Вид на Заюково, КЧР. Фото KBR-chik https://ru.wikipedia.org/wiki/Заюково

20 сентября 2018, 12:32

Два силовика пострадали при столкновении в Кабардино-Балкарии

Бойцы ОМОН и спецподразделения "Гром" получили травмы в столкновениях в районе селения Заюково, сообщили в МВД, не уточнив количества пострадавших активистов. Силовики продолжили патрулировать улицы Кенделена.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября жители села Кенделен в Кабардино-Балкарии не пустили участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября активисты попытались прорвать оцепление силовиков, полицейские применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена. 

По данным МВД, во время столкновений в селении Заюково в бойца спецподразделения "Гром" попал камень, силовик получил черепно-мозговую травму. Боец ОМОНа получил травму ног, после того как на него наехал автомобиль.

19 сентября при попытке группы людей прорваться в сторону Кенделена полицейским, которые дежурили на посту ДПС в Баксане, пришлось стрелять в воздух. Собравшиеся, среди которых были и представители соседних республик, разбежались, сообщили сегодня в МВД Кабардино-Балкарии.

Обстановка в Кенделене сегодня спокойная. Ночь прошла без происшествий. Улицы села продолжает патрулировать полиция. Полицейские посты выставлены также на дороге из Заюково, а пост в Баксане усилен. В республику стянуты спецподразделения из соседних регионов, сообщил со ссылкой на МВД корреспондент "Кавказского узла".

С новостями о противостоянии у селения Кенделен можно ознакомиться на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Кенделен: битва за историю". Возникший в связи с 310-летием Канжальской битвы межнациональный конфликт в Кабардино-Балкарии является следствием жестких политических ограничений и манипуляций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Примечание:

"Участники конного похода изменили маршрут после конфликта в Кенделене", "Участники конного похода заблокированы в селе Кенделен", "Силовики и участники шествия покинули Кенделен". 

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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