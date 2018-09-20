Общественные организации Карачаево-Черкесии отреагировали на ситуацию в Кенделене

20 сентября 2018, 04:33

Межнациональный Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии, общественные организации "Къарачай Алан Халкъ" и "Молодежное Адыге Хасэ" распространили заявления, в котором призвали не поддаваться на провокации в связи с событиям в селе Кенделен Кабардино-Балкарии и не принимать участие в конфликте.

"Кавказский узел" сообщал, что 18 сентября жители Кенделена отказались пропустить через свое село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. 18 сентября между приезжими активистами и жителями Кенделена произошли стычки, есть пострадавшие с обеих сторон. Силовики блокировали село, не позволив пройти туда людям, которые съехались поддержать участников шествия. Чтобы они не прорвали оцепление, силовики открывали огонь в воздух. Ночью местные жители организовали в селе дежурство. 19 сентября активисты вновь попытались прорвать оцепление, полицейские применили против них слезоточивый газ. В этот же день у здания правительства Кабардино-Балкарии в центре Нальчика прошел митинг активистов с адыгскими флагами, которые потребовали разобраться в конфликте в Кенделене. Столкновения между участниками похода и полицейскими произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена, где собрались участники пешего шествия и сочувствующие им.

Участники конного похода на гору Канжал, которые не участвовали в столкновениях, выбрали маршрут в обход Кенделена. Сегодня они спустились с горы и сообщили о том, что полностью выполнили программу похода.

Межнациональный Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии 19 сентября обратился к жителям республики в связи с событиями в селе Кенделен в Кабардино-Балкарии.

"За последние сутки в сети Интернет распространяется провокационная информация с призывами к жителям республики принять участие в событиях на территории Кабардино-Балкарской Республики. Данная информация не соответствует действительности, а ситуация находится под контролем органов власти Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в заявлении совета, опубликованном на сайте Министерства Карачаево-Черкесской республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Руководители семи общественных организаций Карачаево-Черкесии подписали соглашение об объединении в единый межнациональный Совет общественных организаций в октябре 2015 года. В совет вошли организации "Къарачай Алан Халкъ", "Русь", Союз черкесских (адыгских) объединений КЧР, общественное движение "Абаза", региональная ногайская национально-культурная автономия "Ногай Эл", региональная национально-культурная автономия осетин "Фарн" и общественная организация греков "Кали Архи", сообщает РИА "Карачаево-Черкесия".

В заявлении отмечается недопустимость вовлечения "в протестные акции, проводимые на территории Кабардино-Балкарской республики".

"Сегодня мы должны пресекать появление любых провокационных очагов, а также всемерно способствовать тому, чтобы все наши народы жили в мире и гармонии", -говорится в заявлении совета.

Члены совета высказали надежду, что "распространители националистических и провокационных лозунгов будут привлечены к ответственности в рамках российского законодательства".

К карачаевской молодежи в связи с события в Кенделене обратился руководитель отдела по работе с молодежью общественной организации по содействию защите прав и законных интересов карачаевского народа "Къарачай Алан Халкъ" Тамирлан Байчоров.

"Призываю вас проявить присущую для нашего народа мудрость и отказаться от участия в противоправных действиях у села Кенделен. Мы должны понимать, что эта ситуация искусственно срежиссирована третьими лицами для стравливания двух братских народов и извлечения политической выгоды. Мы должны придерживаться ислама и отказаться от участия в любых незаконных действиях", - цитирует РИА "Карачаево-Черкесия" заявление Байчорова.

В феврале 2012 года пять общественных карачаевских организаций "Къарча", "Къарачай халк тере", "Алан", "Джамагъат" и "Национально-культурная автономия Карачая" объединились в "Къарачай алан халкъ", говорится на сайте Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид".

К молодежи Карачаево-Черкесии также обратилось региональное общественное движение развития и сохранения самобытности черкесского народа «Молодежное Адыге Хасэ».

«Призываем все здравомыслящие силы нашего общества, не поддаваясь на провокации, уладить возникшие разногласия при помощи конструктивного диалога во имя сохранения мира в регионах. Следует помнить, что провокаторы и зачинщики будут привлечены к ответственности перед законом», - говорится в заявлении за подписью председателя организации А. Кантемирова, опубликованном в социальных сетях.

Десять лет назад, в 2008 году, жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Они вышли на митинг под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня, однако утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение.