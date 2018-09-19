Кабардинские активисты объявили о завершении конного похода

19 сентября 2018, 17:33

Программа конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы полностью выполнена, сообщил сегодня руководитель группы всадников. Во время столкновений в Кенделене 18 сентября полиция вынуждена была открыть предупредительный огонь в воздух, рассказал сегодня глава организации "Хабзэ" в Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко.

"Кавказский узел" писал, что 18 сентября жители Кенделена отказались пропустить через свое село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы. Сегодня всадники, спускающиеся с горы Канжал, изменили маршрут, чтобы не проходить через Кенделен, сообщил активист Мартин Кочесоко.

Сообщение о конфликте пришло на смс-сервис "Кавказского узла" в 13.25 мск 18 сентября. По данным автора сообщения, участники акции в память о Канжальской битве попытались пройти по улицам Кенделена, несмотря на просьбу местных жителей провести шествие в обход села. При этом участники мероприятия скандировали лозунги, которые "провоцировали местное население", говорилось в сообщении. Часть этих данных подтвердили корреспонденты "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер "Кавказского узла" +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер "Кавказского узла" +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Всадники изначально не планировали заезжать в Кенделен, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" конезаводчик и активист Ибрагим Яганов. "Мы изначально выбрали дорогу по хребту. Это очень живописная дорога. Но эту дорогу знал только я, поэтому меня выбрали старшим. Я провел группу туда и обратно. Мы успешно прошли ее. Две ночи мы ночевали у животноводов в урочище Домбей. Они нас очень тепло приняли. Мы поднялись на Канжал, совершили там небольшой ритуал и вернулись обратно в Домбей", - сказал он.

На обратном пути всадников сопровождали полицейские, отметил Яганов. "Сегодня утром мы, выполнив всю программу похода, выдвинулись в обратный путь. К нам туда приехали сотрудники полиции и предупредили о ситуации. Они нас сопровождали до тех пор, пока была возможность для продвижения транспорта. Потом они уехали, а мы ушли по тропе и вернулись домой. Поход завершился", - сообщил Ибрагим Яганов.

На видео, опубликованном Ибрагимом Ягановым на его странице в соцсети Facebook, видна группа всадников в горах. "Конный переход в честь Канжальской битвы успешно завершен. Лошади в конюшне", - прокомментировал это видео Яганов.

Яганов выразил сожаление в связи с инцидентом в Кенделене, но отказался комментировать "Кавказскому узлу" конфликт, произошедший там 18 сентября.

18 сентября между приезжими активистами и жителями Кенделена произошли стычки. Силовики попытались вывезти участников акции из села, но те отказались. Ночью местные жители организовали в селе дежурство. Сегодня Кенделен и участок федеральной трассы Тырныауз - Нальчик оставались блокированными силовиками.

Участник шествия рассказал о стычках в Кенделене

Заявки на участие в походе подавали 200 человек из организации "Шууей Хасэ" ("Собрание всадников"), но 170 из них, в том числе лидер организации Аслан Кудаев, отказались от этой идеи, со ссылкой на собственные источники написало 18 сентября издание "Кавказ.Реалии".

16 сентября всадники собрались в летнем лагере, расположенном за селением Заюково, рассказал руководитель организации "Хабзэ" в Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко. По данным сервиса "Яндекс.Карты", село Заюково находится близ Кенделена, их окраины разделяет чуть более двух километров.

Лагерь посетили представители республиканской власти и глава селения Кенделен. "Глава селения Кенделен сказал, что опасается провокаций при проходе всадников через селение. Представители власти предложили всадникам отказаться от идеи похода. Большинство всадников разъехалось по домам. Оставшиеся решили проехать 18 сентября на Канжал другим маршрутом. Информация об этом разошлась по интернету и вызвала недовольство среди адыгской молодежи", - рассказал Кочесоко корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты решили пройти через селение Кенделен пешком, чтобы "показать властям, что с балкарцами у них никаких проблем нет", пояснил Кочесоко. 18 сентября группа из 200 молодых людей собралась на повороте к селению Кенделен. Несмотря на то, что полиция пыталась помешать шествию, они прошли по селу с флагами и возгласами: "Адыгэ уей-уей!".

Популярное среди адыгской молодежи выражение "Адыгэ, уей-уей!" не поддается буквальному переводу, его следует понимать как "Адыги, вперед, и только вперед!", со ссылкой на доктора филологических наук, профессора КБГУ Зеру Бакову написал блогер Alim_Haniev на сайте On Kavkaz.

"Когда на нас набрасывались с кулаками, мы говорили, что не драться пришли, а хотим подняться на Канжал и предлагаем присоединиться. Несколько балкарцев пошли вместе с нами", - рассказал Кочесоко.

Некоторые местные жители пытались отнять у активистов флаги, не давали пройти, провоцировали стычки, сообщил он. "Были несколько человек, которые говорили, что мы братья, никаких проблем, мы можем пройти, но только убрав флаги. Мы пришли к соглашению, что флаги не уберем, но не будем ими размахивать", - рассказал участник шествия.

По его словам, информация о событиях в Кенделене выкладывалась в соцсетях, и некоторые молодые адыги приехали, чтобы поддержать участников шествия. "На подъезде к Кенделену их остановила полиция и дальше не пропускала. На въезде в Кенделен скопилось много людей и машин. Когда мы выходили из села, еще раз попытались отнять у нас флаг, и тогда началась драка", - рассказал Мартин Кочесоко.

Драку увидели активисты, стоявшие за оцеплением, сказал он. "Один УАЗик начал прорываться, и тогда ОМОН применил оружие, выстрелив несколько раз в воздух. УАЗику разбили стекло, а водителя забрали", - заявил Кочесоко.

18 сентября при обсуждении конфликта в селе Кенделен в группе Международной черкесской ассоциации один пользователь Facebook Дыщэ Нэху опубликовал видео, на котором группа людей с черкесскими флагами идет по населенному пункту в сопровождении одетых в камуфляж мужчин. Активисты выкрикивают лозунги.

Поздно вечером 18 сентября, когда участники шествия стали разъезжаться по домам, появился пьяный человек, который спровоцировал новую драку, сообщил Кочесоко. "В участников шествия стали бросать камни, повредив несколько автомобилей, в том числе машину полиции. Одному человеку попали камнем в голову", - рассказал он. "Тогда между нами встал ОМОН", - отметил Кочесоко.

После этого власти заявили, что не могут гарантировать свободный проезд всадников через Кенделен, и силовики перекрыли федеральную трассу в районе села.

После нескольких стычек в Кенделене 18 сентября за помощью к врачам обратились двое жителей села - 74 и 52 лет, сообщила секретарь Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева. По ее словам, старший из мужчин доставлен в Тырныаузскую больницу. При потасовках пострадали и другие люди, но они решили не обращаться к врачам, отметила активистка.

Мартин Кочесоко также сказал корреспонденту "Кавказского узла", что стал очевидцем того, как житель Кенделена Ханапи Теппев получил травмы при падении, но "его никто не бил".

Напомним, что в 2008 году жители Кенделена также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители провели митинг с лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Десять лет назад противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей все же прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.