино-Балкарии.

Простые люди, жители республики, непричастны к политическим процессам и для многих такого рода ситуации становятся возможностью выразить свое мнение

По словам Алоева, усугубление конфликта может быть выгодно определенным силам с обеих сторон, а участие в нем для многих жителей становится единственной возможностью высказаться. Невмешательство сторонних сил, в том числе властей, могло бы создать почву для мирного разрешения противоречий путем переговоров общин, уверен он.

"Простые люди, жители республики, непричастны к политическим процессам и для многих такого рода ситуации становятся возможностью выразить свое мнение, но вместе с тем, может происходить манипуляция, управление общественным возмущением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".