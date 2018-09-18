Власти Кабардино-Балкарии прервали конный поход у села Кенделен

18 сентября 2018, 16:56

Силовики посадили в автобусы и вывезли из Кенделена участников конного шествия в честь 310-летия Канжальской битвы, чтобы избежать их конфликта с местными жителями.

Как писал "Кавказский узел", жители села Кенделен сегодня отказались пропустить через село участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, заблокировав их. В село прибыли силовики, сообщили источники.

В 2008 году жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Жители вышли на митинг у селения под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня. Утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение и продолжили путь к горе Канжал.

Для урегулирования напряженной ситуации в селение Кенделен прибыли члены правительства и сотрудники администрации главы республики, а также бойцы Росгвардии, сообщила секретарь Совета старейшин балкарского народа (ССБН) Тамара Гериева корреспонденту "Кавказского узла".

"Они увидели, что ситуация напряженная, что в селе стоят женщины и никого не пропускают. Чтобы не было столкновения, решили посадить всех участников акции [в автобусы] и развернуть их обратно", - пояснила Гериева.

По словам Тамары Гериевой, около 15.30 мск в село Кенделен проехали порядка десяти автобусов с силовиками. Участники конного шествия, по ее данным, подчинились силовикам - спустили флаги и перестали выкрикивать лозунги.

"Мне рассказали, что участников акции уже вывезли из села. [Ранее] уже бывали стычки между жителями и участниками акции, поэтому власти немедленно отреагировали. Движение транспорта в направлении села Кенделен сейчас перекрыто, никого туда не пускают, туда едут только силовики", - добавила она.

По состоянию на 16.00 мск, информации о задержаниях в селе Кеннделен не поступало, сообщил представитель МВД по Кабардино-Балкарии. "У нас пока нет информации о задержанных гражданах в селе Кенделен", - сообщил сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями от сотрудников администрации села и участников похода "Кавказский узел" пока не располагает.

При обсуждении конфликта в селе Кенделен в группе Международной черкесской ассоциации один из пользователей Facebook опубликовал видеозапись - на ней группа людей с черкесскими флагами в сопровождении одетых в камуфляж мужчин идет по дороге через населенный пункт, выкрикивая лозунги. По утверждению пользователя, опубликовавшего запись, изображенные на видео люди попытались пройти через село пешком после того, как всадникам и автомобилистам не дали въехать в Кенделен.

"Кавказский узел" не располагает подтверждениями, что на видеозаписи показана именно ситуация в селе Кенделен, и не может проверить информацию о проходе через село участников конного похода.